KOREAN AUGMENTEES TO THE UNITED STATES ARMY, KATUSA FOR SHORT, PLAY A VITAL ROLE IN DAILY MILITARY OPERATIONS THROUGHOUT KOREA. ASIDE FROM HIS DUTIES, KATUSA PRIVATE FIRST CLASS YU, JIN WOO TEACHES KOREAN.
|Date Taken:
|05.18.2017
|Date Posted:
|05.22.2017 22:56
|Category:
|Package
|Video ID:
|526368
|VIRIN:
|170518-A-ZS680-395
|Filename:
|DOD_104396187
|Length:
|00:01:30
|Location:
|USAG HUMPHREYS, KR
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This work, 170518-HMP-PFC YU, JIN WOO, by Chuck Gill, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.
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