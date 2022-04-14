Истребители стран-членов НАТО охраняют небо над Восточной Европой

Synopsis:
В ответ на неспровоцированное вторжение России в Украину члены НАТО значительно увеличили количество истребителей, находящихся на боевом дежурстве в Восточной Европе.
Истребители из 12 стран НАТО вылетают со своих баз, авианосцев и передовых аэродромов для круглосуточного патрулирования воздушного пространства Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Эстонии. Эти истребители осуществляют активный мониторинг за воздушным пространством стран-членов НАТО и прилегающим воздушным пространством, будучи готовыми обеспечить безопасность и целостность воздушного пространства стран-членов НАТО. Все самолеты НАТО и ВВС стран-членов, осуществляющие воздушное патрулирование, действуют в соответствии с международными правилами безопасности полетов и тесно координируют свои действия с гражданскими службами УВД.
Истребители также поддерживаются самолетами-заправщиками стран-членов НАТО и самолетами системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ) НАТО для обеспечения повышенного уровня готовности, чтобы усилить потенциал сдерживания и обороны восточного фланга НАТО.
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —
НАТО ЗАЩИЩАЕТ НЕБО СТРАН-ЧЛЕНОВ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО СОЮЗА НАД ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПОЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТРЕБИТЕЛИ ПРИБЫВАЮТ С АВИАБАЗ
И АВИАНОСЦЕВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ СТРАН СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО СОЮЗА
ОБЕСПЕЧИВАЯ ПОСТОЯННОЕ ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
И ОСУЩЕСТВЛЯЯ МОНИТОРИНГ ЗА ВОЗДУШНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ
НАД БОЛГАРИЕЙ, ЛАТВИЕЙ, ЛИТВОЙ,
ПОЛЬШЕЙ, РУМЫНИЕЙ И ЭСТОНИЕЙ
ОБЕСПЕЧИВАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СДЕРЖИВАНИЯ И ОБОРОНЫ
ПОСЛЕ ВТОРЖЕНИЯ РОССИИ В УКРАИНУ
СИЛЫ НАТО ГОТОВЫ ЗАЩИЩАТЬ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО СВОИХ СТРАН-ЧЛЕНОВ
ОТ ВСЕХ УГРОЗ
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|Date Taken:
|04.14.2022
|Date Posted:
|04.14.2022 10:36
|Category:
|Package
|Video ID:
|839460
|VIRIN:
|220414-O-D0483-1001
|Filename:
|DOD_108916720
|Length:
|00:00:56
|Location:
|(UNDISCLOSED LOCATION)
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
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