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    Многонациональная боевая группа НАТО в Румынии приступает к работе

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    ROMANIA

    04.27.2022

    Courtesy Video

    Natochannel           

    Synopsis

    Французские и польские силы, развернутые в Румынии в составе новой многонациональной боевой группы НАТО, упорно работают, проводя учебную подготовку вместе с союзниками и демонстрируя мощное присутствие в целях сдерживания в восточной части Североатлантического союза.

    После неспровоцированного вторжения России в Украину НАТО усилила свое присутствие в восточной части Североатлантического союза, создав новые многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Это решение является частью пакета мер, направленных на укрепление потенциала НАТО в области сдерживания и обороны в свете изменившихся условий безопасности. Многонациональную боевую группу НАТО в Румынии возглавляет Франция.

    Серьезность момента не остается незамеченной военнослужащими, некоторые из которых сказали, что это делает обычную учебную подготовку более значимой.
    Transcript

    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —

    НОВАЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ БОЕВАЯ ГРУППА НАТО В РУМЫНИИ
    ПРИСТУПАЕТ К РАБОТЕ

    ОНА БЫЛА РАЗВЕРНУТА
    ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ СОЮЗНИКОВ

    ПОСЛЕ ВТОРЖЕНИЯ РОССИИ В УКРАИНУ,

    КОТОРАЯ ГРАНИЧИТ С РУМЫНИЕЙ

    БОЕВУЮ ГРУППУ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ФРАНЦИЯ


    — ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ —

    ПОДПОЛКОВНИК АДРИЕН
    Заместитель командующего боевой группой в Румынии

    «Особенно первые недели развертывания были историческим моментом или, конечно, очень важным моментом. Мы также считаем своей обязанностью продемонстрировать нашу способность быть полностью готовыми, вместе с нашими союзниками, выполнить поставленную перед нами задачу».

    ДРУГИЕ СТРАНЫ НАТО
    ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ЭТИМ УСИЛИЯМ В РУМЫНИИ

    ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ НАТО
    СДЕРЖИВАНИЯ И ОБОРОНЫ

    — ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ —

    МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ МАЦЕК СЕРПИНЬСКИЙ
    17-я механизированная бригада, СВ Польши

    «Что касается нашего настроя, то мы просто готовы действовать. Мы хорошо обучены и хорошо подготовлены к любому развитию событий».

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 04.27.2022
    Date Posted: 05.27.2022 06:31
    Category: Package
    Video ID: 845154
    VIRIN: 220527-O-D0483-1001
    Filename: DOD_109024050
    Length: 00:01:03
    Location: RO

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    TAGS

    NATO reinforcements

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