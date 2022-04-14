Истребители стран-членов НАТО охраняют небо над Восточной Европой

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Synopsis:



В ответ на неспровоцированное вторжение России в Украину члены НАТО значительно увеличили количество истребителей, находящихся на боевом дежурстве в Восточной Европе.

Истребители из 12 стран НАТО вылетают со своих баз, авианосцев и передовых аэродромов для круглосуточного патрулирования воздушного пространства Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Эстонии. Эти истребители осуществляют активный мониторинг за воздушным пространством стран-членов НАТО и прилегающим воздушным пространством, будучи готовыми обеспечить безопасность и целостность воздушного пространства стран-членов НАТО. Все самолеты НАТО и ВВС стран-членов, осуществляющие воздушное патрулирование, действуют в соответствии с международными правилами безопасности полетов и тесно координируют свои действия с гражданскими службами УВД.

Истребители также поддерживаются самолетами-заправщиками стран-членов НАТО и самолетами системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ) НАТО для обеспечения повышенного уровня готовности, чтобы усилить потенциал сдерживания и обороны восточного фланга НАТО.



— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —



НАТО ЗАЩИЩАЕТ НЕБО СТРАН-ЧЛЕНОВ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО СОЮЗА НАД ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПОЙ





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТРЕБИТЕЛИ ПРИБЫВАЮТ С АВИАБАЗ

И АВИАНОСЦЕВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ СТРАН СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО СОЮЗА



ОБЕСПЕЧИВАЯ ПОСТОЯННОЕ ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

И ОСУЩЕСТВЛЯЯ МОНИТОРИНГ ЗА ВОЗДУШНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ



НАД БОЛГАРИЕЙ, ЛАТВИЕЙ, ЛИТВОЙ,



ПОЛЬШЕЙ, РУМЫНИЕЙ И ЭСТОНИЕЙ















ОБЕСПЕЧИВАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СДЕРЖИВАНИЯ И ОБОРОНЫ





ПОСЛЕ ВТОРЖЕНИЯ РОССИИ В УКРАИНУ

СИЛЫ НАТО ГОТОВЫ ЗАЩИЩАТЬ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО СВОИХ СТРАН-ЧЛЕНОВ



ОТ ВСЕХ УГРОЗ



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