DATE SHOT:
AUG 29, 2020
DESCRIPTION:
B-ROLL OF AERIAL PARADE OVER THE ISLAND OF OAHU FOR THE 75TH ANNIVERSARY OF THE END OF WORLD WAR II COMMEMORATION.
|Date Taken:
|08.29.2020
|Date Posted:
|08.31.2020 14:18
|Category:
|B-Roll
|Video ID:
|765344
|VIRIN:
|200829-N-ZZ999-0103
|Filename:
|DOD_107967641
|Length:
|00:04:39
|Location:
|HI, US
|Web Views:
|9
|Downloads:
|1
|High-Res. Downloads:
|1
|Podcast Hits:
|0
This work, WWII-Era Warbirds Fly Over Hawaii, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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