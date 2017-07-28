64 YEARS AGO, AN ARMISTICE AGREEMENT WAS SIGNED PUTTING A STOP TO HOSTILITIES BETWEEN NORHT AND SOUTH KOREA. STAFF SERGEANT BRADEN ANDERSON TAKES US TO PANMUNJEOM WHERE THE AGREEMENT CONTINUES TO SYMBOLIZE PEACE AND HOPE FOR THE CITIZENS OF SOUTH KOREA.
AFTER THE CEREMONY, DISTIGUISHED VISITORS WENT OUTSIDE TO TAKE PICTURES IN FRONT OF THE DIVIDING LINE THAT SEPERATES SOUTH KOREA FROM NORTH KOREA.
|Date Taken:
|07.28.2017
|Date Posted:
|07.31.2017 21:15
|Category:
|Package
|Video ID:
|541130
|VIRIN:
|170728-F-BE965-031
|Filename:
|DOD_104662694
|Length:
|00:01:28
|Location:
|DMZ, KR
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|4
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This work, 64TH KOREAN WAR ARMISTICE CEREMONY, by SSgt Braden Anderson, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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