НАТО начинает учения «Колд риспонс» в Норвегии

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30 000 военнослужащих из 27 государств-членов и стран-партнеров НАТО соберутся в Норвегии для участия в учениях НАТО «Колд риспонс-2022».

Synopsis



«Колд риспонс-2022» – давно запланированные учения на Крайнем Севере, в которых примут участие 30 000 военнослужащих из 27 государств-членов и стран-партнеров НАТО с целью проверки способности работать совместно в холодных погодных условиях на территории Норвегии – на суше, в воздухе и на море.



В предстоящие недели вооруженные силы государств-членов и стран-партнеров НАТО проведут учения с боевыми стрельбами и отработают жизненно важные навыки, чтобы убедиться, что они готовы реагировать на любую угрозу или кризис и обеспечивать безопасность стран НАТО и их населения. В учениях примут участие союзники из Европы и Северной Америки, что демонстрирует прочную трансатлантическую связь, которая является основой НАТО.



«Колд риспонс-2022» – давно запланированные и регулярные учения, которые Норвегия проводит раз в два года. Об учениях этого года было объявлено более восьми месяцев назад. Учения не связаны с неспровоцированным и неоправданным вторжением России в Украину, в ответ на которое НАТО принимает превентивные, соразмерные и неэскалационные меры. Учения «Колд риспонс» пройдут в марте и апреле 2022 года.

Transcript



— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—

30 000 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ИЗ 27 СТРАН





— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—

ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В УЧЕНИЯХ «КОЛД РИСПОНС»,



— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—

ПРОВОДЯ СОВМЕСТНУЮ УЧЕБНУЮ ПОДГОТОВКУ В ХОЛОДНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ



— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—

НА СУШЕ





— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—

В ВОЗДУХЕ



— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—

И НА МОРЕ.





— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—

«КОЛД РИСПОНС» – ДАВНО ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ УЧЕНИЯ,



— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—

КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТСЯ В НОРВЕГИИ,





— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—

ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ГОТОВНОСТЬ ЧЛЕНОВ И ПАРТНЕРОВ НАТО







— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—

РЕАГИРОВАТЬ НА ЛЮБЫЕ УГРОЗЫ ИЛИ КРИЗИСЫ.