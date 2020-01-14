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Что взлетает в стратосферу, чтобы посылать фотографии на землю? Высотные аэростаты – новейшая технология «глаз в небе».



Дилан Уайт (английский) Что летает выше самолета, но ниже спутника? Что может сэкономить деньги, топливо и спасти жизни людей? Воздушный шар! ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО ДОГОВОРА представляет НАТО И НАУКА «РАДИОЛОКАТОР, ПОДНИМАЕМЫЙ НА ВЫСОТНОМ АЭРОСТАТЕ» С ДИЛАНОМ УАЙТОМ Дилан Уайт (английский) На этой неделе мы взлетаем в стратосферу, чтобы хорошо рассмотреть Землю. Подробности у нашего ученого. Проект: «Радиолокатор, поднимаемый на высотном аэростате» Участники: Италия, Австралия При поддержке программы НАТО «Наука ради мира и безопасности» Д-р Марко Марторелла Профессор радиолокационных систем Пизанского университета, Италия (английский) Когда нам нужно быстро осмотреть большую территорию, при таких бедствиях, как лесной пожар или наводнение, у нас имеются ограниченные и зачастую дорогостоящие варианты. Самолет может летать только на высоте до 18 000 метров над землей и имеет ограниченное поле наблюдения. Требуется много топлива и длительная подготовка. Спутник – это еще один вариант, но приходится ждать, пока он не окажется в нужном положении над землей, не говоря уже о затратах. Высотные аэростаты являются недорогими и быстро развертываемыми по сравнению с самолетами или спутниками. Если соединить их с системой формирования изображений, мы можем быстро рассмотреть площадь до сотен квадратных километров в течение нескольких часов. Аэростаты можно запускать вручную, и они могут подниматься на высоту 20-40 км. Их толкают постоянные и регулярные стратосферные ветры по прямой траектории, поэтому мы можем быть абсолютно уверены в направлении их движения. Дилан Уайт (английский) Но как воздушный шар может фотографировать то, что происходит на земле? Д-р Марко Марторелла (английский) Что делает нашу систему действительно инновационной, так это технология, которая называется радиолокатор с синтезированной апертурой или РСА. Вот как это работает. Обычному радиолокатору нужна очень большая антенна, чтобы получать изображения с высоким разрешением. Это не практично для аэростата. Но РСА использует комбинирование множества изображений с низким разрешением, сделанных быстро в течение определенного времени, чтобы создать более крупное изображение с высоким разрешением. Мы даже можем вернуть систему с помощью автоматически раскрывающегося парашюта, совмещенного с GPS, что позволяет нам возвращать радиолокатор. Этот проект является первым шагом к оснащению системы каналом передачи данных, чтобы мы могли получать изображения в реальном времени от наших «глаз в небе». Дилан Уайт (английский) В следующей серии мы отправимся в Черногорию, чтобы познакомиться с технологией, которая может помочь работникам экстренных служб спасать жизни через границы. Смотрите остальные серии этого цикла, чтобы узнать больше о науке в НАТО. Это видео содержит защищенные авторским правом библиотечные материалы, лицензированные НАТО, которые не могут быть использованы в рамках новых программ без согласия правообладателя. Для получения разрешения на использование авторского права, пожалуйста, свяжитесь с Thomson Reuters и Университетом Нового Южного Уэльса.