This video features the USAF Band of Mid-America brass quintet, Airlifter Brass, performing part of "Ghost Tracks" by TSgt Jeremy Martin. The video is short, fun, and encourages people to be safe but creative in still having fun for Halloween 2020. Airlifter Brass members:



-MSgt Matthew Kuebler (tuba)

-TSgt Laura Brown (trumpet)

-TSgt Laura Pojar (percussion)

-SrA Evan Sankey (trombone)

-SrA Michael Hill (french horn)

-A1C Drew Pritchard (trumpet)