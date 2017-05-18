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    170518-HMP-PFC YU, JIN WOO

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    USAG HUMPHREYS, SOUTH KOREA

    05.18.2017

    Video by Chuck Gill 

    AMERICAN FORCES NETWORK Daegu

    KOREAN AUGMENTEES TO THE UNITED STATES ARMY, KATUSA FOR SHORT, PLAY A VITAL ROLE IN DAILY MILITARY OPERATIONS THROUGHOUT KOREA. ASIDE FROM HIS DUTIES, KATUSA PRIVATE FIRST CLASS YU, JIN WOO TEACHES KOREAN.

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 05.18.2017
    Date Posted: 05.22.2017 22:56
    Category: Package
    Video ID: 526368
    VIRIN: 170518-A-ZS680-395
    Filename: DOD_104396187
    Length: 00:01:30
    Location: USAG HUMPHREYS, KR 
    Web Views: 0
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, 170518-HMP-PFC YU, JIN WOO, by Chuck Gill, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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