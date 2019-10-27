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    Почему быстрое развертывание важно для НАТО?

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    ESTONIA

    10.27.2019

    Courtesy Video

    Natochannel         

    Synopsis

    Быстрое развертывание очень важно для НАТО. Оно демонстрирует способность союзников по НАТО оперативно реагировать и защищать друг друга от любой угрозы, исходящей из любого направления.

    В этом видео генерал британских сухопутных войск (СВ) в отставке, руководивший операцией «Tractable» в 2019 г. – массовой переброской британских солдат и техники из Соединенного Королевства в Эстонию, объясняет, что требуется для быстрого перемещения армии по Европе.

    В видеоматериал включены речевые фрагменты Айвана Джоунса, бывшего командующего полевой армией СВ Великобритании, и кадры, демонстрирующие британские войска, танки и транспортные средства в процессе переброски.

    Съемки проходили до введения ограничений, обусловленных COVID-19.
    Transcript

    ТЕКСТ – ПОЧЕМУ БЫСТРОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ ВАЖНО ДЛЯ НАТО?
    --Речевой фрагмент (англ.)—
    Генерал-лейтенант в отставке Айван Джоунс, бывший командующий полевой армией СВ Великобритании
    «Если вы реагируете на кризис, нужно оперативными темпами осуществлять переброску армии».
    ТЕКСТ – ГЕН.-ЛЕЙТ. (В ОТСТАВКЕ) АЙВАН ДЖОУНС, БЫВШИЙ КОМАНДУЮЩИЙ ПОЛЕВОЙ АРМИЕЙ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ВЕЛИКОБРИТАНИИ
    Речевой фрагмент (англ.)—
    Генерал-лейтенант в отставке Айван Джоунс, бывший командующий полевой армией СВ Великобритании

    «Быстрое развертывание необходимо для сдерживания любой угрозы в адрес Североатлантического союза НАТО – оно демонстрирует, что мы можем действовать стремительно в случае возникновения кризиса, а также оно важно для того, чтобы заверить наших союзников, что мы готовы оказать им поддержку».

    --Речевой фрагмент (англ.)—
    Генерал-лейтенант в отставке Айван Джоунс, бывший командующий полевой армией СВ Великобритании

    «Переброска за границу может осуществляться различными способами: морским, автомобильным, железнодорожным или воздушным транспортом».

    ТЕКСТ –
    ПО МОРЮ
    ПО ДОРОГАМ
    ПО Ж/Д
    ПО ВОЗДУХУ

    --Речевой фрагмент (англ.) —
    Генерал-лейтенант в отставке Айван Джоунс, бывший командующий полевой армией СВ Великобритании

    «Сложностей – множество. Численность личного состава, который мы перебрасываем, количество транспортных средств, состояние дорог, смена железнодорожной колеи – с узкой на широкую, прохождение границ и таможенных постов».



    --Речевой фрагмент (англ.)—
    Генерал-лейтенант в отставке Айван Джоунс, бывший командующий полевой армией СВ Великобритании

    «Подобная переброска требует тщательного планирования, гибкости, замечательных специалистов во всех странах, обеспечивающих контакты и связь».




    --Речевой фрагмент (англ.) —
    Генерал-лейтенант в отставке Айван Джоунс, бывший командующий полевой армией СВ Великобритании

    «Качества, которые я ожидаю от моих военнослужащих, - это те качества, которыми мы дорожим в британских сухопутных войсках: этичность и мужество. Но когда осуществляешь переброску через территорию нескольких государств, уважение к другим».


    --Речевой фрагмент (англ.)—
    Генерал-лейтенант в отставке Айван Джоунс, бывший командующий полевой армией СВ Великобритании

    «Международное сотрудничество абсолютно необходимо, и то, что мы продемонстрировали, – это важность Североатлантического союза НАТО и отношения между государствами-членами».

    ТЕКСТ – Съемки проходили до введения ограничений, обусловленных COVID-19.

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 10.27.2019
    Date Posted: 10.13.2021 10:33
    Category: Package
    Video ID: 817475
    VIRIN: 211013-O-D0483-1001
    Filename: DOD_108623058
    Length: 00:01:44
    Location: EE

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    Downloads: 1
    High-Res. Downloads: 1

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