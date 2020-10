video size: 640x360 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



Sailors assigned to USS Gerald R. Ford (CVN 78) respond to a simulated casualty aboard USS John C. Stennis (CVN 74), Oct. 24, 2020. This integrated fire drill was a combined effort across Ford, Stennis and Naval Station Norfolk to increase proficiency of all units inn the event of an actual casualty. (U.S. Navy video by Mass Communication Specialist Seaman Sarah Mead)