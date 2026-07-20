Charlie Company Incentive Training

U.S. Marine Corps Sgt. Erik Diazpahz, a drill instructor with Charlie Company, 1st Recruit Training Battalion, conducts incentive training (IT) at Marine Corps Recruit Depot Parris Island, S.C., July 16, 2026. Drill instructors administer incentive training to recruits to correct deficiencies and increase discipline. (U.S. Marine Corps photo by Cpl. Jordy Morales)
|Date Taken:
|07.13.2026
|Date Posted:
|07.21.2026 10:17
|Category:
|Video Productions
|Video ID:
|1015504
|VIRIN:
|260713-M-JM917-1001
|Filename:
|DOD_111852929
|Length:
|00:00:24
|Location:
|PARRIS ISLAND, SOUTH CAROLINA, US
|Downloads:
|1
|High-Res. Downloads:
|1
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