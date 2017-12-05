KATUSA CORPORAL MIN, TAEWON SHOWS HOW THE “STRONGEST” SOLDIERS IN THE EIGHTH ARMY KEEP IT “GETTING STRONGER”, WHILE MAINTAINING THEIR RESPONSIBILITIES. THE BEST SOLDIERS AROUND THE PENINSULA COMPETE TO PROVE WHO’S READY TO “FIGHT TONIGHT”, DURING THE EIGHTH ARMY BEST WARRIOR COMPETITION.
|Date Taken:
|05.12.2017
|Date Posted:
|05.22.2017 22:54
|Category:
|Package
|Video ID:
|526367
|VIRIN:
|170512-A-ZS680-168
|Filename:
|DOD_104396183
|Length:
|00:00:54
|Location:
|CAMP CASEY, KR
|Web Views:
|1
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This work, 170512-BEST WARRIOR COMPETITION, by Chuck Gill, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.
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