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    KADENA AIR BASE, OKINAWA, JAPAN

    05.01.2017

    Video by Petty Officer 1st Class Richard Doolin 

    American Forces Network Okinawa

    SUGGESTED LEAD:
    WE’RE SHINING A SPOTLIGHT ON AIR FORCE STAFF SERGEANT CODY REIGARD ATTACHED TO THE 33rd HMU ON KADENA AIR BASE.

    SUGGESTED TAG:
    AIRMEN OF THE 33RD HELICOPTER MAINTENANCE UNIT WORK DAY AND NIGHT TO ENSURE THEIR AIRCRAFT ARE READY TO LAUNCH AT A MOMENT’S NOTICE FOR RESCUE OPERATIONS.

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 05.01.2017
    Date Posted: 05.02.2017 23:39
    Category: B-Roll
    Video ID: 522223
    VIRIN: 170501-N-OX597-201
    Filename: DOD_104320396
    Length: 00:00:28
    Location: KADENA AIR BASE, OKINAWA, JP 
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, 170501-OKI-CREWCHIEFPACIFICSPOTLIGHT, by PO1 Richard Doolin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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