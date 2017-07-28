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    64TH KOREAN WAR ARMISTICE CEREMONY

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    DMZ, SOUTH KOREA

    07.28.2017

    Video by Staff Sgt. Braden Anderson 

    American Forces Network Pacific

    64 YEARS AGO, AN ARMISTICE AGREEMENT WAS SIGNED PUTTING A STOP TO HOSTILITIES BETWEEN NORHT AND SOUTH KOREA. STAFF SERGEANT BRADEN ANDERSON TAKES US TO PANMUNJEOM WHERE THE AGREEMENT CONTINUES TO SYMBOLIZE PEACE AND HOPE FOR THE CITIZENS OF SOUTH KOREA.
    AFTER THE CEREMONY, DISTIGUISHED VISITORS WENT OUTSIDE TO TAKE PICTURES IN FRONT OF THE DIVIDING LINE THAT SEPERATES SOUTH KOREA FROM NORTH KOREA.

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 07.28.2017
    Date Posted: 07.31.2017 21:15
    Category: Package
    Video ID: 541130
    VIRIN: 170728-F-BE965-031
    Filename: DOD_104662694
    Length: 00:01:28
    Location: DMZ, KR
    Web Views: 4
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, 64TH KOREAN WAR ARMISTICE CEREMONY, by SSgt Braden Anderson, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    TAGS

    64TH ANNIVERSARY OF THE KOREAN WAR ARMISTICE AGREEMENT

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