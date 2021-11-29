Поздравления с Рождеством и Новым годом от всех нас в НАТО

НАТО – это прежде всего коллективная работа, взаимосвязанность и объединение усилий для достижения великих целей, и в эти рождественские и новогодние праздники возглавляемая Соединенным Королевством боевая группа усиленного передового присутствия НАТО в Эстонии создала условия как раз для этого.
Боевая группа расставила несколько своих транспортных средств и личный состав таким образом, чтобы создать запоминающийся образ, который должен напомнить всем о радостях рождественских и новогодних праздников. В этом международном мероприятии приняли участие военнослужащие из Эстонии, Франции и Соединенного Королевства, которые по завершении получили заслуженную миску супа и горячий шоколад, разумеется, из кружки в виде снеговика.
В видеоматериале показаны различные кадры, на которых возглавляемая Соединенным Королевством боевая группа расставляет транспортные средства и личный состав, прежде чем, наконец, станет понятен истинный смысл их задачи.
--ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ –
ЭСТОНИЯ, ДЕКАБРЬ 2021 Г.
--СЪЕМКА СНИЗУ ВВЕРХ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—
Британский военнослужащий дает указания военнослужащим
--СЪЕМКА СНИЗУ ВВЕРХ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—
Британский военнослужащий отдает приказ выключить свет
«Итак, всем выключить свет!»
--ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ –
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВОГОДНИМИ И РОЖДЕСТВЕНСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ ОТ ВСЕХ НАС В НАТО
--КОНЕЦ--
|Date Taken:
|11.29.2021
|Date Posted:
|12.21.2021 06:44
|Category:
|Package
|Video ID:
|826598
|VIRIN:
|211214-O-D0483-1001
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|1882
|Filename:
|DOD_108740261
|Length:
|00:01:12
|Location:
|EE
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|High-Res. Downloads:
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