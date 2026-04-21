Nashville District announces bilingual safety displays at J. Percy Priest Lake

NASHVILLE, Tenn. (April 24, 2026)– The U.S. Army Corps of Engineers Nashville District announces the posting of 18 new bilingual informational displays at J. Percy Priest Lake. These displays, available in both English and Spanish, communicate essential safety guidelines and help ensure all members of the community follow safety measures.
The displays detail general rules, water safety information, guidance on properly wearing a life jacket and non-emergency contact numbers. Nashville District park rangers strategically place these displays at 18 highly visited recreational locations around J. Percy Priest Lake:
Bilingual display locations:
While managing the dam and recreation areas, the Nashville District recognizes the diverse groups visiting J. Percy Priest Lake. These bilingual displays bridge communication gaps and provide visitors with clear, essential safety instructions.
"Water safety is our top priority, and we encourage all of our visitors to look out for these bilingual displays, read them carefully and follow the guidance so everyone enjoys the lake and returns home safely," said Dean Austin J. Percy Priest Lake natural resource manager.
The USACE Nashville District urges all visitors to remain alert when in or near the water, to always wear a U.S. Coast Guard-approved life jacket, and to actively look out for family members and friends.
The Nashville District manages 284 recreation areas, supporting over 22.7 million visitors every year. From camping and hiking to boating and fishing, our public lands give visitors places to enjoy the outdoors across 4,600 miles of shoreline.
For more information about recreation and safety at J. Percy Priest Lake, please contact J. Percy Priest Visitor Center at 615-889-1975
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
About the Nashville District:
The U.S. Army Corps of Engineers is the nation's first engineering organization, committed to delivering innovative engineering solutions that benefit the American people. The Nashville District’s mission is to deliver vital engineering solutions in collaboration with our partners to strengthen national security, energize our economy, and reduce disaster risk. Covering a 59,000-square-mile area spanning parts of seven states — Tennessee, Kentucky, Alabama, Georgia, North Carolina, Mississippi, and Virginia — the district manages critical water resources within the Cumberland and Tennessee River basins.
Civil Works Operations:
The public can obtain news, updates and at https://www.lrd.usace.army.mil/nashville/ ,on Facebook at https://www.facebook.com/nashvillecorps and on X (formerly Twitter) at http://www.x.com/nashvillecorps. Follow us on LinkedIn for the latest Nashville District employment and contracting opportunities at https://www.linkedin.com/company/u-s-army-corps-of-engineers-nashville-district.
El Distrito de Nashville anuncia paneles bilingües de seguridad en el Lago J. Percy Priest
NASHVILLE, Tenn. (24 de abril de 2026) – El Distrito de Nashville del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. anuncia la publicación de 18 nuevos paneles informativos bilingües en el Lago J. Percy Priest. Estos paneles, disponibles en inglés y español, comunican pautas de seguridad esenciales y aseguran que todos los miembros de la comunidad sigan las medidas de seguridad.
Estos avisos detallan reglas generales, información de seguridad acuática, orientación sobre el uso correcto del chaleco salvavidas y números de contacto para situaciones que no sean de emergencia. Los guardaparques del Distrito de Nashville colocan estratégicamente estos paneles en 18 sitios recreativos de gran afluencia alrededor del Lago J. Percy Priest:
Ubicación de los paneles:
Al operar la presa y las áreas recreativas, el Distrito de Nashville reconoce a las diversas comunidades que visitan el Lago J. Percy Priest. Esta iniciativa funciona como una acción directa para cerrar las brechas de comunicación y garantizar que todos los visitantes comprendan fácilmente la información que salva vidas.
"La seguridad en el agua es nuestra máxima prioridad, y animamos a todos nuestros visitantes a estar atentos a estos letreros bilingües, leerlos detenidamente y seguir las indicaciones para que todos disfruten del lago y regresen a casa sanos y salvos", dijo Dean Austin, gerente de recursos naturales del lago J. Percy Priest.
El Distrito de Nashville insta a todos los visitantes a mantenerse alerta cuando estén en el agua o cerca de ella, a usar siempre un chaleco salvavidas aprobado por la Guardia Costera de los EE. UU. y a cuidar activamente de sus familiares y amigos.
El Distrito de Nashville administra 284 áreas de recreación y recibe a más de 22.7 millones de visitantes cada año. Desde acampar y caminar hasta navegar y pescar, nuestras tierras públicas ofrecen a los visitantes lugares para disfrutar del aire libre a lo largo de 4,600 millas de costa.
Para obtener más información sobre recreación y seguridad en el Lago J. Percy Priest, por favor, comuníquese con el Centro de Visitantes de J. Percy Priest al 615-889-1975.
Acerca del Distrito de Nashville:
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. es la primera organización de ingeniería de la nación, comprometida con ofrecer soluciones de ingeniería innovadoras que benefician al pueblo estadounidense. La misión del Distrito de Nashville se enfoca en entregar soluciones de ingeniería vitales en colaboración con socios para fortalecer la seguridad nacional, impulsar la economía y reducir el riesgo de desastres. El distrito abarca un área de 59,000 millas cuadradas en partes de siete estados —Tennessee, Kentucky, Alabama, Georgia, Carolina del Norte, Mississippi y Virginia— y administra recursos hídricos críticos dentro de las cuencas de los ríos Cumberland y Tennessee.
Operaciones de Obras Civiles:
· Infraestructura: Operapresas de usos múltiplesen la cuenca del río Cumberland y mantiene 14 proyectos de esclusas de navegación en los sistemas de los ríos Cumberland y Tennessee. · Propósito del Proyecto: Administra el riesgo de inundaciones, la navegación, la producción de energía hidroeléctrica, la recreación, el suministro de agua y la calidad del agua. · Filosofía Central: Protege a las personas del agua, protege el agua de las personas y hace que el agua sea útil.
El público puede obtener noticias y actualizaciones en https://www.lrd.usace.army.mil/nashville/ en Facebook en https://www.facebook.com/nashvillecorps https://www.facebook.com/nashvillecorps y en X (anteriormente Twitter) en www.x.com/nashvillecorps. Síganos en LinkedIn para conocer las últimas oportunidades de empleo y contratación del Distrito de Nashville en https://www.linkedin.com/company/nashvillecorps/ .
|Date Taken:
|04.24.2026
|Date Posted:
|04.24.2026 11:42
|Story ID:
|563513
|Location:
|NASHVILLE, TENNESSEE, US
|Hometown:
|NASHVILLE, TENNESSEE, US
|Hometown:
|NASHVILLE, PENNSYLVANIA, US
|Hometown:
|WEST NASHVILLE, TENNESSEE, US
|Web Views:
|23
|Downloads:
|0
This work, Nashville District announces bilingual safety displays at J. Percy Priest Lake, by Noe Gonzalez, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.