video size: 640x360 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



Then add the mark-up below to the body block of the same document. .videoWrapper { position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 25px; height: 0; } .videoWrapper iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } <div class="videoWrapper"><iframe src="https://www.dvidshub.net/video/embed/745543" width="640" height="360" frameborder="0" allowtransparency allowfullscreen></iframe></div> show more

NATO Secretary General Jens Stoltenberg delivers opening remarks at the meeting of NATO Foreign Ministers on 02 April 2020. This meeting is being held via secure video conference for the first time in NATO's history as a result of the COVID-19 outbreak.