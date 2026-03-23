U.S. Service Members Deliver Critical Medical Care During Five-Day Mission to Bocas del Toro

Photo By Spc. Trey Woodard | A patient receives cavity filling during a humanitarian mission to Bocas del Toro at Guillermo Sanchez Hospital, Panama, March 23, 2026. Throughout the five-day effort, service members operated out of Guillermo Sanchez Hospital, offering a range of services including general medical and dental services. (U.S. Army photo by Spc. Trey Woodard) see less | View Image Page

Bocas del Toro, Panama — A team of U.S. service members conducted a five-day humanitarian mission to Bocas del Toro from March 22–25, delivering essential medical services to residents in remote and underserved communities across the Panamanian island province.

“Bocas Del Toro was selected at the request of the Ministry of Health, which identified a gap in access to medical care in the region,” said U.S. Army Capt. Courtney Moss, the mission commander assigned to Joint Task Force-Bravo (JTF-Bravo). “They requested support from the U.S. Southern Command to help provide medical resources and capabilities to the local population.”

The mission was designed to improve access to healthcare while strengthening partnerships between U.S. forces and Panama. It focused on providing free medical care to individuals and families who often face significant barriers to treatment due to geography and limited resources.

“Missions like this have a meaningful impact by increasing access to care and supporting the health of the community,” said Moss. “Over the course of the mission, we expect to treat approximately 1,000 patients.”

Throughout the five-day effort, service members operated out of Guillermo Sanchez Hospital, offering a range of services including general medical and dental treatments. Patients of all ages lined up to receive care, many traveling long distances with the help of Panamanian security services.

“More than 30 personnel contributed to the planning and execution of this mission,” noted Moss. “including medical planners, JTF-Bravo, Joint Security Cooperation Group-Panama, the surgeon cell, medical detachments, civil affairs teams, liaison officers, and partner-nation representatives.”

Medical personnel worked alongside local healthcare providers, combining resources and expertise to maximize the number of patients cared for each day.

“We are addressing a range of common conditions, including high blood pressure and diabetes, as well as providing dental treatments,” said Moss. “We are also prescribing medications as needed to support patient care.”

The team addressed a wide variety of medical concerns, from routine check-ups to more urgent conditions requiring immediate attention. In addition to treating illnesses, service members emphasized prevention by educating patients on hygiene, nutrition, and long-term wellness practices.

For many residents, the visit represented a rare opportunity to receive consistent and comprehensive medical attention.

“Majority of the people are extremely impressed and thankful for what we are doing,” said Dr. Wilmer Amador, a medical liaison officer assigned to JTF-Bravo. “They have expressed their gratitude profoundly.”

Beyond providing immediate medical services, the mission helped strengthen relationships between U.S. forces and local communities. Collaboration with Panamanian officials and healthcare workers played a key role in the mission’s success.

“These missions strengthen partnerships by building trust,” said Moss. “Also enhancing cooperation, and demonstrating a shared commitment to supporting community health and well-being.”

These partnerships not only enhance the effectiveness of current missions but also lay the groundwork for future humanitarian efforts in the region.

“There’s no money that can pay for the satisfaction that you feel when you treat these populations. Not only medically but also culturally,” said Amador. “It’s always a pleasure working alongside Panamanian partners.”

While the mission lasted only five days, its impact is expected to extend far beyond that timeframe. For many residents, the care they received will improve their quality of life and provide tools and knowledge to maintain better health moving forward.

Bocas del Toro, Panamá — Un equipo de militares de Estados Unidos llevó a cabo una misión humanitaria de cinco días en Bocas del Toro, del 22 al 25 de marzo, brindando servicios médicos esenciales a residentes de comunidades remotas y con acceso limitado a la atención de salud en esta provincia insular panameña.

“Bocas del Toro fue seleccionada a solicitud del Ministerio de Salud, que identificó una brecha en el acceso a servicios médicos en la región”, afirmó la capitana del Ejército de Estados Unidos, Courtney Moss, comandante de la misión asignada a la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo. “Solicitaron apoyo al Comando Sur de Estados Unidos para ayudar a proporcionar recursos y capacidades médicas a la población local”.

La misión fue diseñada para mejorar el acceso a la atención médica mientras se fortalecen las alianzas entre las fuerzas estadounidenses y Panamá. Se enfocó en brindar atención gratuita a individuos y familias que enfrentan importantes barreras para recibir tratamiento debido a la geografía y la limitada disponibilidad de recursos.

“Misiones como esta tienen un impacto significativo al aumentar el acceso a la atención médica y apoyar la salud de la comunidad”, señaló Moss. “Durante el desarrollo de la misión, esperamos atender aproximadamente a 1,000 pacientes”.

A lo largo de los cinco días, el personal militar operó desde el Hospital Guillermo Sánchez, ofreciendo una variedad de servicios, incluyendo atención médica general y tratamientos dentales. Pacientes de todas las edades acudieron para recibir atención, muchos de ellos viajando largas distancias con el apoyo de los servicios de seguridad panameños.

“Más de 30 personas contribuyeron a la planificación y ejecución de esta misión”, indicó Moss, “incluyendo planificadores médicos, la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo, el Grupo Conjunto de Cooperación en Seguridad–Panamá, la célula de cirugía, destacamentos médicos, equipos de asuntos civiles, oficiales de enlace y representantes del país socio”.

El personal médico trabajó junto a proveedores de salud locales, combinando recursos y experiencia para maximizar el número de pacientes atendidos cada día.

“Estamos abordando una variedad de condiciones comunes, incluyendo hipertensión y diabetes, además de brindar tratamientos dentales”, explicó Moss. “También estamos recetando medicamentos según sea necesario para apoyar la atención de los pacientes”.

El equipo atendió una amplia gama de necesidades médicas, desde chequeos de rutina hasta condiciones más urgentes que requerían atención inmediata. Además de tratar enfermedades, los militares hicieron énfasis en la prevención mediante la educación a los pacientes sobre higiene, nutrición y prácticas de bienestar a largo plazo. Para muchos residentes, la visita representó una oportunidad poco común de recibir atención médica integral y constante.

“La mayoría de las personas están sumamente impresionadas y agradecidas por lo que estamos haciendo”, comentó el doctor Wilmer Amador, oficial de enlace médico asignado a la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo. “Han expresado su gratitud de manera muy profunda”.

Más allá de brindar atención médica inmediata, la misión también contribuyó a fortalecer las relaciones entre las fuerzas estadounidenses y las comunidades locales. La colaboración con autoridades panameñas y trabajadores de la salud fue clave para el éxito de la misión.

“Estas misiones fortalecen las alianzas al generar confianza”, afirmó Moss. “También mejoran la cooperación y demuestran un compromiso compartido con la salud y el bienestar de la comunidad”.

Estas alianzas no solo aumentan la efectividad de las misiones actuales, sino que también sientan las bases para futuros esfuerzos humanitarios en la región.

“No hay dinero que pueda pagar la satisfacción que se siente al atender a estas poblaciones, no solo en el ámbito médico, sino también cultural”, expresó Amador. “Siempre es un placer trabajar junto a nuestros socios panameños”.

Aunque la misión tuvo una duración de solo cinco días, se espera que su impacto rinda mucho más allá de ese periodo. Para muchos residentes, la atención recibida mejorará su calidad de vida y les brindará herramientas y conocimientos para mantener una mejor salud en el futuro.