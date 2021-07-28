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    Что входит в экипировку португальского боевого пловца?

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    LITHUANIA

    07.28.2021

    Courtesy Video

    Natochannel           

    Плавать с 40-килограммовым рюкзаком, наполненным военным снаряжением, – обычное дело для португальского боевого пловца.
    Synopsis

    Мы изучаем экипировку младшего сержанта Андре Ашсенсана, командира отделения португальского разведывательного взвода.

    Группа действовала в Литве в рамках мер НАТО по обеспечению безопасности, которые включают деятельность на суше, на море и в воздухе в восточной части Североатлантического союза и вокруг нее.

    В видеоматериале показаны все элементы экипировки, которую морской пехотинец носит во время операций, а также интервью на португальском языке с описанием предметов.

    Все военнослужащие действовали в изолированных условиях в соответствии с руководящими указаниями по профилактике COVID-19 для развертываний НАТО в странах Балтии. Видеооператоры НАТО соблюдали эти руководящие указания в соответствии с политикой НАТО.
    Transcript

    ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ПОРТУГАЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ
    Младший сержант Андре Ашсенсан
    Морская пехота Португалии
    ГРАФИКА
    МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ АНДРЕ АШСЕНСАН
    Морская пехота Португалии
    «Андре Ашсенсан,
    младший сержант.
    Я – командир отделения португальского разведывательного взвода.
    Я сегодня здесь, чтобы показать вам, что входит в мою экипировку боевого пловца.
    ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ:
    ЧТО ВХОДИТ В ВАШУ ЭКИПИРОВКУ?
    ВИНТОВКА G3
    ПИСТОЛЕТ «ГЛОК»
    Защитный шлем.
    ШЛЕМ
    Бинокль ночного видения, F50x50.
    ПРИБОР НОЧНОГО ВИДЕНИЯ
    Теперь я покажу вам, что у меня в жилете.
    ЗАПАСНЫЕ МАГАЗИНЫ
    ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АПТЕЧКА
    Индивидуальная аптечка первой помощи.
    Компас.
    НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Система спутниковой навигации.
    Химические источники света.
    ГИДРОКОСТЮМ
    Гидрокостюм, 7 миллиметров.
    ЛАСТЫ
    ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ РЮКЗАК
    Для изоляции нашего имущества от воды во время операций.
    МАСКИРОВОЧНЫЙ КОСТЮМ
    Маскировочный костюм – необходим каждому солдату для маскировки.
    БИНОКЛЬ
    Средство дневного наблюдения.
    Бинокль.
    ТЕПЛОВИЗИОННАЯ КАМЕРА
    ПАЕК НА 72 ЧАСА
    Боевой паек.
    На 72 часа.
    ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ
    Комплект для сбора и передачи данных.
    РАЦИЯ И ЗАПАСНАЯ БАТАРЕЯ
    ЗАПАСНАЯ ФОРМА
    НОЖ
    И, наконец, нож».
    БОЛЕЕ 18 ПРЕДМЕТОВ
    ОКОЛО 40 КГ

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 07.28.2021
    Date Posted: 06.10.2022 08:01
    Category: Package
    Video ID: 846743
    VIRIN: 220610-O-D0483-1001
    Filename: DOD_109048474
    Length: 00:01:49
    Location: LT

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