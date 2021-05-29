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Учения НАТО проводятся круглый год – на суше, в воздухе, на море – с участием многонациональных войск из стран-членов НАТО и стран-партнеров. Каково это – быть военнослужащим, участвующим в одном из таких крупных учений? Наш видеопродюсер задокументировал такой опыт, находясь в составе роты румынских военнослужащих на учениях “Steadfast Defender 2021”.

Учения “Steadfast Defender 2021” - это крупномасштабные учения НАТО, направленные на обеспечение подготовки сил НАТО, их способности действовать сообща и готовности к реагированию на любую угрозу, исходящую из любого направления. В учениях приняли участие более 9 тысяч человек из более чем 20 стран НАТО и партнеров; в ходе учений отрабатывалась способность НАТО оперативно развернуть большое количество войск, техники и предметов снабжения через Атлантику и Европу.

Перед началом съемок видеографы НАТО получили негативные результаты теста на COVID-19. В соответствии с указаниями национального правительства Румынии, ношение масок на улице не было обязательным для румынских военнослужащих.



В видеоматериал входят кадры, демонстрирующие, как видеопродюсер Джейк Тапмен общается с румынскими военнослужащими и участвует в тренировках.



Различные кадры – военная техника на тренировке на полигоне Чинку, Румыния



—РЕЧЕВОЙ ФРАГМЕНТ – Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Меня зовут Джейк Тапмен. Я – гражданский видеопродюсер для НАТО. Сейчас я нахожусь на учениях “Steadfast Defender”, и в последующие 24 часа я хочу узнать, как живут военнослужащие во время таких крупномасштабных, многонациональных учений НАТО.



Кадры – Джейк Тапмен с военнослужащими на учениях “Steadfast Defender 2021”



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ—

Мл. лейтенант Александру-Валентин Нягу, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)

“Пригнулись! Пригнулись! Пригнулись!”



ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ:

СУТКИ НА

УЧЕНИЯХ НАТО



Аэросъемка – полигон Чинку и совместные тренировки нескольких стран

Румынские военнослужащие тренируются во время учений “Steadfast Defender 2021”



ГОЛОС ЗА КАДРОМ (АНГЛИЙСКИЙ)

Каждый год НАТО проводит учения по всей территории Североатлантического союза, чтобы проверить навыки, потенциал и оперативную совместимость своих сил. Учения “Steadfast Defender” проходят в разных местах, и я приехал в Румынию, где тренируются 4 тысячи военнослужащих из 12 стран.



ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ:

09:00

РУМЫНСКИЙ

ЛАГЕРЬ



Румыния – одна из стран, принимающих эти учения на своей территории, а это румынское подразделение предоставило мне уникальный доступ, разрешив провести вместе с ними целые сутки во время тренировок и жизни в лагере.



Встреча Джейка Тапмена с капитаном Николае Сима,

30й горный батальон, СВ Румынии



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Капитан Ник! Приветствую, как вы?”





ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ:

КАПИТАН НИКОЛАЕ СИМА

30й горный батальон, СВ Румынии



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ – Капитан Николае Сима, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)

“Хорошо, хорошо. А ты?”



--ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Очень хорошо, да. Итак, это Румынский лагерь?”



Кадры внутри палатки – паук



ГОЛОС ЗА КАДРОМ (АНГЛИЙСКИЙ)



Во время моей командировки я хотел полностью испытать, что такое воинская служба, и поэтому капитан Ник любезно предоставил мне палатку для ночлега. К несчастью для меня, спать я буду не один.





—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ – Капитан Николае Сима, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)

“О, у тебя там паук.”



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“У меня паук?”



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Серьезно? Какой паук? В этих палатках много насекомых?”



Джейк Тапмен надевает румынскую военную форму не своего размера



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Окей, замечательно. Змеи.”



ГОЛОС ЗА КАДРОМ (АНГЛИЙСКИЙ)



Решив вопрос с ночлегом, настала пора переодеться в более подходящую экипировку.



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ – Капитан Николае Сима, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)

“Померяй эту куртку, посмотри, подойдет она тебе. ”



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Окей, отлично.”



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ – Капитан Николае Сима, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)

“О, господи.”



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“К сожалению, эта немного маловата.”





ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ:

11:00

БОЕВАЯ

ПОДГОТОВКА



Кадры – румынские военнослужащие готовятся к тренировке



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ – Капитан Николае Сима, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)

“Ты хорошо питался, когда был поменьше.”



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Дааа, скажем, этот локдаун слишком затянулся.



Ладно, ребята, смотрите: у меня румынская форменная куртка, бронежилет, каска. Теперь я – часть румынского подразделения.”



ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ:

МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ АЛЕКСАНДРУ-ВАЛЕНТИН НЯГУ,

30й горный батальон, СВ Румынии



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ – Капитан Николае Сима, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)

“Я очень рад, что теперь ты в составе моей роты.”



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Ага, как бы.”



ГОЛОС ЗА КАДРОМ (АНГЛИЙСКИЙ)



Одетый и обутый, и уже как новобранец румынской армии я был готов стать неотъмлемой частью подразделения.



--ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Так, что у нас здесь? Какая у меня здесь роль?”



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ –

Мл. лейтенант Александру-Валентин Нягу, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)

“Вы – VIP.“



Кадры – заход в румынский бронетранспортер (БТР) и выезд на патрулирование.



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Окей, класс. VIP – это мне нравится.”



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ –

Мл. лейтенант Александру-Валентин Нягу, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)



“И наша задача – обеспечить ваше сопровождение.”



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Окей, то есть в настоящий момент я буквально – груз. Ваша задача – доставить меня из пункта А в пункт Б.”



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ –

Мл. лейтенант Александру-Валентин Нягу, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)



“Отлично. Готовы? Пошли.”



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Oкей.”



Румынские военнослужащие сопровождают Джейка Тапмена во время пешего патрулирования



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Узкий проход. Места не так много. Очень тесно. Головой ударяюсь о потолок.”



ГОЛОС ЗА КАДРОМ (АНГЛИЙСКИЙ)



Это румынское подразделение специализируется на ведении боевых действий в горах, и эти бронетранспортеры (БТР), хотя и не являются роскошными транспортными средствами, позволяют пересекать чрезвычайно труднопроходимую местность в сложных погодных условиях.



Подразделение подвергается имитации обстрела из стрелкового оружия



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Выходим?”



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ –

Мл. лейтенант Александру-Валентин Нягу, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)



“Да.”



Джейк Тапмен возвращается в безопасное место в бронетранспортере



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ –

Мл. лейтенант Александру-Валентин Нягу, 30й горный батальон, СВ Румынии (РУМЫНСКИЙ, АНГЛИЙСКИЕ СУБТИТРЫ)



“Первая группа: Рауца, Йонашку, Константин и я.”



Общие кадры войск, проходящих совместную тренировку на учениях “Steadfast Defender 2021”



-- РЕЧЕВОЙ ФРАГМЕНТ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Понятно, что я не много понимал из того, что они там говорили, но я знал, что мне нужно держаться Алекса. Мы здесь будем патрулировать эту грунтовую дорогу.



Это рота? Или взвод?”



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ –

Мл. лейтенант Александру-Валентин Нягу, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)



ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ:

18:00

ПОМЫВКА В ДУШЕВОЙ



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ –

Мл. лейтенант Александру-Валентин Нягу, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)



“Стреляют! Пригнулись, пригнулись! Ответный огонь! Пригнулись.”



Кадры – душевая палатка в Румынском лагере, и Джейк Тапмен принимает душ с румынскими военнослужащими



ГОЛОС ЗА КАДРОМ (АНГЛИЙСКИЙ)



На подразделение было совершено нападение, и они сделали все, чтобы любой ценой защитить меня, их VIP-груз.К счастью, они стреляли только холостыми, а силы противника были полностью условными, но интенсивность тренировки все равно застала меня врасплох.



-- РЕЧЕВОЙ ФРАГМЕНТ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Успешно подавив огонь противника, меня доставили в безопасное место в БТР, так что задание выполнено. Это подразделение является лишь небольшой частью Объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО, и в кризисной ситуации они будут развернуты первыми, и ожидается, что они будут находиться на месте через несколько дней после начала кризиса.”



Румынские военнослужащие идут по мокрой дороге на ужин



В этом году в состав Объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО (VJTF) входят 6 400 военнослужащих из 12 стран. Для такого быстрого развертывания учения, подобные этим, жизненно важны. На них проверяются потенциалы и процедуры всех 12 стран, а также у военнослужащих есть возможность познакомиться друг с другом и поработать вместе.



