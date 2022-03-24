Новая реальность для нашей безопасности

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Вторжение России в Украину создало новую реальность для нашей безопасности. Мы должны продолжать обеспечивать твердое единство в НАТО для защиты и обороны всех союзников.

Synopsis



Вторжение России в Украину представляет серьезную угрозу для евроатлантической безопасности и основанному на правилах международному порядку.

Мы сталкиваемся с новой реальностью для нашей безопасности, поэтому Европа и Северная Америка должны продолжать обеспечивать твердое единство в НАТО для защиты и для сдерживания дальнейшей агрессии. Действия НАТО носят оборонительный характер и направлены не на то, чтобы спровоцировать конфликт, а на то, чтобы предотвратить его. Наша приверженность статье 5 Вашингтонского договора непоколебима. Мы едины в деле защиты наших нашего населения и наших ценностей.

Transcript



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ВТОРЖЕНИЕ РОССИИ В УКРАИНУ СОЗДАЛО НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ ДЛЯ НАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.













МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОРЯДОК, КОТОРЫЙ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ ОБЕСПЕЧИВАЛ НАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ, НАХОДИТСЯ ПОД УГРОЗОЙ.





СЕЙЧАС КАК НИКОГДА ЕВРОПА И СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА СОХРАНЯЮТ ЕДИНСТВО,



ЧТОБЫ ЗАЩИЩАТЬ НАШЕ НАСЕЛЕНИЕ И НАШИ ЦЕННОСТИ,



УКРЕПЛЯТЬ НАШИ СДЕРЖИВАНИЕ И ОБОРОНУ.



МЫ ГОТОВЫ ЗАЩИЩАТЬ КАЖДУЮ ПЯДЬ ТЕРРИТОРИИ НАТО.