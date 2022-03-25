НАТО начинает учения «Колд риспонс» в Норвегии

30 000 военнослужащих из 27 государств-членов и стран-партнеров НАТО соберутся в Норвегии для участия в учениях НАТО «Колд риспонс-2022».
Synopsis
«Колд риспонс-2022» – давно запланированные учения на Крайнем Севере, в которых примут участие 30 000 военнослужащих из 27 государств-членов и стран-партнеров НАТО с целью проверки способности работать совместно в холодных погодных условиях на территории Норвегии – на суше, в воздухе и на море.
В предстоящие недели вооруженные силы государств-членов и стран-партнеров НАТО проведут учения с боевыми стрельбами и отработают жизненно важные навыки, чтобы убедиться, что они готовы реагировать на любую угрозу или кризис и обеспечивать безопасность стран НАТО и их населения. В учениях примут участие союзники из Европы и Северной Америки, что демонстрирует прочную трансатлантическую связь, которая является основой НАТО.
«Колд риспонс-2022» – давно запланированные и регулярные учения, которые Норвегия проводит раз в два года. Об учениях этого года было объявлено более восьми месяцев назад. Учения не связаны с неспровоцированным и неоправданным вторжением России в Украину, в ответ на которое НАТО принимает превентивные, соразмерные и неэскалационные меры. Учения «Колд риспонс» пройдут в марте и апреле 2022 года.
Transcript
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—
30 000 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ИЗ 27 СТРАН
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В УЧЕНИЯХ «КОЛД РИСПОНС»,
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—
ПРОВОДЯ СОВМЕСТНУЮ УЧЕБНУЮ ПОДГОТОВКУ В ХОЛОДНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—
НА СУШЕ
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—
В ВОЗДУХЕ
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—
И НА МОРЕ.
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—
«КОЛД РИСПОНС» – ДАВНО ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ УЧЕНИЯ,
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—
КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТСЯ В НОРВЕГИИ,
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—
ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ГОТОВНОСТЬ ЧЛЕНОВ И ПАРТНЕРОВ НАТО
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—
РЕАГИРОВАТЬ НА ЛЮБЫЕ УГРОЗЫ ИЛИ КРИЗИСЫ.
|Date Taken:
|03.25.2022
|Date Posted:
|03.25.2022 06:34
|Category:
|Package
|Video ID:
|836062
|VIRIN:
|220325-O-D0483-1001
|Filename:
|DOD_108877980
|Length:
|00:00:42
|Location:
|NO
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
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