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    НАТО начинает учения «Колд риспонс» в Норвегии

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    NORWAY

    03.25.2022

    Courtesy Video

    Natochannel           

    30 000 военнослужащих из 27 государств-членов и стран-партнеров НАТО соберутся в Норвегии для участия в учениях НАТО «Колд риспонс-2022».
    Synopsis

    «Колд риспонс-2022» – давно запланированные учения на Крайнем Севере, в которых примут участие 30 000 военнослужащих из 27 государств-членов и стран-партнеров НАТО с целью проверки способности работать совместно в холодных погодных условиях на территории Норвегии – на суше, в воздухе и на море.

    В предстоящие недели вооруженные силы государств-членов и стран-партнеров НАТО проведут учения с боевыми стрельбами и отработают жизненно важные навыки, чтобы убедиться, что они готовы реагировать на любую угрозу или кризис и обеспечивать безопасность стран НАТО и их населения. В учениях примут участие союзники из Европы и Северной Америки, что демонстрирует прочную трансатлантическую связь, которая является основой НАТО.

    «Колд риспонс-2022» – давно запланированные и регулярные учения, которые Норвегия проводит раз в два года. Об учениях этого года было объявлено более восьми месяцев назад. Учения не связаны с неспровоцированным и неоправданным вторжением России в Украину, в ответ на которое НАТО принимает превентивные, соразмерные и неэскалационные меры. Учения «Колд риспонс» пройдут в марте и апреле 2022 года.
    Transcript

    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—
    30 000 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ИЗ 27 СТРАН


    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—
    ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В УЧЕНИЯХ «КОЛД РИСПОНС»,

    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—
    ПРОВОДЯ СОВМЕСТНУЮ УЧЕБНУЮ ПОДГОТОВКУ В ХОЛОДНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—
    НА СУШЕ


    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—
    В ВОЗДУХЕ

    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—
    И НА МОРЕ.


    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—
    «КОЛД РИСПОНС» – ДАВНО ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ УЧЕНИЯ,

    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—
    КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТСЯ В НОРВЕГИИ,


    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—
    ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ГОТОВНОСТЬ ЧЛЕНОВ И ПАРТНЕРОВ НАТО



    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—
    РЕАГИРОВАТЬ НА ЛЮБЫЕ УГРОЗЫ ИЛИ КРИЗИСЫ.

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 03.25.2022
    Date Posted: 03.25.2022 06:34
    Category: Package
    Video ID: 836062
    VIRIN: 220325-O-D0483-1001
    Filename: DOD_108877980
    Length: 00:00:42
    Location: NO

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