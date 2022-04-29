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    Почему для НАТО крайне важно проводить учения

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    NORWAY

    04.29.2022

    Courtesy Video

    Natochannel           

    "Вторжение России в Украину еще раз подчеркнуло, что надо иметь боеспособные и боеготовые силы". Узнайте, почему давно запланированные военные учения продолжаются во всем Североатлантическом союзе в условиях меняющейся обстановки в сфере безопасности.
    Synopsis
    Для повышения боеготовности, потенциала и оперативной совместимости НАТО регулярно проводит учения, проверяя свои войска в воздухе, на суше и на море, чтобы убедиться в их способности действовать при всевозможных сценариях.
    Неспровоцированное вторжение России в Украину изменило облик европейской безопасности и подчеркнуло потребность в боеготовых войсках, которые могут в кратчайшие сроки быть развернуты на территории стран-членов НАТО.
    Такие военные учения, как "Колд риспонс" и "Бриллиант джамп", проходившие в Арктике, были запланированы давно и позволяют войскам отрабатывать свои навыки при отрицательных температурах на труднопроходимой местности.
    Более 30 000 военнослужащих из 27 стран-членов и партнеров НАТО приняли участие в "Колд риспонс-22" в марте в Норвегии.
    Transcript
    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —

    СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ И ПАРТНЕРЫ НАТО ПОСТОЯННО
    ПРОВОДЯТ СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ

    ПОСЛЕ НЕСПРОВОЦИРОВАННОГО

    ВТОРЖЕНИЯ РОССИИ В УКРАИНУ

    ИМЕННО ПОЭТОМУ


    КРАЙНЕ ВАЖНО, ЧТОБЫ

    ИХ УЧЕБНАЯ ПОДГОТОВКА ПРОДОЛЖАЛАСЬ



    —ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—
    ГЕН. ЙОРГ ВОЛЛМЕР

    Командующий командованием ОВС НАТО в Брюнсуме
    "Вторжение России в Украину еще раз подчеркнуло, что надо иметь боеспособные и боеготовые силы. Причем вы должны быть в состоянии развернуть их в максимально сжатые сроки, и там, где это требуется для достижения эффекта."




    —ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—
    ГЕН.- ЛЕЙТ. ЙИНГВЕ УДЛО
    Командующий объединенным штабом Норвегии

    "Мы должны быть хорошо подготовлены. И самое главное, что я делаю, - это помогаю избежать войны на территории НАТО. Это моя работа. И чтобы достичь этой цели, мы должны проводить учения и иметь убедительный потенциал".

    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —
    РЕГУЛЯРНЫЕ УЧЕНИЯ, ТАКИЕ КАК "КОЛД РИСПОНС"

    В АРКТИКЕ

    ПОЗВОЛЯЮТ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН РАБОТАТЬ СОВМЕСТНО

    И ПРОВЕРЯТЬ СВОИ НАВЫКИ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ.



    —ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ С АНГЛИЙСКИМИ СУБТИТРАМИ—
    КОММАНДЕР ДАНИЕЛЕ ЛУЦИДИ

    Морская пехота Италии
    "То, что мы испытываем здесь, в Норвегии, очень важно, потому что в данном случае погода - это враг, и мы должны быть готовы к такой ситуации, как никогда раньше".





    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —

    ПАРТНЕРЫ НАТО ФИНЛЯНДИЯ И ШВЕЦИЯ


    РЕГУЛЯРНО ПРОХОДЯТ СОВМЕСТНУЮ УЧЕБНУЮ ПОДГОТОВКУ СО СТРАНАМИ-ЧЛЕНАМИ НАТО

    —ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—
    ГЕН.- ЛЕЙТ. МИХАЭЛЬ КЛАЭССОН

    Командующий командованием совместных операций, вооруженные силы Швеции


    "Чувствуешь, насколько актуально работать, действовать и проходить совместную учебную подготовку с вооруженными силами свободных европейских стран, а также укреплять трансатлантическую связь. Это имеет реальный смысл, как никогда ранее. Я действительно должен это подчеркнуть".



    —ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—
    ПОДПОЛКОВНИК РАЙАН ГОРДИНЬЕР

    Корпус морской пехоты США

    "Главная мысль - это то, что мы сильны, что мы едины. В это время мы выполняем задачи, действуя, как одна команда".

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 04.29.2022
    Date Posted: 04.29.2022 05:12
    Category: Package
    Video ID: 841317
    VIRIN: 220429-O-D0483-1001
    Filename: DOD_108943250
    Length: 00:01:46
    Location: NO

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