Морские пехотинцы США и Европы укрепляют трансатлантическую безопасность

Во время учений "Колд риспонс-2022" в Норвегии военнослужащие Корпуса морской пехоты США работали вместе с европейскими союзниками по НАТО, демонстрируя трансатлантическое единство и силу.
Synopsis
Во время учений "Колд риспонс-2022" в Норвегии военнослужащие Корпуса морской пехоты США прибыли на берег на нидерландских десантных кораблях, а вертолеты морской пехоты США обеспечивали поддержку с воздуха итальянским морским пехотинцам, проходившим учебную подготовку на суше, демонстрируя трансатлантическое единство и силу.
Такие учения, как "Колд риспонс" дают возможность силам стран НАТО по обе стороны Атлантики работать вместе. Это помогает согласовывать навыки и практические приемы и преодолевать различия в системах и языковой барьер. Это также означает, что можно подтверждать и укреплять связи, существующие на протяжении многих десятилетий.
Учения прошли в марте 2022 года, и в них приняли участие 30 000 военнослужащих из 27 стран-членов и партнеров НАТО.
Transcript
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —
ЭТИ НИДЕРЛАНДСКИЕ ДЕСАНТНЫЕ КОРАБЛИ ПЕРЕВОЗЯТ МОРСКИХ ПЕХОТИНЦЕВ США
—ЗВУКОВАЯ ВСТАВКА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—
СТ. ЛЕЙТ. КОЛИН КОЗАК
Корпус морской пехоты США
"Мы действительно хотим, чтобы у нас были хорошие рабочие отношения. Мы хотим, чтобы у нас была связь с нашими братьями по ту сторону Атлантики".
ВЫСАДКА ДЕСАНТА СОСТОЯЛАСЬ В РАМКАХ УЧЕНИЙ "КОЛД РИСПОНС"
В НОРВЕГИИ
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—
СТ. ЛЕЙТ. КОЛИН КОЗАК
КОРПУС МОРСКОЙ ПЕХОТЫ США
"Они научили меня всем навыкам, необходимым для выживания и успешного пребывания здесь, в условиях Арктики. Они хорошо заботились о нас, и мы также будем хорошо заботиться о них".
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —
СОЮЗНИКИ ПО НАТО ИЗ ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ
ПРОВОДЯТ СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ ДЛЯ ОБМЕНА НАВЫКАМИ И ПРАКТИКОЙ
И УЛУЧШЕНИЯ
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
МЕЖДУ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫМИ СИЛАМИ
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—
СТ. ЛЕЙТ. КОЛИН КОЗАК
КОРПУС МОРСКОЙ ПЕХОТЫ США
"Вы используете метрическую систему, а мы до сих пор пользуемся британской, поэтому изучать что-либо в десятых долях, а не в двенадцатых немного сбивает с толку".
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА НИДЕРЛАНДСКОМ ЯЗЫКЕ С АНГЛИЙСКИМИ СУБТИТРАМИ—
СТ. ЛЕЙТ. ВАУТЕР
Корпус морской пехоты Нидерландов
"Как только мы начинаем отработку практических навыков, используя одни и те же оружейные системы, одни и те же тактические приемы, мы можем быть развернуты в любой точке мира. Так что когда нам будет дана конкретная задача, это сотрудничество поможет нам выполнить ее".
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —
ВО ВРЕМЯ УЧЕНИЙ "КОЛД РИСПОНС"
ВЕРТОЛЕТЫ США ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЯЛИ ПОДДЕРЖКУ С ВОЗДУХА
ИТАЛЬЯНСКИМ СИЛАМ НА СУШЕ
—ЗВУКОВАЯ ВСТАВКА НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ С АНГЛИЙСКИМИ СУБТИТРАМИ—
КОММАНДЕР ДАНИЕЛЕ ЛУЧИДИ
Морская пехота Италии
"В этой ситуации как никогда важно укреплять связи между европейскими союзниками по НАТО и США. Это важно для того, чтобы использовать одни и те же процедуры, проверять оперативную совместимость сил и работать вместе".
|Date Taken:
|04.29.2022
|Date Posted:
|04.29.2022 09:11
|Category:
|Package
|Video ID:
|841334
|VIRIN:
|220429-O-D0483-1001
|Filename:
|DOD_108943501
|Length:
|00:01:36
|Location:
|NO
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
No keywords found.
LEAVE A COMMENT