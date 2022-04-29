Морские пехотинцы США и Европы укрепляют трансатлантическую безопасность

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Во время учений "Колд риспонс-2022" в Норвегии военнослужащие Корпуса морской пехоты США работали вместе с европейскими союзниками по НАТО, демонстрируя трансатлантическое единство и силу.

Synopsis

Во время учений "Колд риспонс-2022" в Норвегии военнослужащие Корпуса морской пехоты США прибыли на берег на нидерландских десантных кораблях, а вертолеты морской пехоты США обеспечивали поддержку с воздуха итальянским морским пехотинцам, проходившим учебную подготовку на суше, демонстрируя трансатлантическое единство и силу.

Такие учения, как "Колд риспонс" дают возможность силам стран НАТО по обе стороны Атлантики работать вместе. Это помогает согласовывать навыки и практические приемы и преодолевать различия в системах и языковой барьер. Это также означает, что можно подтверждать и укреплять связи, существующие на протяжении многих десятилетий.

Учения прошли в марте 2022 года, и в них приняли участие 30 000 военнослужащих из 27 стран-членов и партнеров НАТО.

Transcript

— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —

ЭТИ НИДЕРЛАНДСКИЕ ДЕСАНТНЫЕ КОРАБЛИ ПЕРЕВОЗЯТ МОРСКИХ ПЕХОТИНЦЕВ США





—ЗВУКОВАЯ ВСТАВКА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

СТ. ЛЕЙТ. КОЛИН КОЗАК

Корпус морской пехоты США

"Мы действительно хотим, чтобы у нас были хорошие рабочие отношения. Мы хотим, чтобы у нас была связь с нашими братьями по ту сторону Атлантики".





ВЫСАДКА ДЕСАНТА СОСТОЯЛАСЬ В РАМКАХ УЧЕНИЙ "КОЛД РИСПОНС"



В НОРВЕГИИ





—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

СТ. ЛЕЙТ. КОЛИН КОЗАК

КОРПУС МОРСКОЙ ПЕХОТЫ США

"Они научили меня всем навыкам, необходимым для выживания и успешного пребывания здесь, в условиях Арктики. Они хорошо заботились о нас, и мы также будем хорошо заботиться о них".



— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —

СОЮЗНИКИ ПО НАТО ИЗ ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

ПРОВОДЯТ СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ ДЛЯ ОБМЕНА НАВЫКАМИ И ПРАКТИКОЙ

И УЛУЧШЕНИЯ

ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

МЕЖДУ

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫМИ СИЛАМИ







—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

СТ. ЛЕЙТ. КОЛИН КОЗАК

КОРПУС МОРСКОЙ ПЕХОТЫ США

"Вы используете метрическую систему, а мы до сих пор пользуемся британской, поэтому изучать что-либо в десятых долях, а не в двенадцатых немного сбивает с толку".





—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА НИДЕРЛАНДСКОМ ЯЗЫКЕ С АНГЛИЙСКИМИ СУБТИТРАМИ—

СТ. ЛЕЙТ. ВАУТЕР

Корпус морской пехоты Нидерландов

"Как только мы начинаем отработку практических навыков, используя одни и те же оружейные системы, одни и те же тактические приемы, мы можем быть развернуты в любой точке мира. Так что когда нам будет дана конкретная задача, это сотрудничество поможет нам выполнить ее".



— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —

ВО ВРЕМЯ УЧЕНИЙ "КОЛД РИСПОНС"

ВЕРТОЛЕТЫ США ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЯЛИ ПОДДЕРЖКУ С ВОЗДУХА

ИТАЛЬЯНСКИМ СИЛАМ НА СУШЕ



—ЗВУКОВАЯ ВСТАВКА НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ С АНГЛИЙСКИМИ СУБТИТРАМИ—

КОММАНДЕР ДАНИЕЛЕ ЛУЧИДИ

Морская пехота Италии

"В этой ситуации как никогда важно укреплять связи между европейскими союзниками по НАТО и США. Это важно для того, чтобы использовать одни и те же процедуры, проверять оперативную совместимость сил и работать вместе".