20:00

УЖИН



Кадры – внутри столовой палатки



-- РЕЧЕВОЙ ФРАГМЕНТ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Частью жизни где-нибудь в течение нескольких дней является потребность помыться, а это означает принять душ. И как человек, приехавший сюда на сутки, пусть всего лишь на сутки, я считаю, что должен испытать все аспекты жизни в этом лагере. Так что сейчас я собираюсь попробовать принять душ, сменить промокшую насквозь одежду и попытаться немного согреться.”



ГОЛОС ЗА КАДРОМ (АНГЛИЙСКИЙ)



В обычной, повседневной жизни комфорт горячего душа может восприниматься как должное, но, как я узнал, ничто на учениях не является комфортным или индивидуального пользования.



ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ:

МАСТЕР-СЕРЖАНТ АУРЕЛ-РЕМУС ВЛАЙКУ

30й горный батальон, СВ Румынии



-- РЕЧЕВОЙ ФРАГМЕНТ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Я собираюсь полностью раздеться перед группой парней, что совсем не совпадает с тем, как я думал провести этот день, но не надо лезть со своим уставом, так ведь? ”



ГОЛОС ЗА КАДРОМ (АНГЛИЙСКИЙ)



ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ:

22:00

ОТБОЙ



Румынский лагерь ночью, Джейк Тапмен направляется в свою палатку.



- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“После такого дня, как сегодня, это именно то, что нужно.”







ГОЛОС ЗА КАДРОМ (АНГЛИЙСКИЙ)



Приняв душ, отправился в столовую, чтобы попробовать местную кухню. Говорят, что на хорошем пайке и солдат хорош, поэтому мне было интересно узнать, чем кормят на таких учениях НАТО, как это.





-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Ребята, чем здесь кормят? Это что? Это традиционная румынская еда?”



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ – Мастер-сержант Аурел-Ремус Влайку, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)

“Ризотто по-итальянски.”



Кадр луны, и внутри своей палатки Джейк Тапмен записывается с помощью камеры GoPro и демонстрирует большое насекомое на полу в палатке.



ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ:

05:00

ПОДЪЕМ



Кадры - Румынский лагерь ранним утром



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Ммм, совсем неплохо.”



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ – Мастер-сержант Аурел-Ремус Влайку, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)



“Да, очень вкусно.”



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Будете рады, когда учения завершатся?”



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ – Мастер-сержант Аурел-Ремус Влайку, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)



“Конечно, вернемся к семьям, как всегда. Но это наша работа, поэтому… работа – на первом месте.”



Мл. лейтенант Александру-Валентин Нягу, 30й горный батальон, будит своих военнослужащих для утренней зарядки





-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Работа – на первом месте, семья – на втором?”



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ – Мастер-сержант Аурел-Ремус Влайку, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)



“Нет!”



Кадры – Джейк Тапмен и румынские военнослужащие делают утреннюю зарядку



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ –

Мл. лейтенант Александру-Валентин Нягу, 30й горный батальон, СВ Румынии (РУМЫНСКИЙ, АНГЛИЙСКИЕ СУБТИТРЫ)



“Ну, до завтра.”



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“До того, как уйдете, что-нибудь посоветуете по поводу ночевки здесь? Надо завернуться потеплее?”



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ –

Мл. лейтенант Александру-Валентин Нягу, 30й горный батальон, СВ Румынии (РУМЫНСКИЙ, АНГЛИЙСКИЕ СУБТИТРЫ)



“Да, оденься потеплее, поскольку ночью на улице очень холодно.



ГОЛОС ЗА КАДРОМ (АНГЛИЙСКИЙ)



И вот наступила пора отдохнуть. Или я так думал…



Восход солнца над Румынским лагерем



ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ:

09:00

СУТКИ

ЗАВЕРШЕНЫ



Румынские военнослужащие на построении для поднятия флага. Джейк Тапмен прощается с подразделением.



