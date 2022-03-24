Maintenance window scheduled to begin at February 14th 2200 est. until 0400 est. February 15th

(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Or login with Facebook
    Defense Visual Information Distribution Service Logo

    Новая реальность для нашей безопасности

    Advanced Embed Example

    Add the following CSS to the header block of your HTML document.

    Then add the mark-up below to the body block of the same document.

    (UNDISCLOSED LOCATION)

    03.24.2022

    Courtesy Video

    Natochannel           

    Вторжение России в Украину создало новую реальность для нашей безопасности. Мы должны продолжать обеспечивать твердое единство в НАТО для защиты и обороны всех союзников.
    Synopsis

    Вторжение России в Украину представляет серьезную угрозу для евроатлантической безопасности и основанному на правилах международному порядку.
    Мы сталкиваемся с новой реальностью для нашей безопасности, поэтому Европа и Северная Америка должны продолжать обеспечивать твердое единство в НАТО для защиты и для сдерживания дальнейшей агрессии. Действия НАТО носят оборонительный характер и направлены не на то, чтобы спровоцировать конфликт, а на то, чтобы предотвратить его. Наша приверженность статье 5 Вашингтонского договора непоколебима. Мы едины в деле защиты наших нашего населения и наших ценностей.
    Transcript

    — TEXT ON SCREEN —

    ВТОРЖЕНИЕ РОССИИ В УКРАИНУ СОЗДАЛО НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ ДЛЯ НАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.






    МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОРЯДОК, КОТОРЫЙ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ ОБЕСПЕЧИВАЛ НАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ, НАХОДИТСЯ ПОД УГРОЗОЙ.


    СЕЙЧАС КАК НИКОГДА ЕВРОПА И СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА СОХРАНЯЮТ ЕДИНСТВО,

    ЧТОБЫ ЗАЩИЩАТЬ НАШЕ НАСЕЛЕНИЕ И НАШИ ЦЕННОСТИ,

    УКРЕПЛЯТЬ НАШИ СДЕРЖИВАНИЕ И ОБОРОНУ.

    МЫ ГОТОВЫ ЗАЩИЩАТЬ КАЖДУЮ ПЯДЬ ТЕРРИТОРИИ НАТО.

    LEAVE A COMMENT

    VIDEO INFO

    Date Taken: 03.24.2022
    Date Posted: 03.24.2022 08:36
    Category: Package
    Video ID: 835866
    VIRIN: 220324-O-D0483-1001
    Filename: DOD_108875998
    Length: 00:00:47
    Location: (UNDISCLOSED LOCATION)

    Video Analytics

    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    MORE LIKE THIS

    CONTROLLED VOCABULARY KEYWORDS

    No keywords found.

    TAGS

    NATO

    OPTIONS

  •   Register/Login to Download

    • LEAVE A COMMENT