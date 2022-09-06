THIS IS THE MONTH OF JUNETEENTH. TO LEARN AND TO ALWAYS REMEMBER, THAT AS A SOCIETY, WE MUST LEARN TO NEVER REPEAT OUR MISTAKES. AFTER THE END OF THE CIVIL WAR, SLAVERY WAS ABOLISHED. ON JUNE 19TH 1865, GENERAL ORDERS, NUMBER 3 WAS DECLARED, ABSOLUTE EQUALITY IS THE WAY THE UNITED STATES OF AMERICA WILL CONTINUE FOREVER.
THE U.S. ARMY SUPPORTS EQUAL OPPORTUNITIES ACROSS THE ENTIRE ORGANIZATION AND ANYTHING LESS IS UNACCEPTABLE. EVERY YEAR, WE MUST COMMEMORATE THE IMPORTANCE OF JUNETEENTH. JUNETEENTH IS A TIME TO REMEMBER THE ADVANCEMENTS WE HAVE ACCOMPLISHED IN OUR NATION.
IT IS A TIME TO HONOR THE GENERATIONS OF AMERICANS WHO WERE WRONGED. LET US LOOK FORWARD TO THE FUTURE AND CELEBRATE THE DIVERSITY WE HAVE PROMOTED AND ACCOMPLISHED WITHIN OUR ORGANIZATION.
|Date Taken:
|06.09.2022
|Date Posted:
|06.09.2022 15:53
|Category:
|Video Productions
|Video ID:
|846660
|VIRIN:
|220609-A-DX319-471
|Filename:
|DOD_109047157
|Length:
|00:01:00
|Location:
|KW
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
This work, Juneteenth, by SGT Bertha Smith, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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