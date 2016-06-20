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    Airman Smith Profile Story

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    MISAWA, AOMORI, JAPAN

    06.20.2016

    Video by Staff Sgt. Candace Harris 

    American Forces Network - Misawa

    WHEN APPROACHING MILESTONES IN YOUR MILITARY CAREER, AIRMEN TYPICALLY LOOK BACK AT THE JOURNEY THEY TOOK TO GET THERE. SRA CANDACE HARRIS SPOKE WITH AIRMAN FIRST CLASS HALEY SMITH TO FIND OUT WHAT SHE WAS THINKING WHEN SHE JOINED THE MILITARY.

    FONTS:
    (0:20) A1C Haley Smith
    AGE Craftsman
    (0:37) Katelynn Hale
    A1C Smith’s Wife

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 06.20.2016
    Date Posted: 01.13.2017 01:37
    Category: Package
    Video ID: 505119
    VIRIN: 160620-F-YZ506-947
    Filename: DOD_103992816
    Length: 00:01:54
    Location: MISAWA, AOMORI, JP 
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Airman Smith Profile Story, by SSgt Candace Harris, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    Misawa Air Base
    Air Force
    35FW
    LGBT

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