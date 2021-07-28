Что входит в экипировку португальского боевого пловца?

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Плавать с 40-килограммовым рюкзаком, наполненным военным снаряжением, – обычное дело для португальского боевого пловца.

Synopsis



Мы изучаем экипировку младшего сержанта Андре Ашсенсана, командира отделения португальского разведывательного взвода.



Группа действовала в Литве в рамках мер НАТО по обеспечению безопасности, которые включают деятельность на суше, на море и в воздухе в восточной части Североатлантического союза и вокруг нее.



В видеоматериале показаны все элементы экипировки, которую морской пехотинец носит во время операций, а также интервью на португальском языке с описанием предметов.



Все военнослужащие действовали в изолированных условиях в соответствии с руководящими указаниями по профилактике COVID-19 для развертываний НАТО в странах Балтии. Видеооператоры НАТО соблюдали эти руководящие указания в соответствии с политикой НАТО.

Transcript



ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ПОРТУГАЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ

Младший сержант Андре Ашсенсан

Морская пехота Португалии

ГРАФИКА

МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ АНДРЕ АШСЕНСАН

Морская пехота Португалии

«Андре Ашсенсан,

младший сержант.

Я – командир отделения португальского разведывательного взвода.

Я сегодня здесь, чтобы показать вам, что входит в мою экипировку боевого пловца.

ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ:

ЧТО ВХОДИТ В ВАШУ ЭКИПИРОВКУ?

ВИНТОВКА G3

ПИСТОЛЕТ «ГЛОК»

Защитный шлем.

ШЛЕМ

Бинокль ночного видения, F50x50.

ПРИБОР НОЧНОГО ВИДЕНИЯ

Теперь я покажу вам, что у меня в жилете.

ЗАПАСНЫЕ МАГАЗИНЫ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АПТЕЧКА

Индивидуальная аптечка первой помощи.

Компас.

НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Система спутниковой навигации.

Химические источники света.

ГИДРОКОСТЮМ

Гидрокостюм, 7 миллиметров.

ЛАСТЫ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ РЮКЗАК

Для изоляции нашего имущества от воды во время операций.

МАСКИРОВОЧНЫЙ КОСТЮМ

Маскировочный костюм – необходим каждому солдату для маскировки.

БИНОКЛЬ

Средство дневного наблюдения.

Бинокль.

ТЕПЛОВИЗИОННАЯ КАМЕРА

ПАЕК НА 72 ЧАСА

Боевой паек.

На 72 часа.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ

Комплект для сбора и передачи данных.

РАЦИЯ И ЗАПАСНАЯ БАТАРЕЯ

ЗАПАСНАЯ ФОРМА

НОЖ

И, наконец, нож».

БОЛЕЕ 18 ПРЕДМЕТОВ

ОКОЛО 40 КГ