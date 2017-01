video size: 640x360 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



KUWAIT 01.24.2017 Courtesy Video Natochannel

In a keynote speech on Tuesday (24 January 2017), NATO Secretary General Jens Stoltenberg marked the opening of the NATO Istanbul Cooperation Initiative (ICI) Regional Centre in Kuwait. As the Alliance’s first presence in the Gulf region, the NATO-ICI Regional Centre will be a vital hub for NATO’s practical cooperation with Kuwait and other Gulf partners, as well as Saudi Arabia and Oman.