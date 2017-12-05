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    170512-BEST WARRIOR COMPETITION

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    CAMP CASEY, SOUTH KOREA

    05.12.2017

    Video by Chuck Gill 

    American Forces Network Pacific

    KATUSA CORPORAL MIN, TAEWON SHOWS HOW THE “STRONGEST” SOLDIERS IN THE EIGHTH ARMY KEEP IT “GETTING STRONGER”, WHILE MAINTAINING THEIR RESPONSIBILITIES. THE BEST SOLDIERS AROUND THE PENINSULA COMPETE TO PROVE WHO’S READY TO “FIGHT TONIGHT”, DURING THE EIGHTH ARMY BEST WARRIOR COMPETITION.

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 05.12.2017
    Date Posted: 05.22.2017 22:54
    Category: Package
    Video ID: 526367
    VIRIN: 170512-A-ZS680-168
    Filename: DOD_104396183
    Length: 00:00:54
    Location: CAMP CASEY, KR 
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, 170512-BEST WARRIOR COMPETITION, by Chuck Gill, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    CAMP CASEY
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    KATUSA
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    CPL MIN
    1LT ADAM SCHNEIDER
    2-18 BRAVO BATTERY
    LG THOMAS VANDAL

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