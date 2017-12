Guajataca Dam update on repairs

video size: 640x360 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



More than two-and-a-half months ago, damage to the Guajataca Dam near Isabella, Puerto Rico, threatened the life, property and water supply for thousands of residents downstream Rio Guajataca. Due to heavy rainfall during hurricane Maria, Guajataca Lake surged full and overwhelmed the spillway, requiring a joint effort to conduct emergency repairs.



Additional info on the Guajataca Dam repairs, as of Dec. 1, 2017, go here: https://www.army.mil/article/197622



Hace más de dos meses y medio, los daños a la represa de Guajataca cerca de Isabela, Puerto Rico, amenazaron la vida, la propiedad y los servicios de agua de miles de residentes cerca del Río Guajataca. Debido a las fuertes lluvias durante el huracán María, el lago Guajataca se desbordó y saturó los desagües, requiriendo un esfuerzo conjunto para llevar a cabo las reparaciones de emergencia.



Una cascada de agua bajaba erosionando todo. Iniciamos la estabilización con particiones de carretera y luego con sacos de arena alrededor de la zona del vertedero. Los helicópteros del Cuerpos de Marina nos ayudan con eso. Comienza con eso para que podamos conseguir más peso en esa zona para estabilizar la ladera entera.



Una vez completadas las operaciones de estabilidad, los ingenieros supervisaron la operación de instalación de bombeo para restablecer el flujo de agua. Este esfuerzo le brinda el servicio de agua a los residentes y pueden hacer reparaciones a los tubos de conducto de los desagües que fueron destruidos durante el huracán.



Las bombas están proporcionando agua constantemente para proveer agua al río y las necesidades de agua potable a los residentes. Aproximadamente 250.000 personas reciben agua del canal. Esa fue una parte del problema, los municipios no tienen el agua porque el sifón que proporciona agua al canal fue roto por el huracán.



Hay algunos planes ahora para reemplazar el sifón que fue dañado y otras medidas para estabilizar el desagüe y el terraplén.



Los trabajos de reparación están en marcha, se están redactando los diseños y al final el proyecto reestablecerá un sistema que ha soportado por casi 100 años – un número que ahora puntúa la severidad del huracán María.



Para el cuerpo de ingenieros del ejército de los E.E.U.U., soy Patrick Loch. Estamos Aquí.