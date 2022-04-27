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Synopsis



Французские и польские силы, развернутые в Румынии в составе новой многонациональной боевой группы НАТО, упорно работают, проводя учебную подготовку вместе с союзниками и демонстрируя мощное присутствие в целях сдерживания в восточной части Североатлантического союза.



После неспровоцированного вторжения России в Украину НАТО усилила свое присутствие в восточной части Североатлантического союза, создав новые многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Это решение является частью пакета мер, направленных на укрепление потенциала НАТО в области сдерживания и обороны в свете изменившихся условий безопасности. Многонациональную боевую группу НАТО в Румынии возглавляет Франция.



Серьезность момента не остается незамеченной военнослужащими, некоторые из которых сказали, что это делает обычную учебную подготовку более значимой.

Transcript



— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —



НОВАЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ БОЕВАЯ ГРУППА НАТО В РУМЫНИИ

ПРИСТУПАЕТ К РАБОТЕ



ОНА БЫЛА РАЗВЕРНУТА

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ СОЮЗНИКОВ



ПОСЛЕ ВТОРЖЕНИЯ РОССИИ В УКРАИНУ,



КОТОРАЯ ГРАНИЧИТ С РУМЫНИЕЙ



БОЕВУЮ ГРУППУ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ФРАНЦИЯ





— ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ —



ПОДПОЛКОВНИК АДРИЕН

Заместитель командующего боевой группой в Румынии



«Особенно первые недели развертывания были историческим моментом или, конечно, очень важным моментом. Мы также считаем своей обязанностью продемонстрировать нашу способность быть полностью готовыми, вместе с нашими союзниками, выполнить поставленную перед нами задачу».



ДРУГИЕ СТРАНЫ НАТО

ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ЭТИМ УСИЛИЯМ В РУМЫНИИ



ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ НАТО

СДЕРЖИВАНИЯ И ОБОРОНЫ



— ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ —



МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ МАЦЕК СЕРПИНЬСКИЙ

17-я механизированная бригада, СВ Польши



«Что касается нашего настроя, то мы просто готовы действовать. Мы хорошо обучены и хорошо подготовлены к любому развитию событий».