Полеты в белой мгле

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Недавно в Швейцарии прошли испытания, направленные на повышение качества пилотирования при снежных вихрях. Пилоты испытали системы пилотирования ЛА в условиях недостаточной видимости, созданные для поддержки работы пилотов при неблагоприятных погодных условиях. На суд экспертов из различных военных и гражданских отраслей были представлены результаты испытаний с целью усовершенствования существующих технологий, чтобы пилоты смогли выполнять задания при любых условиях. Мероприятие было организовано Неофициальной рабочей группой НАТО по пилотированию ЛА в условиях недостаточной видимости (IWG DVE) в партнерстве с ВС Швейцарии.

В киноматериалах: интервью с американскими военнослужащими, которые присутствовали при испытаниях, а также кинокадры, демонстрирующие работу вертолетов при снежных вихрях в швейцарских горах.