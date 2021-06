OTAN 2030 : l’OTAN, un espace de débat sur les défis mondiaux

video size: 640x360 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



En décembre 2019, les dirigeants des pays de l’OTAN ont invité le secrétaire général, Jens Stoltenberg, à mener un processus de réflexion prospective visant à renforcer la dimension politique de l’OTAN. L’initiative OTAN 2030 rassemble des parlementaires, des représentants de la société civile, des experts des secteurs public et privé et de jeunes leaders issus des pays de l’Alliance, qui apportent des idées nouvelles sur la manière de rendre l’Alliance atlantique plus forte encore. Le secrétaire général soumettra ses propositions aux dirigeants des pays de l’OTAN à la réunion qu’ils tiendront à Bruxelles cette année. L’objectif de l’initiative OTAN 2030 est de faire en sorte que l’Alliance reste prête face aux défis de la décennie à venir. Pour préserver la sécurité de ses pays membres, l’OTAN continuera de s’adapter. Elle devra rester forte militairement, se renforcer politiquement et adopter une perspective plus globale. Cette vidéo fait partie d’une série de trois vidéos consacrées à chacun de ces objectifs.



L’OTAN, un espace de débat sur les défis mondiaux L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) est une alliance unique en son genre, composée de 30 pays d’Europe et d’Amérique du Nord. Aujourd’hui, le monde interconnecté nous confronte à des défis mondiaux. Les campagnes de désinformation, les cyberattaques, le terrorisme, le changement climatique et la COVID-19 traversent les frontières et nécessitent une coopération mondiale. La montée en puissance de la Chine redéfinit les équilibres mondiaux, et nos valeurs et modes de vie sont de plus en plus contestés. Aucun pays ou continent ne peut faire cavalier seul dans un monde où croît l’incertitude. C’est pourquoi nous avons établi une communauté mondiale regroupant des pays et des organisations partageant notre vision. Un tel réseau nous permet de mettre en commun des informations et des idées et nous aidera à faire face aux grands défis mondiaux. Il est bon d’être entouré en ces temps d’incertitude et de bouleversement. L’OTAN restera un partenaire fiable pour les pays et les organisations qui partagent ses valeurs et sa vision d’un monde libre et solidaire pour les décennies à venir. OTAN 2030 : pour la sécurité dans un avenir incertain