Безопасное небо: миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства – Восточная Адриатика и Западные Балканы

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Synopsis



По всей Европе круглосуточно дежурят реактивные истребители НАТО, готовые подняться в воздух в случае подозрительных или необъявленных полетов вблизи воздушного пространства наших союзников. В НАТО эту деятельность называют миссией по патрулированию воздушного пространства, которая на протяжении 60 лет является неотъемлемой частью Объединенной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. В этой серии мы рассмотрим пять специальных механизмов патрулирования НАТО для обеспечения целостности воздушного пространства НАТО и защиты почти одного миллиарда граждан наших стран.



На Восточной Адриатике и Западных Балканах у нескольких союзников, в том числе у новых членов НАТО Черногории и Северной Македонии, нет истребителей, способных перехватывать воздушные суда, представляющие опасность. Для обеспечения безопасности неба над этими странами другие члены НАТО по очереди возглавляют миссии по патрулированию воздушного пространства. В Словении эту задачу совместно выполняют ВВС Италии и Венгрии, а в Черногории и Албании – ВВС Италии и Греции. В ноябре 2021 года ВВС Греции приняли на себя ответственность за обеспечение безопасности воздушного пространства Северной Македонии под эгидой миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.



Видеоматериал включает кадры, на которых показаны истребители Eurofighter Typhoon ВВС Италии, истребители F-16 Fighting Falcon ВВС Греции и истребители JAS-39 Gripen ВВС Венгрии.

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ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: ВОСТОЧНАЯ АДРИАТИКА И ЗАПАДНЫЕ БАЛКАНЫ



ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ САМОЛЕТЫ: EUROFIGHTER TYPHOON ВВС ИТАЛИИ



БЕЗОПАСНОЕ НЕБО: МИССИЯ НАТО ПО ПАТРУЛИРОВАНИЮ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА



ОТ ВОСТОЧНОЙ АДРИАТИКИ ДО ЗАПАДНЫХ БАЛКАН



НЕСКОЛЬКО СТРАН НАТО



ПОЛУЧАЮТ ПОМОЩЬ ОТ ДРУГИХ СОЮЗНИКОВ ПО НАТО



ДЛЯ ПЕРЕХВАТА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ В ИХ НЕБЕ



В СЛОВЕНИИ БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВЕНГРИЯ И ИТАЛИЯ



В АЛБАНИИ И ЧЕРНОГОРИИ ДЕЖУРСТВО НЕСУТ ГРЕЦИЯ И ИТАЛИЯ





ГРЕЦИЯ ТАКЖЕ ПАТРУЛИРУЕТ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО СЕВЕРНОЙ МАКЕДОНИИ,



ОБЕСПЕЧИВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НЕБА



И ЗАЩИТУ СВОИХ СОЮЗНИКОВ ПО НАТО 24 ЧАСА В СУТКИ, 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ, 365 ДНЕЙ В ГОДУ