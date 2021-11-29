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    Поздравления с Рождеством и Новым годом от всех нас в НАТО

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    ESTONIA

    11.29.2021

    Courtesy Video

    Natochannel         

    НАТО – это прежде всего коллективная работа, взаимосвязанность и объединение усилий для достижения великих целей, и в эти рождественские и новогодние праздники возглавляемая Соединенным Королевством боевая группа усиленного передового присутствия НАТО в Эстонии создала условия как раз для этого.

    Боевая группа расставила несколько своих транспортных средств и личный состав таким образом, чтобы создать запоминающийся образ, который должен напомнить всем о радостях рождественских и новогодних праздников. В этом международном мероприятии приняли участие военнослужащие из Эстонии, Франции и Соединенного Королевства, которые по завершении получили заслуженную миску супа и горячий шоколад, разумеется, из кружки в виде снеговика.

    В видеоматериале показаны различные кадры, на которых возглавляемая Соединенным Королевством боевая группа расставляет транспортные средства и личный состав, прежде чем, наконец, станет понятен истинный смысл их задачи.


    --ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ –
    ЭСТОНИЯ, ДЕКАБРЬ 2021 Г.

    --СЪЕМКА СНИЗУ ВВЕРХ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—
    Британский военнослужащий дает указания военнослужащим

    --СЪЕМКА СНИЗУ ВВЕРХ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—
    Британский военнослужащий отдает приказ выключить свет
    «Итак, всем выключить свет!»

    --ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ –
    ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВОГОДНИМИ И РОЖДЕСТВЕНСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ ОТ ВСЕХ НАС В НАТО

    --КОНЕЦ--

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 11.29.2021
    Date Posted: 12.21.2021 06:44
    Category: Package
    Video ID: 826598
    VIRIN: 211214-O-D0483-1001
    PIN: 1882
    Filename: DOD_108740261
    Length: 00:01:12
    Location: EE

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