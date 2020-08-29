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    WWII-Era Warbirds Fly Over Hawaii

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    HI, UNITED STATES

    08.29.2020

    Courtesy Video

    U.S. Indo-Pacific Command

    DATE SHOT:
    AUG 29, 2020

    DESCRIPTION:
    B-ROLL OF AERIAL PARADE OVER THE ISLAND OF OAHU FOR THE 75TH ANNIVERSARY OF THE END OF WORLD WAR II COMMEMORATION.

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 08.29.2020
    Date Posted: 08.31.2020 14:18
    Category: B-Roll
    Video ID: 765344
    VIRIN: 200829-N-ZZ999-0103
    Filename: DOD_107967641
    Length: 00:04:39
    Location: HI, US
    Web Views: 9
    Downloads: 1
    High-Res. Downloads: 1
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

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