WHEN APPROACHING MILESTONES IN YOUR MILITARY CAREER, AIRMEN TYPICALLY LOOK BACK AT THE JOURNEY THEY TOOK TO GET THERE. SRA CANDACE HARRIS SPOKE WITH AIRMAN FIRST CLASS HALEY SMITH TO FIND OUT WHAT SHE WAS THINKING WHEN SHE JOINED THE MILITARY.
FONTS:
(0:20) A1C Haley Smith
AGE Craftsman
(0:37) Katelynn Hale
A1C Smith’s Wife
|Date Taken:
|06.20.2016
|Date Posted:
|01.13.2017 01:37
|Category:
|Package
|Video ID:
|505119
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|160620-F-YZ506-947
|Filename:
|DOD_103992816
|Length:
|00:01:54
|Location:
|MISAWA, AOMORI, JP
|Web Views:
|2
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This work, Airman Smith Profile Story, by SSgt Candace Harris, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.
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