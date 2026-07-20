Episode 2 – Busting the Myths About Writing
Tagline: Stop believing the myths that hold your writing back.
Description: Think great writers are born, not made? This episode dismantles common myths that hold writers back and shows why clear, effective writing is a skill you can learn.
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|Date Taken:
|08.13.2025
|Date Posted:
|07.29.2026 10:15
|Category:
|Video Productions
|Video ID:
|1016686
|VIRIN:
|250813-O-SP899-5854
|Filename:
|DOD_111869886
|Length:
|00:04:13
|Location:
|US
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
This work, Ep 2. Professional Writing Series | Myth Busting, by Gerardo Mena, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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