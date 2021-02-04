«НАТО-2030»: НАТО – платформа для решения глобальных вызовов

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В декабре 2019 г. лидеры НАТО предложили генеральному секретарю Йенсу Столтенбергу возглавить перспективный аналитический процесс, направленный на укрепление политического измерения НАТО. Инициатива «НАТО-2030» объединяет парламентариев, представителей гражданского общества, экспертов государственного и частного секторов и молодых лидеров из государств-членов НАТО с целью по-новому осмыслить то, как сделать Североатлантический союз еще сильнее. Генеральный секретарь представит свои предложения лидерам НАТО, когда они встретятся в Брюсселе позднее в этом году. Инициатива «НАТО-2030» направлена на поддержание готовности Североатлантического союза противостоять вызовам следующего десятилетия. НАТО будет продолжать адаптироваться, чтобы обеспечивать защищенность наших государств. Нам нужно оставаться сильным военным союзом, стать более сплоченным политическим союзом и применять более глобальный подход. Данная анимация является одним из трех видео, иллюстрирующих эти три задачи.



НАТО – платформа для решения глобальных вызовов Словом «НАТО» обозначается Организация Североатлантического договора, и мы являемся уникальным союзом 30 стран Европы и Северной Америки. Но в сегодняшнем взаимосвязанном мире вызовы, с которыми мы сталкиваемся, являются глобальными. Дезинформационные кампании, кибератаки, терроризм, изменение климата и такие пандемии, как COVID-19, пересекают границы и требуют глобального сотрудничества. Мы также наблюдаем сдвиг в глобальном балансе сил с подъемом Китая и усиление конкуренции и борьбы за наши ценности и наш образ жизни. В таком все более неопределенном мире ни одна страна и ни один континент не могут справиться с этим в одиночку. Вот почему мы создали сообщество стран- и организаций-единомышленниц по всему миру. Вместе, используя такую глобальную сеть, мы можем обмениваться информацией и идеями, а это поможет нам справиться с самыми главными мировыми вызовами. Хорошо, когда есть друзья во времена неопределенности и нестабильности. НАТО и впредь будет надежным партнером для стран и организаций, которые разделяют наши ценности и наше видение построения свободного, основанного на сотрудничестве мира в предстоящие десятилетия. «НАТО-2030»: обеспечение безопасности в неопределенном будущем