Почему для НАТО крайне важно проводить учения

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"Вторжение России в Украину еще раз подчеркнуло, что надо иметь боеспособные и боеготовые силы". Узнайте, почему давно запланированные военные учения продолжаются во всем Североатлантическом союзе в условиях меняющейся обстановки в сфере безопасности.

Synopsis

Для повышения боеготовности, потенциала и оперативной совместимости НАТО регулярно проводит учения, проверяя свои войска в воздухе, на суше и на море, чтобы убедиться в их способности действовать при всевозможных сценариях.

Неспровоцированное вторжение России в Украину изменило облик европейской безопасности и подчеркнуло потребность в боеготовых войсках, которые могут в кратчайшие сроки быть развернуты на территории стран-членов НАТО.

Такие военные учения, как "Колд риспонс" и "Бриллиант джамп", проходившие в Арктике, были запланированы давно и позволяют войскам отрабатывать свои навыки при отрицательных температурах на труднопроходимой местности.

Более 30 000 военнослужащих из 27 стран-членов и партнеров НАТО приняли участие в "Колд риспонс-22" в марте в Норвегии.

Transcript

— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —



СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ И ПАРТНЕРЫ НАТО ПОСТОЯННО

ПРОВОДЯТ СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ



ПОСЛЕ НЕСПРОВОЦИРОВАННОГО



ВТОРЖЕНИЯ РОССИИ В УКРАИНУ



ИМЕННО ПОЭТОМУ





КРАЙНЕ ВАЖНО, ЧТОБЫ



ИХ УЧЕБНАЯ ПОДГОТОВКА ПРОДОЛЖАЛАСЬ







—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

ГЕН. ЙОРГ ВОЛЛМЕР



Командующий командованием ОВС НАТО в Брюнсуме

"Вторжение России в Украину еще раз подчеркнуло, что надо иметь боеспособные и боеготовые силы. Причем вы должны быть в состоянии развернуть их в максимально сжатые сроки, и там, где это требуется для достижения эффекта."









—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

ГЕН.- ЛЕЙТ. ЙИНГВЕ УДЛО

Командующий объединенным штабом Норвегии



"Мы должны быть хорошо подготовлены. И самое главное, что я делаю, - это помогаю избежать войны на территории НАТО. Это моя работа. И чтобы достичь этой цели, мы должны проводить учения и иметь убедительный потенциал".



— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —

РЕГУЛЯРНЫЕ УЧЕНИЯ, ТАКИЕ КАК "КОЛД РИСПОНС"



В АРКТИКЕ



ПОЗВОЛЯЮТ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН РАБОТАТЬ СОВМЕСТНО



И ПРОВЕРЯТЬ СВОИ НАВЫКИ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ.







—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ С АНГЛИЙСКИМИ СУБТИТРАМИ—

КОММАНДЕР ДАНИЕЛЕ ЛУЦИДИ



Морская пехота Италии

"То, что мы испытываем здесь, в Норвегии, очень важно, потому что в данном случае погода - это враг, и мы должны быть готовы к такой ситуации, как никогда раньше".











— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —



ПАРТНЕРЫ НАТО ФИНЛЯНДИЯ И ШВЕЦИЯ





РЕГУЛЯРНО ПРОХОДЯТ СОВМЕСТНУЮ УЧЕБНУЮ ПОДГОТОВКУ СО СТРАНАМИ-ЧЛЕНАМИ НАТО



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

ГЕН.- ЛЕЙТ. МИХАЭЛЬ КЛАЭССОН



Командующий командованием совместных операций, вооруженные силы Швеции





"Чувствуешь, насколько актуально работать, действовать и проходить совместную учебную подготовку с вооруженными силами свободных европейских стран, а также укреплять трансатлантическую связь. Это имеет реальный смысл, как никогда ранее. Я действительно должен это подчеркнуть".







—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

ПОДПОЛКОВНИК РАЙАН ГОРДИНЬЕР



Корпус морской пехоты США



"Главная мысль - это то, что мы сильны, что мы едины. В это время мы выполняем задачи, действуя, как одна команда".