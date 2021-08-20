Air Force Radio News 20 August 2021 B
WITH THE HEADLINES FROM AIR FORCE RADIO NEWS I’M STAFF SERGEANT WES JONES
{NAT SOUND}
HEADS UP!
{EMBEDDED MUST FADES IN}
WING LEADERSHIP OFFICIALS ARE DELAYING PHYSICAL FITNESS TESTING DUE TO A RISE IN
COVID-19 CASES. PT EXAMS WILL NOW RESUME ON SEPTEMBER TWENTY TWENTY-ONE.
{NAT SOUND}
MEMBERS AFFECTED WILL BE EXEMPT FOR SIX MONTHS.
WONDERING HOW THIS AFFECTS YOU? HERE’S AN EXAMPLE:
IF YOU WERE DUE IN JULY TWENTY-TWENTY ONE, YOUR NEW DUE DATE IS JANUARY
TWENTY-TWENTY TWO. THOSE DUE IN AUGUST ARE NOW DUE FEBRUARY TWENTY-TWENTY
TWO.
{NAT SOUND}
PT MANAGERS WILL ENTER THE EXEMPTIONS IN THE SYSTEM BY THE 20TH OF AUGUST.
{MUSIC FADES}
START TRAINING NOW SO YOU WILL BE READY WHEN YOUR TIME COMES.
THAT’S YOUR HEADLINE, I’M STAFF SERGEANT WES JONES, AIR FORCE RADIO NEWS.
|Date Taken:
|08.20.2021
|Date Posted:
|09.19.2021 14:21
|Category:
|Commercials
|Video ID:
|814433
|VIRIN:
|210821-Z-YV777-1001
|Filename:
|DOD_108578836
|Length:
|00:00:49
|Location:
|BIRMINGHAM, AL, US
|Downloads:
|2
|High-Res. Downloads:
|2
This work, Physical Fitness Testing Returns, by SSgt Wesley Jones, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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