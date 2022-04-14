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    Истребители стран-членов НАТО охраняют небо над Восточной Европой

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    04.14.2022

    Courtesy Video

    Natochannel           

    Synopsis:

    В ответ на неспровоцированное вторжение России в Украину члены НАТО значительно увеличили количество истребителей, находящихся на боевом дежурстве в Восточной Европе.
    Истребители из 12 стран НАТО вылетают со своих баз, авианосцев и передовых аэродромов для круглосуточного патрулирования воздушного пространства Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Эстонии. Эти истребители осуществляют активный мониторинг за воздушным пространством стран-членов НАТО и прилегающим воздушным пространством, будучи готовыми обеспечить безопасность и целостность воздушного пространства стран-членов НАТО. Все самолеты НАТО и ВВС стран-членов, осуществляющие воздушное патрулирование, действуют в соответствии с международными правилами безопасности полетов и тесно координируют свои действия с гражданскими службами УВД.
    Истребители также поддерживаются самолетами-заправщиками стран-членов НАТО и самолетами системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ) НАТО для обеспечения повышенного уровня готовности, чтобы усилить потенциал сдерживания и обороны восточного фланга НАТО.

    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —

    НАТО ЗАЩИЩАЕТ НЕБО СТРАН-ЧЛЕНОВ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО СОЮЗА НАД ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПОЙ


    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТРЕБИТЕЛИ ПРИБЫВАЮТ С АВИАБАЗ
    И АВИАНОСЦЕВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ СТРАН СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО СОЮЗА

    ОБЕСПЕЧИВАЯ ПОСТОЯННОЕ ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
    И ОСУЩЕСТВЛЯЯ МОНИТОРИНГ ЗА ВОЗДУШНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ

    НАД БОЛГАРИЕЙ, ЛАТВИЕЙ, ЛИТВОЙ,

    ПОЛЬШЕЙ, РУМЫНИЕЙ И ЭСТОНИЕЙ







    ОБЕСПЕЧИВАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СДЕРЖИВАНИЯ И ОБОРОНЫ


    ПОСЛЕ ВТОРЖЕНИЯ РОССИИ В УКРАИНУ
    СИЛЫ НАТО ГОТОВЫ ЗАЩИЩАТЬ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО СВОИХ СТРАН-ЧЛЕНОВ

    ОТ ВСЕХ УГРОЗ

    Данное видео содержит лицензированные НАТО и защищенные авторским правом материалы из фондов Thomson Reuters, которые не могут быть использованы в рамках нового проекта без согласия правообладателя.

    Для получения необходимого разрешения свяжитесь с Thomson Reuters.

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 04.14.2022
    Date Posted: 04.14.2022 10:36
    Category: Package
    Video ID: 839460
    VIRIN: 220414-O-D0483-1001
    Filename: DOD_108916720
    Length: 00:00:56
    Location: (UNDISCLOSED LOCATION)

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    NATO reinforcements

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