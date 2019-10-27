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Synopsis



Быстрое развертывание очень важно для НАТО. Оно демонстрирует способность союзников по НАТО оперативно реагировать и защищать друг друга от любой угрозы, исходящей из любого направления.



В этом видео генерал британских сухопутных войск (СВ) в отставке, руководивший операцией «Tractable» в 2019 г. – массовой переброской британских солдат и техники из Соединенного Королевства в Эстонию, объясняет, что требуется для быстрого перемещения армии по Европе.



В видеоматериал включены речевые фрагменты Айвана Джоунса, бывшего командующего полевой армией СВ Великобритании, и кадры, демонстрирующие британские войска, танки и транспортные средства в процессе переброски.



Съемки проходили до введения ограничений, обусловленных COVID-19.

Transcript



ТЕКСТ – ПОЧЕМУ БЫСТРОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ ВАЖНО ДЛЯ НАТО?

--Речевой фрагмент (англ.)—

Генерал-лейтенант в отставке Айван Джоунс, бывший командующий полевой армией СВ Великобритании

«Если вы реагируете на кризис, нужно оперативными темпами осуществлять переброску армии».

ТЕКСТ – ГЕН.-ЛЕЙТ. (В ОТСТАВКЕ) АЙВАН ДЖОУНС, БЫВШИЙ КОМАНДУЮЩИЙ ПОЛЕВОЙ АРМИЕЙ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Речевой фрагмент (англ.)—

Генерал-лейтенант в отставке Айван Джоунс, бывший командующий полевой армией СВ Великобритании



«Быстрое развертывание необходимо для сдерживания любой угрозы в адрес Североатлантического союза НАТО – оно демонстрирует, что мы можем действовать стремительно в случае возникновения кризиса, а также оно важно для того, чтобы заверить наших союзников, что мы готовы оказать им поддержку».



--Речевой фрагмент (англ.)—

Генерал-лейтенант в отставке Айван Джоунс, бывший командующий полевой армией СВ Великобритании



«Переброска за границу может осуществляться различными способами: морским, автомобильным, железнодорожным или воздушным транспортом».



ТЕКСТ –

ПО МОРЮ

ПО ДОРОГАМ

ПО Ж/Д

ПО ВОЗДУХУ



--Речевой фрагмент (англ.) —

Генерал-лейтенант в отставке Айван Джоунс, бывший командующий полевой армией СВ Великобритании



«Сложностей – множество. Численность личного состава, который мы перебрасываем, количество транспортных средств, состояние дорог, смена железнодорожной колеи – с узкой на широкую, прохождение границ и таможенных постов».







--Речевой фрагмент (англ.)—

Генерал-лейтенант в отставке Айван Джоунс, бывший командующий полевой армией СВ Великобритании



«Подобная переброска требует тщательного планирования, гибкости, замечательных специалистов во всех странах, обеспечивающих контакты и связь».









--Речевой фрагмент (англ.) —

Генерал-лейтенант в отставке Айван Джоунс, бывший командующий полевой армией СВ Великобритании



«Качества, которые я ожидаю от моих военнослужащих, - это те качества, которыми мы дорожим в британских сухопутных войсках: этичность и мужество. Но когда осуществляешь переброску через территорию нескольких государств, уважение к другим».





--Речевой фрагмент (англ.)—

Генерал-лейтенант в отставке Айван Джоунс, бывший командующий полевой армией СВ Великобритании



«Международное сотрудничество абсолютно необходимо, и то, что мы продемонстрировали, – это важность Североатлантического союза НАТО и отношения между государствами-членами».



ТЕКСТ – Съемки проходили до введения ограничений, обусловленных COVID-19.