-- РЕЧЕВОЙ ФРАГМЕНТ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Мне еще совсем не удалось поспать. Три часа ночи, а я все никак не могу заснуть. В палатке повсюду муравьи. Надеюсь, что удастся поспать хотя бы пару часов до утра, но, похоже, это вряд ли получится.“























—РЕЧЕВОЙ ФРАГМЕНТ – Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)



“Меня зовут Джейк Тапмен. Я – гражданский видеопродюсер для НАТО. Сейчас я нахожусь на учениях “Steadfast Defender”, и в последующие 24 часа я хочу узнать, как живут военнослужащие во время таких крупномасштабных, многонациональных учений НАТО.



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ—

Мл. лейтенант Александру-Валентин Нягу, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)

“Пригнулись! Пригнулись! Пригнулись!”















ГОЛОС ЗА КАДРОМ (АНГЛИЙСКИЙ)

Каждый год НАТО проводит учения по всей территории Североатлантического союза, чтобы проверить навыки, потенциал и оперативную совместимость своих сил. Учения “Steadfast Defender” проходят в разных местах, и я приехал в Румынию, где тренируются 4 тысячи военнослужащих из 12 стран.



Румыния – одна из стран, принимающих эти учения на своей территории, а это румынское подразделение предоставило мне уникальный доступ, разрешив провести вместе с ними целые сутки во время тренировок и жизни в лагере.















—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Капитан Ник! Приветствую, как вы?”



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ – Капитан Николае Сима, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)

“Хорошо, хорошо. А ты?”



--ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Очень хорошо, да. Итак, это Румынский лагерь?”



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ – Капитан Николае Сима, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)

“Да, это наш лагерь. Мы здесь уже две недели, и будем еще пару недель до окончания учений.”



ГОЛОС ЗА КАДРОМ (АНГЛИЙСКИЙ)



Во время моей командировки я хотел полностью испытать, что такое воинская служба, и поэтому капитан Ник любезно предоставил мне палатку для ночлега. К несчастью для меня, спать я буду не один.





—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ – Капитан Николае Сима, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)

“О, у тебя там паук.”



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“У меня паук?”



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Серьезно? Какой паук? В этих палатках много насекомых?”



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ – Капитан Николае Сима, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)

“В этом районе водятся небольшие змеи.”



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Окей, замечательно. Змеи.”



ГОЛОС ЗА КАДРОМ (АНГЛИЙСКИЙ)



Решив вопрос с ночлегом, настала пора переодеться в более подходящую экипировку.



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ – Капитан Николае Сима, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)

“Померяй эту куртку, посмотри, подойдет она тебе. ”



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Окей, отлично.”



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ – Капитан Николае Сима, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)

“О, господи.”



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“К сожалению, эта немного маловата.”



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ – Капитан Николае Сима, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)

“Ты хорошо питался, когда был поменьше.”



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Дааа, скажем, этот локдаун слишком затянулся.



Ладно, ребята, смотрите: у меня румынская форменная куртка, бронежилет, каска. Теперь я – часть румынского подразделения.”



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ – Капитан Николае Сима, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)

“Я очень рад, что теперь ты в составе моей роты.”



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Ага, как бы.”







ГОЛОС ЗА КАДРОМ (АНГЛИЙСКИЙ)



Одетый и обутый, и уже как новобранец румынской армии я был готов стать неотъмлемой частью подразделения.



--ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Так, что у нас здесь? Какая у меня здесь роль?”



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ –

Мл. лейтенант Александру-Валентин Нягу, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)

“Вы – VIP.“



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Окей, класс. VIP – это мне нравится.”



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ –

Мл. лейтенант Александру-Валентин Нягу, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)



“И наша задача – обеспечить ваше сопровождение.”



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Окей, то есть в настоящий момент я буквально – груз. Ваша задача – доставить меня из пункта А в пункт Б.”



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ –

Мл. лейтенант Александру-Валентин Нягу, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)



“Отлично. Готовы? Пошли.”



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Oкей.”







-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Узкий проход. Места не так много. Очень тесно. Головой ударяюсь о потолок.”



ГОЛОС ЗА КАДРОМ (АНГЛИЙСКИЙ)



Это румынское подразделение специализируется на ведении боевых действий в горах, и эти бронетранспортеры (БТР), хотя и не являются роскошными транспортными средствами, позволяют пересекать чрезвычайно труднопроходимую местность в сложных погодных условиях.



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Выходим?”



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ –

Мл. лейтенант Александру-Валентин Нягу, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)



“Да.”









