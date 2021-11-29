Поздравления с Рождеством и Новым годом от всех нас в НАТО

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НАТО – это прежде всего коллективная работа, взаимосвязанность и объединение усилий для достижения великих целей, и в эти рождественские и новогодние праздники возглавляемая Соединенным Королевством боевая группа усиленного передового присутствия НАТО в Эстонии создала условия как раз для этого.



Боевая группа расставила несколько своих транспортных средств и личный состав таким образом, чтобы создать запоминающийся образ, который должен напомнить всем о радостях рождественских и новогодних праздников. В этом международном мероприятии приняли участие военнослужащие из Эстонии, Франции и Соединенного Королевства, которые по завершении получили заслуженную миску супа и горячий шоколад, разумеется, из кружки в виде снеговика.



В видеоматериале показаны различные кадры, на которых возглавляемая Соединенным Королевством боевая группа расставляет транспортные средства и личный состав, прежде чем, наконец, станет понятен истинный смысл их задачи.





--ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ –

ЭСТОНИЯ, ДЕКАБРЬ 2021 Г.



--СЪЕМКА СНИЗУ ВВЕРХ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—

Британский военнослужащий дает указания военнослужащим



--СЪЕМКА СНИЗУ ВВЕРХ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—

Британский военнослужащий отдает приказ выключить свет

«Итак, всем выключить свет!»



--ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ –

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВОГОДНИМИ И РОЖДЕСТВЕНСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ ОТ ВСЕХ НАС В НАТО



--КОНЕЦ--