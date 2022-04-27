Synopsis
Французские и польские силы, развернутые в Румынии в составе новой многонациональной боевой группы НАТО, упорно работают, проводя учебную подготовку вместе с союзниками и демонстрируя мощное присутствие в целях сдерживания в восточной части Североатлантического союза.
После неспровоцированного вторжения России в Украину НАТО усилила свое присутствие в восточной части Североатлантического союза, создав новые многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Это решение является частью пакета мер, направленных на укрепление потенциала НАТО в области сдерживания и обороны в свете изменившихся условий безопасности. Многонациональную боевую группу НАТО в Румынии возглавляет Франция.
Серьезность момента не остается незамеченной военнослужащими, некоторые из которых сказали, что это делает обычную учебную подготовку более значимой.
Transcript
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —
НОВАЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ БОЕВАЯ ГРУППА НАТО В РУМЫНИИ
ПРИСТУПАЕТ К РАБОТЕ
ОНА БЫЛА РАЗВЕРНУТА
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ СОЮЗНИКОВ
ПОСЛЕ ВТОРЖЕНИЯ РОССИИ В УКРАИНУ,
КОТОРАЯ ГРАНИЧИТ С РУМЫНИЕЙ
БОЕВУЮ ГРУППУ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ФРАНЦИЯ
— ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ —
ПОДПОЛКОВНИК АДРИЕН
Заместитель командующего боевой группой в Румынии
«Особенно первые недели развертывания были историческим моментом или, конечно, очень важным моментом. Мы также считаем своей обязанностью продемонстрировать нашу способность быть полностью готовыми, вместе с нашими союзниками, выполнить поставленную перед нами задачу».
ДРУГИЕ СТРАНЫ НАТО
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ЭТИМ УСИЛИЯМ В РУМЫНИИ
ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ НАТО
СДЕРЖИВАНИЯ И ОБОРОНЫ
— ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ —
МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ МАЦЕК СЕРПИНЬСКИЙ
17-я механизированная бригада, СВ Польши
«Что касается нашего настроя, то мы просто готовы действовать. Мы хорошо обучены и хорошо подготовлены к любому развитию событий».
|Date Taken:
|04.27.2022
|Date Posted:
|05.27.2022 06:31
|Category:
|Package
|Video ID:
|845154
|VIRIN:
|220527-O-D0483-1001
|Filename:
|DOD_109024050
|Length:
|00:01:03
|Location:
|RO
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
No keywords found.
LEAVE A COMMENT