—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ –

Мл. лейтенант Александру-Валентин Нягу, 30й горный батальон, СВ Румынии (РУМЫНСКИЙ, АНГЛИЙСКИЕ СУБТИТРЫ)



“Первая группа: Рауца, Йонашку, Константин и я.”



-- РЕЧЕВОЙ ФРАГМЕНТ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Понятно, что я не много понимал из того, что они там говорили, но я знал, что мне нужно держаться Алекса. Мы здесь будем патрулировать эту грунтовую дорогу.



Это рота? Или взвод?”



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ –

Мл. лейтенант Александру-Валентин Нягу, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)



“Стреляют! Пригнулись, пригнулись! Ответный огонь! Пригнулись.”



ГОЛОС ЗА КАДРОМ (АНГЛИЙСКИЙ)



На подразделение было совершено нападение, и они сделали все, чтобы любой ценой защитить меня, их VIP-груз.К счастью, они стреляли только холостыми, а силы противника были полностью условными, но интенсивность тренировки все равно застала меня врасплох.



-- РЕЧЕВОЙ ФРАГМЕНТ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Успешно подавив огонь противника, меня доставили в безопасное место в БТР, так что задание выполнено. Это подразделение является лишь небольшой частью Объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО, и в кризисной ситуации они будут развернуты первыми, и ожидается, что они будут находиться на месте через несколько дней после начала кризиса.”









ГОЛОС ЗА КАДРОМ (АНГЛИЙСКИЙ)



В этом году в состав Объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО (VJTF) входят 6 400 военнослужащих из 12 стран. Для такого быстрого развертывания учения, подобные этим, жизненно важны. На них проверяются потенциалы и процедуры всех 12 стран, а также у военнослужащих есть возможность познакомиться друг с другом и поработать вместе.











-- РЕЧЕВОЙ ФРАГМЕНТ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Частью жизни где-нибудь в течение нескольких дней является потребность помыться, а это означает принять душ. И как человек, приехавший сюда на сутки, пусть всего лишь на сутки, я считаю, что должен испытать все аспекты жизни в этом лагере. Так что сейчас я собираюсь попробовать принять душ, сменить промокшую насквозь одежду и попытаться немного согреться.”



ГОЛОС ЗА КАДРОМ (АНГЛИЙСКИЙ)



В обычной, повседневной жизни комфорт горячего душа может восприниматься как должное, но, как я узнал, ничто на учениях не является комфортным или индивидуального пользования.



-- РЕЧЕВОЙ ФРАГМЕНТ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Я собираюсь полностью раздеться перед группой парней, что совсем не совпадает с тем, как я думал провести этот день, но не надо лезть со своим уставом, так ведь? ”



ГОЛОС ЗА КАДРОМ (АНГЛИЙСКИЙ)



Не думаю, что когда-либо так радовался горячему душу.



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“После такого дня, как сегодня, это именно то, что нужно.”







ГОЛОС ЗА КАДРОМ (АНГЛИЙСКИЙ)



Приняв душ, отправился в столовую, чтобы попробовать местную кухню. Говорят, что на хорошем пайке и солдат хорош, поэтому мне было интересно узнать, чем кормят на таких учениях НАТО, как это.













-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Ребята, чем здесь кормят? Это что? Это традиционная румынская еда?”



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ – Мастер-сержант Аурел-Ремус Влайку, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)

“Ризотто по-итальянски.”



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Ммм, совсем неплохо.”



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ – Мастер-сержант Аурел-Ремус Влайку, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)



“Да, очень вкусно.”



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Будете рады, когда учения завершатся?”



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ – Мастер-сержант Аурел-Ремус Влайку, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)



“Конечно, вернемся к семьям, как всегда. Но это наша работа, поэтому… работа – на первом месте.”



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Работа – на первом месте, семья – на втором?”



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ – Мастер-сержант Аурел-Ремус Влайку, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)



“Нет!”











—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ –

Мл. лейтенант Александру-Валентин Нягу, 30й горный батальон, СВ Румынии (РУМЫНСКИЙ, АНГЛИЙСКИЕ СУБТИТРЫ)



“Ну, до завтра.”



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“До того, как уйдете, что-нибудь посоветуете по поводу ночевки здесь? Надо завернуться потеплее?”



