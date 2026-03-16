JTF-Bravo profundiza alianzas médicas en Honduras a través de compromisos realizados en febrero

Photo By 94th Airlift Wing | Los equipos médicos de la Fuerza de Tarea Conjunta–Bravo fortalecieron las alianzas de larga data en Honduras en febrero de 2026 mediante una serie de Compromisos de Salud Global diseñados para mejorar la capacidad médica compartida, ampliar la atención a pacientes y desarrollar capacidades para responder a desastres. see less | View Image Page

BASE AEREA SOTO CANO, Honduras - Los equipos médicos de la Fuerza de Tarea Conjunta–Bravo fortalecieron las alianzas de larga data en Honduras en febrero de 2026 mediante una serie de Compromisos de Salud Global diseñados para mejorar la capacidad médica compartida, ampliar la atención a pacientes y desarrollar capacidades para responder a desastres. A lo largo de múltiples actividades, el personal estadounidense trabajó directamente con profesionales médicos militares y civiles hondureños, brindando atención a comunidades locales mientras completaban más de 794 horas de trabajo combinado de habilidades en entornos con recursos limitados. Estas misiones validaron habilidades médicas expedicionarias clave y reforzaron el compromiso de JTF‑Bravo con la salud y estabilidad regional.

Para profundizar la cooperación en medicina de emergencia, personal médico estadounidense y un médico tratante colaboraron con proveedores hondureños a través de los programas Military Unique Curriculum in Honduras (MUCH) y Military Emergency Skills in Honduras (MESH). El personal estadounidense trabajó junto a proveedores hondureños en el Hospital Militar y el Hospital Escuela. El equipo realizó 184 horas de intercambio práctico en atención de emergencias, trató a 68 pacientes y llevó a cabo un intercambio profesional centrado en el manejo de lesiones cerebrales traumáticas. Estas actividades fortalecieron la competencia médica intercultural y mejoraron la preparación para futuras operaciones multinacionales.

Sobre esta base, el equipo de Fisioterapia del 452nd Medical Detachment colaboró con el Centro de Rehabilitación Integral Comunitario (CRIC) para brindar servicios ambulatorios de rehabilitación y desarrollar materiales educativos enfocados en el paciente en español. El personal estadounidense compartió información sobre mejora de la marcha, movilidad postoperatoria y técnicas de recuperación segura, mientras trataba a pacientes con condiciones complejas en un entorno con recursos limitados—experiencia que apoya directamente la preparación médica expedicionaria.

La misión también se extendió al área dental, donde el equipo odontológico de JTF-Bravo trabajó con la Clínica Napoleón Bográn para realizar evaluaciones, radiografías y tratamientos restaurativos para pacientes adolescentes. El equipo completó múltiples procedimientos, reforzó prácticas de control de infecciones y compartió técnicas para la salud dental a largo plazo. Esta actividad ayudó a prevenir futuras complicaciones dentales en la comunidad y permitió al personal estadounidense perfeccionar habilidades dentales preventivas y de emergencia. En todas las actividades realizadas en Honduras, los equipos de JTF-Bravo validaron más de una docena de tareas esenciales de misión, mejoraron la interoperabilidad con proveedores de la nación socia y brindaron atención significativa a las comunidades locales. Estas misiones destacan el valor duradero de la cooperación médica entre Estados Unidos y Honduras, así como el compromiso de JTF-Bravo con el fortalecimiento de la preparación conjunta y la estabilidad regional.

Establecida en 1983, JTF-Bravo apoya operaciones militares y humanitarias de Estados Unidos, proporcionando transporte aéreo crítico, asistencia médica, logística y apoyo de seguridad a naciones socias. La fuerza de tarea funciona como el elemento de respuesta rápida del Comando Sur de EE.UU., mejora la seguridad regional, promueve la estabilidad y fortalece asociaciones mediante respuesta a desastres, ejercicios conjuntos y actividades de desarrollo de capacidades en apoyo a las prioridades del Comando Sur.