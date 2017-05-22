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    Полеты в белой мгле

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    SWITZERLAND

    05.22.2017

    Video by Sophie Lambert 

    Natochannel

    Недавно в Швейцарии прошли испытания, направленные на повышение качества пилотирования при снежных вихрях. Пилоты испытали системы пилотирования ЛА в условиях недостаточной видимости, созданные для поддержки работы пилотов при неблагоприятных погодных условиях. На суд экспертов из различных военных и гражданских отраслей были представлены результаты испытаний с целью усовершенствования существующих технологий, чтобы пилоты смогли выполнять задания при любых условиях. Мероприятие было организовано Неофициальной рабочей группой НАТО по пилотированию ЛА в условиях недостаточной видимости (IWG DVE) в партнерстве с ВС Швейцарии.
    В киноматериалах: интервью с американскими военнослужащими, которые присутствовали при испытаниях, а также кинокадры, демонстрирующие работу вертолетов при снежных вихрях в швейцарских горах.

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 05.22.2017
    Date Posted: 05.22.2017 07:18
    Category: Package
    Video ID: 526222
    Filename: DOD_104393425
    Length: 00:01:14
    Language: Russian
    Location: CH
    Web Views: 10
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

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    TAGS

    NATO
    helicopter

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