Ejercicio multinacional CENTAM Guardian 26 fortalece la cooperación regional en materia de seguridad

DORAL, Florida — El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM, por sus siglas en inglés) y el Gobierno de El Salvador son coanfitriones del ejercicio multinacional CENTAM Guardian 26 en diversas ubicaciones de El Salvador, del 16 al 27 de abril de 2026.

Fuerzas militares y de seguridad de El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Belice, República Dominicana y Estados Unidos participarán en el ejercicio, dando continuidad al éxito de ediciones anteriores realizadas anualmente desde 2022.

Este ejercicio refuerza el compromiso compartido de las naciones participantes con la seguridad y la estabilidad regional mediante entrenamiento conjunto y una mayor interoperabilidad. CENTAM Guardian 26 apoya directamente las líneas estratégicas de esfuerzo del SOUTHCOM al fortalecer las alianzas y mejorar la capacidad de la región para contrarrestar amenazas transnacionales.

“El enfoque del Comando Sur de Estados Unidos siempre ha buscado fomentar y empoderar a nuestros aliados y socios regionales para que contribuyan a nuestra seguridad compartida”, afirmó el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos. “Ahora estamos evolucionando este enfoque hacia una asociación con propósito, centrada en permitir que nuestros aliados y socios avancen junto a nosotros para contrarrestar amenazas comunes a la seguridad. El Comando Sur utiliza todo el espectro de capacidades habilitadoras para lograrlo, incluyendo ejercicios conjuntos de entrenamiento”.

El ejercicio se centrará en desarrollar equipos ágiles y con capacidad de respuesta, preparados para enfrentar desafíos de seguridad dinámicos, incluyendo amenazas transnacionales, desastres naturales y crisis humanitarias. Los grupos participantes perfeccionarán su interoperabilidad y su capacidad colectiva para responder eficazmente a escenarios complejos.

Los residentes de El Salvador podrían observar un aumento en la presencia de seguridad, incluidos helicópteros y aeronaves militares utilizados para el transporte de personal y suministros. Estos movimientos podrían comenzar antes de la fecha oficial de inicio del ejercicio, mientras se posiciona el equipo y el personal.

Se invita a los medios de comunicación a seguir el ejercicio y acceder a la cobertura fotográfica en: https://www.dvidshub.net/feature/CENTAMGuardian26.