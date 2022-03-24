Новая реальность для нашей безопасности

Вторжение России в Украину создало новую реальность для нашей безопасности. Мы должны продолжать обеспечивать твердое единство в НАТО для защиты и обороны всех союзников.
Synopsis
Вторжение России в Украину представляет серьезную угрозу для евроатлантической безопасности и основанному на правилах международному порядку.
Мы сталкиваемся с новой реальностью для нашей безопасности, поэтому Европа и Северная Америка должны продолжать обеспечивать твердое единство в НАТО для защиты и для сдерживания дальнейшей агрессии. Действия НАТО носят оборонительный характер и направлены не на то, чтобы спровоцировать конфликт, а на то, чтобы предотвратить его. Наша приверженность статье 5 Вашингтонского договора непоколебима. Мы едины в деле защиты наших нашего населения и наших ценностей.
Transcript
— TEXT ON SCREEN —
ВТОРЖЕНИЕ РОССИИ В УКРАИНУ СОЗДАЛО НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ ДЛЯ НАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОРЯДОК, КОТОРЫЙ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ ОБЕСПЕЧИВАЛ НАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ, НАХОДИТСЯ ПОД УГРОЗОЙ.
СЕЙЧАС КАК НИКОГДА ЕВРОПА И СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА СОХРАНЯЮТ ЕДИНСТВО,
ЧТОБЫ ЗАЩИЩАТЬ НАШЕ НАСЕЛЕНИЕ И НАШИ ЦЕННОСТИ,
УКРЕПЛЯТЬ НАШИ СДЕРЖИВАНИЕ И ОБОРОНУ.
МЫ ГОТОВЫ ЗАЩИЩАТЬ КАЖДУЮ ПЯДЬ ТЕРРИТОРИИ НАТО.
|Date Taken:
|03.24.2022
|Date Posted:
|03.24.2022 08:36
|Category:
|Package
|Video ID:
|835866
|VIRIN:
|220324-O-D0483-1001
|Filename:
|DOD_108875998
|Length:
|00:00:47
|Location:
|(UNDISCLOSED LOCATION)
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
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