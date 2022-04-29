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    Морские пехотинцы США и Европы укрепляют трансатлантическую безопасность

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    NORWAY

    04.29.2022

    Courtesy Video

    Natochannel           

    Во время учений "Колд риспонс-2022" в Норвегии военнослужащие Корпуса морской пехоты США работали вместе с европейскими союзниками по НАТО, демонстрируя трансатлантическое единство и силу.
    Synopsis
    Во время учений "Колд риспонс-2022" в Норвегии военнослужащие Корпуса морской пехоты США прибыли на берег на нидерландских десантных кораблях, а вертолеты морской пехоты США обеспечивали поддержку с воздуха итальянским морским пехотинцам, проходившим учебную подготовку на суше, демонстрируя трансатлантическое единство и силу.
    Такие учения, как "Колд риспонс" дают возможность силам стран НАТО по обе стороны Атлантики работать вместе. Это помогает согласовывать навыки и практические приемы и преодолевать различия в системах и языковой барьер. Это также означает, что можно подтверждать и укреплять связи, существующие на протяжении многих десятилетий.
    Учения прошли в марте 2022 года, и в них приняли участие 30 000 военнослужащих из 27 стран-членов и партнеров НАТО.
    Transcript
    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —
    ЭТИ НИДЕРЛАНДСКИЕ ДЕСАНТНЫЕ КОРАБЛИ ПЕРЕВОЗЯТ МОРСКИХ ПЕХОТИНЦЕВ США


    —ЗВУКОВАЯ ВСТАВКА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—
    СТ. ЛЕЙТ. КОЛИН КОЗАК
    Корпус морской пехоты США
    "Мы действительно хотим, чтобы у нас были хорошие рабочие отношения. Мы хотим, чтобы у нас была связь с нашими братьями по ту сторону Атлантики".


    ВЫСАДКА ДЕСАНТА СОСТОЯЛАСЬ В РАМКАХ УЧЕНИЙ "КОЛД РИСПОНС"

    В НОРВЕГИИ


    —ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—
    СТ. ЛЕЙТ. КОЛИН КОЗАК
    КОРПУС МОРСКОЙ ПЕХОТЫ США
    "Они научили меня всем навыкам, необходимым для выживания и успешного пребывания здесь, в условиях Арктики. Они хорошо заботились о нас, и мы также будем хорошо заботиться о них".

    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —
    СОЮЗНИКИ ПО НАТО ИЗ ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ
    ПРОВОДЯТ СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ ДЛЯ ОБМЕНА НАВЫКАМИ И ПРАКТИКОЙ
    И УЛУЧШЕНИЯ
    ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
    МЕЖДУ
    МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫМИ СИЛАМИ



    —ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—
    СТ. ЛЕЙТ. КОЛИН КОЗАК
    КОРПУС МОРСКОЙ ПЕХОТЫ США
    "Вы используете метрическую систему, а мы до сих пор пользуемся британской, поэтому изучать что-либо в десятых долях, а не в двенадцатых немного сбивает с толку".


    —ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА НИДЕРЛАНДСКОМ ЯЗЫКЕ С АНГЛИЙСКИМИ СУБТИТРАМИ—
    СТ. ЛЕЙТ. ВАУТЕР
    Корпус морской пехоты Нидерландов
    "Как только мы начинаем отработку практических навыков, используя одни и те же оружейные системы, одни и те же тактические приемы, мы можем быть развернуты в любой точке мира. Так что когда нам будет дана конкретная задача, это сотрудничество поможет нам выполнить ее".

    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —
    ВО ВРЕМЯ УЧЕНИЙ "КОЛД РИСПОНС"
    ВЕРТОЛЕТЫ США ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЯЛИ ПОДДЕРЖКУ С ВОЗДУХА
    ИТАЛЬЯНСКИМ СИЛАМ НА СУШЕ

    —ЗВУКОВАЯ ВСТАВКА НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ С АНГЛИЙСКИМИ СУБТИТРАМИ—
    КОММАНДЕР ДАНИЕЛЕ ЛУЧИДИ
    Морская пехота Италии
    "В этой ситуации как никогда важно укреплять связи между европейскими союзниками по НАТО и США. Это важно для того, чтобы использовать одни и те же процедуры, проверять оперативную совместимость сил и работать вместе".

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 04.29.2022
    Date Posted: 04.29.2022 09:11
    Category: Package
    Video ID: 841334
    VIRIN: 220429-O-D0483-1001
    Filename: DOD_108943501
    Length: 00:01:36
    Location: NO

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