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ –

Мл. лейтенант Александру-Валентин Нягу, 30й горный батальон, СВ Румынии (РУМЫНСКИЙ, АНГЛИЙСКИЕ СУБТИТРЫ)



“Да, оденься потеплее, поскольку ночью на улице очень холодно.



ГОЛОС ЗА КАДРОМ (АНГЛИЙСКИЙ)



И вот наступила пора отдохнуть. Или я так думал…





-- РЕЧЕВОЙ ФРАГМЕНТ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Мне еще совсем не удалось поспать. Три часа ночи, а я все никак не могу заснуть. В палатке повсюду муравьи. Надеюсь, что удастся поспать хотя бы пару часов до утра, но, похоже, это вряд ли получится.“















-- РЕЧЕВОЙ ФРАГМЕНТ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Дааа, мне удалось поспать часа полтора. Просто никак не мог заснуть.



Для некоторых, кто смотрит эту программу, может, это и не покажется так уж плохо. Понятно, грязь, сырость, насекомые. Но для того, кто, как я, к такому не привык, - это была одна из самых бессонных ночей за очень долгое время.”



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ –

Мл. лейтенант Александру-Валентин Нягу, 30й горный батальон, СВ Румынии (РУМЫНСКИЙ, АНГЛИЙСКИЕ СУБТИТРЫ)



“Пора просыпаться, 3й взвод!



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ –

Мл. лейтенант Александру-Валентин Нягу, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)



Мне нужно разбудить моих ребят – разогреть зарядкой.



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ –

Мл. лейтенант Александру-Валентин Нягу, 30й горный батальон, СВ Румынии (РУМЫНСКИЙ, АНГЛИЙСКИЕ СУБТИТРЫ)



“Пора разогреться!”



ГОЛОС ЗА КАДРОМ (АНГЛИЙСКИЙ)



Поскольку мои сутки с румынами подходили к концу, Алекс хотел убедиться, что я уеду в лучшей физической форме, чем когда прибыл.



-- РЕЧЕВОЙ ФРАГМЕНТ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Нет, это совсем не то, что мне бы хотелось делать с утра пораньше, но вижу, что это как бы всех объединяет.”



ГОЛОС ЗА КАДРОМ (АНГЛИЙСКИЙ)



А я-то расслабился, думал, что нечего беспокоиться. Алекс специально для меня организовал утреннее соревнование по отжиманиям.



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ –

Мл. лейтенант Александру-Валентин Нягу, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)



“Вверх! Вниз! Вверх! Вниз! Вверх! Вниз! Давай, Джейк, давай.”





ГОЛОС ЗА КАДРОМ (АНГЛИЙСКИЙ)



Хотя умений и сил мне явно не хватало, но, по крайней мере, я всех развлек с утра пораньше.



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ –

Мл. лейтенант Александру-Валентин Нягу, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)



“А что ты так вымазался в глине?”



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Не знаю, не знаю, что произошло.”



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ –

Мл. лейтенант Александру-Валентин Нягу, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)



“Ну, парень, ты красный как рак!”



















-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Мне здесь встать, так нормально?”



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ –

Мл. лейтенант Александру-Валентин Нягу, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)



“Да, в задней шеренге.”



ГОЛОС ЗА КАДРОМ (АНГЛИЙСКИЙ)



За сутки моего пребывания здесь я был тронут тем, как румыны приняли меня в подразделение и дали почувствовать себя частью команды.



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Спасибо за опыт. Спасибо за то, что так сердечно приняли, и спасибо всем ребятам за то, что дали мне почувствовать себя частью команды, несмотря на то, что мы были здесь всего один день.”



—ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ –

Мл. лейтенант Александру-Валентин Нягу, 30й горный батальон, СВ Румынии (АНГЛИЙСКИЙ)



“Будет здорово, если ты отсалютуешь всем ребятам.”



-- ЗАПИСЬ ЗВУКА НА ПЛЕНКЕ— Джейк Тапмен, видеопродюсер для НАТО (АНГЛИЙСКИЙ)

“Oкей.”



ГОЛОС ЗА КАДРОМ (АНГЛИЙСКИЙ)



Хотя я провел с подразделением только сутки, я проникся колоссальным уважением к их тяжелой работе и самоотверженности.



Они вкладывают все свои силы в то, что делают и как военнослужащие, и как одна из сторон, принимающих эти учения НАТО.