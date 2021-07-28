Что входит в экипировку португальского боевого пловца?

Плавать с 40-килограммовым рюкзаком, наполненным военным снаряжением, – обычное дело для португальского боевого пловца.
Synopsis
Мы изучаем экипировку младшего сержанта Андре Ашсенсана, командира отделения португальского разведывательного взвода.
Группа действовала в Литве в рамках мер НАТО по обеспечению безопасности, которые включают деятельность на суше, на море и в воздухе в восточной части Североатлантического союза и вокруг нее.
В видеоматериале показаны все элементы экипировки, которую морской пехотинец носит во время операций, а также интервью на португальском языке с описанием предметов.
Все военнослужащие действовали в изолированных условиях в соответствии с руководящими указаниями по профилактике COVID-19 для развертываний НАТО в странах Балтии. Видеооператоры НАТО соблюдали эти руководящие указания в соответствии с политикой НАТО.
Transcript
ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ПОРТУГАЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ
Младший сержант Андре Ашсенсан
Морская пехота Португалии
ГРАФИКА
МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ АНДРЕ АШСЕНСАН
Морская пехота Португалии
«Андре Ашсенсан,
младший сержант.
Я – командир отделения португальского разведывательного взвода.
Я сегодня здесь, чтобы показать вам, что входит в мою экипировку боевого пловца.
ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ:
ЧТО ВХОДИТ В ВАШУ ЭКИПИРОВКУ?
ВИНТОВКА G3
ПИСТОЛЕТ «ГЛОК»
Защитный шлем.
ШЛЕМ
Бинокль ночного видения, F50x50.
ПРИБОР НОЧНОГО ВИДЕНИЯ
Теперь я покажу вам, что у меня в жилете.
ЗАПАСНЫЕ МАГАЗИНЫ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АПТЕЧКА
Индивидуальная аптечка первой помощи.
Компас.
НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Система спутниковой навигации.
Химические источники света.
ГИДРОКОСТЮМ
Гидрокостюм, 7 миллиметров.
ЛАСТЫ
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ РЮКЗАК
Для изоляции нашего имущества от воды во время операций.
МАСКИРОВОЧНЫЙ КОСТЮМ
Маскировочный костюм – необходим каждому солдату для маскировки.
БИНОКЛЬ
Средство дневного наблюдения.
Бинокль.
ТЕПЛОВИЗИОННАЯ КАМЕРА
ПАЕК НА 72 ЧАСА
Боевой паек.
На 72 часа.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ
Комплект для сбора и передачи данных.
РАЦИЯ И ЗАПАСНАЯ БАТАРЕЯ
ЗАПАСНАЯ ФОРМА
НОЖ
И, наконец, нож».
БОЛЕЕ 18 ПРЕДМЕТОВ
ОКОЛО 40 КГ
|Date Taken:
|07.28.2021
|Date Posted:
|06.10.2022 08:01
|Category:
|Package
|Video ID:
|846743
|VIRIN:
|220610-O-D0483-1001
|Filename:
|DOD_109048474
|Length:
|00:01:49
|Location:
|LT
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
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