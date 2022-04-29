Почему для НАТО крайне важно проводить учения

"Вторжение России в Украину еще раз подчеркнуло, что надо иметь боеспособные и боеготовые силы". Узнайте, почему давно запланированные военные учения продолжаются во всем Североатлантическом союзе в условиях меняющейся обстановки в сфере безопасности.
Synopsis
Для повышения боеготовности, потенциала и оперативной совместимости НАТО регулярно проводит учения, проверяя свои войска в воздухе, на суше и на море, чтобы убедиться в их способности действовать при всевозможных сценариях.
Неспровоцированное вторжение России в Украину изменило облик европейской безопасности и подчеркнуло потребность в боеготовых войсках, которые могут в кратчайшие сроки быть развернуты на территории стран-членов НАТО.
Такие военные учения, как "Колд риспонс" и "Бриллиант джамп", проходившие в Арктике, были запланированы давно и позволяют войскам отрабатывать свои навыки при отрицательных температурах на труднопроходимой местности.
Более 30 000 военнослужащих из 27 стран-членов и партнеров НАТО приняли участие в "Колд риспонс-22" в марте в Норвегии.
Transcript
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —
СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ И ПАРТНЕРЫ НАТО ПОСТОЯННО
ПРОВОДЯТ СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ
ПОСЛЕ НЕСПРОВОЦИРОВАННОГО
ВТОРЖЕНИЯ РОССИИ В УКРАИНУ
ИМЕННО ПОЭТОМУ
КРАЙНЕ ВАЖНО, ЧТОБЫ
ИХ УЧЕБНАЯ ПОДГОТОВКА ПРОДОЛЖАЛАСЬ
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—
ГЕН. ЙОРГ ВОЛЛМЕР
Командующий командованием ОВС НАТО в Брюнсуме
"Вторжение России в Украину еще раз подчеркнуло, что надо иметь боеспособные и боеготовые силы. Причем вы должны быть в состоянии развернуть их в максимально сжатые сроки, и там, где это требуется для достижения эффекта."
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—
ГЕН.- ЛЕЙТ. ЙИНГВЕ УДЛО
Командующий объединенным штабом Норвегии
"Мы должны быть хорошо подготовлены. И самое главное, что я делаю, - это помогаю избежать войны на территории НАТО. Это моя работа. И чтобы достичь этой цели, мы должны проводить учения и иметь убедительный потенциал".
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —
РЕГУЛЯРНЫЕ УЧЕНИЯ, ТАКИЕ КАК "КОЛД РИСПОНС"
В АРКТИКЕ
ПОЗВОЛЯЮТ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН РАБОТАТЬ СОВМЕСТНО
И ПРОВЕРЯТЬ СВОИ НАВЫКИ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ.
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ С АНГЛИЙСКИМИ СУБТИТРАМИ—
КОММАНДЕР ДАНИЕЛЕ ЛУЦИДИ
Морская пехота Италии
"То, что мы испытываем здесь, в Норвегии, очень важно, потому что в данном случае погода - это враг, и мы должны быть готовы к такой ситуации, как никогда раньше".
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —
ПАРТНЕРЫ НАТО ФИНЛЯНДИЯ И ШВЕЦИЯ
РЕГУЛЯРНО ПРОХОДЯТ СОВМЕСТНУЮ УЧЕБНУЮ ПОДГОТОВКУ СО СТРАНАМИ-ЧЛЕНАМИ НАТО
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—
ГЕН.- ЛЕЙТ. МИХАЭЛЬ КЛАЭССОН
Командующий командованием совместных операций, вооруженные силы Швеции
"Чувствуешь, насколько актуально работать, действовать и проходить совместную учебную подготовку с вооруженными силами свободных европейских стран, а также укреплять трансатлантическую связь. Это имеет реальный смысл, как никогда ранее. Я действительно должен это подчеркнуть".
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—
ПОДПОЛКОВНИК РАЙАН ГОРДИНЬЕР
Корпус морской пехоты США
"Главная мысль - это то, что мы сильны, что мы едины. В это время мы выполняем задачи, действуя, как одна команда".
|Date Taken:
|04.29.2022
|Date Posted:
|04.29.2022 05:12
|Category:
|Package
|Video ID:
|841317
|VIRIN:
|220429-O-D0483-1001
|Filename:
|DOD_108943250
|Length:
|00:01:46
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|NO
|Downloads:
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|High-Res. Downloads:
|0
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