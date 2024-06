USAG Benelux Spotlight: David Pavey

Photo By Erika Rivera | David Pavey, electrician for the U.S. Army Garrison Benelux Directorate of Public...... read more read more Photo By Erika Rivera | David Pavey, electrician for the U.S. Army Garrison Benelux Directorate of Public Works, uses a combination saw as he makes the wooden base for a garrison farewell gift at Dülmen Tower Barracks, Germany June 4, 2024. (U.S. Army photo by Erika Rivera) see less | View Image Page

[Editor’s note: In this series, we are shining a light on our workforce in and around the Benelux. This Spotlight is on David Pavey, U.S. Army Garrison Benelux electrician for the Directorate of Public Works at Dülmen Tower Barracks in Germany, who volunteers his carpentry skills at nearby horse stables and teaches swimming qualification courses to children at a local pool.]



DÜLMEN, Germany – On any given day, electrician David Pavey can be found at work beautifying Dülmen Tower Barracks buildings and fixing electrical faults or at play repairing horse stables and conducting swim instruction. As some say that variety is the spice of life, Pavey has broadened his skills both inside and outside the workplace.



While his primary role at work is electrician, his duties expand beyond his job description.



“Here in Dülmen, we are multi-taskers,” said Pavey. “We do more jobs outside our job.”



His most recent project in building 58 involved renovating the old officer's mess hall into a community center for events and meetings. He removed track lighting, took out partition walls, and installed skirting to join the floors and walls. Additionally, Pavey attends to many other projects involving electrical, carpentry, painting, and building.



Pavey’s skills don’t stop at tradesmanship for his job. He spends his time off the clock volunteering to build and repair the riding stables of his best friend who currently boards 97 horses.



Their friendship kindled over two decades ago through their children’s kindergarten. At the time, they both were suffering from back injuries but became fast friends while going through the long process of recovery together.



“We went through life and helped each other,” said Pavey. “Our friendship has gotten so good that we built up the stables together.”



The back injury also led Pavey to pursue an apprenticeship in electronics which laid the foundation for a civilian position in 2004 with the British Army in Münster Gütersloh and in Dülmen.



To add even more variety to his repertoire, the German Lifeguard Association approached Pavey and asked him to volunteer in the pool after he had spent numerous hours watching his daughters in swim lessons. He willingly pursued an assistant swim instructor license and has been teaching swim qualification courses to children ever since.



In 2016 his life jumped onto yet another path as the British Army moved out of Dülmen Tower Barracks. Shortly after, Pavey started work at the installation under a new boss—the U.S. Army.



“We held the key to the gate. We closed it for the British and opened it to the Americans. If anyone came ... they had to phone up and we would come down and open it up,” said Pavey, explaining how he was one of only two people temporarily given access control to the installation through the transition.



Even still today, he remains the steady continuity of Tower Barracks as people come and go. Pavey uses his carpentry talent to craft each wooden farewell award given out by the garrison for those departing.



This Spotlight series will continue to tell the stories of our workforce in and around the Benelux. We are the Army’s home - we are IMCOM.



USAG Benelux Spotlight: David Pavey



[Anmerkung der Herausgeberin: In dieser Serie legen wir unser Augenmerk auf unsere Belegschaft in und um die Benelux-Länder. In dieser Ausgabe des Spotlight geht es um David Pavey, U.S. Army Garrison Benelux DPW-Elektriker der Dülmen Tower Barracks in Deutschland, der seine Schreinerfähigkeiten ehrenamtlich in einem nahegelegenen Pferdestall zur Verfügung stellt und Kindern in einem örtlichen Schwimmbad Schwimmkurse gibt.]



DÜLMEN, Deutschland – An jedem beliebigen Tag kann man den Elektriker David Pavey dabei vorfinden, die Gebäude der Dülmen Tower Barracks zu verschönern und elektrische Störungen zu beheben, oder Pferdeställe zu reparieren und Schwimmunterricht zu geben. Da manche sagen, dass Abwechslung das Leben interessanter macht, hat Pavey seine Fähigkeiten sowohl innerhalb als auch außerhalb des Arbeitsplatzes erweitert.



Während seine Hauptaufgabe bei der Arbeit die des Elektrikers ist, gehen seine Pflichten über die Berufsbeschreibung hinaus.



„Hier in Dülmen sind wir Multitasker“, sagte Pavey. „Unsere Aufgaben erstrecken sich weit über unsere Jobs.“



Sein jüngstes Projekt im Gebäude 58 bestand darin, die alte Offiziersmesse zu einem Gemeindezentrum für Veranstaltungen und Tagungen umzubauen. Er entfernte die Schienenbeleuchtung und Trennwände und installierte Sockelleisten, um die Böden und Wände zu verbinden. Darüber hinaus kümmert sich Pavey um viele andere Projekte in den Bereichen Elektrik, Schreinerei, Malerei und Bauwesen.



Paveys Fähigkeiten beschränken sich jedoch nicht nur auf sein handwerkliches Geschick auf Arbeit. In seiner Freizeit engagiert er sich ehrenamtlich für den Bau und die Reparatur des Reitstalls seines besten Freundes, welcher derzeit 97 Pferde unterbringt.



Ihre Freundschaft entstand vor über zwei Jahrzehnten als sie sich im Kindergarten ihrer Kinder kennenlernten. Zu dieser Zeit litten beide unter Rückenverletzungen und wurden während des langen gemeinsamen Genesungsprozesses schnell Freunde.



„Wir sind durchs Leben gegangen und haben uns gegenseitig geholfen“, sagte Pavey. „Unsere Freundschaft ist so eng geworden, dass wir gemeinsam den Stall aufgebaut haben.“



Die Rückenverletzung veranlasste Pavey dazu eine Ausbildung zum Elektroniker zu machen, die 2004 den Grundstein für eine zivile Anstellung bei der britischen Armee in Münster Gütersloh und in Dülmen legte.



Um noch mehr Abwechslung in sein Repertoire zu bringen, trat der Deutsche Rettungsschwimmer-Verband an Pavey heran und bat ihn, ehrenamtlich im Schwimmbad zu arbeiten, nachdem er viele Stunden damit verbracht hatte, seinen Töchtern beim Schwimmunterricht zuzusehen. Er strebte bereitwillig die Ausbildung zum Schwimmlehrerassistenten an und unterrichtet seitdem Kinder in Schwimmkursen.



Im Jahr 2016 änderte sich sein Leben erneut, als die britische Armee die Dülmen Tower Barracks verließ. Kurz darauf begann Pavey mit der Arbeit an der Anlage unter einem neuen Chef – der US-Armee.



„Wir hatten den Schlüssel zum Tor. Wir haben es für die Briten geschlossen und für die Amerikaner geöffnet. Wenn jemand kam ... mussten sie anrufen und wir kamen herunter und öffneten ihnen“. Pavey erzählt, dass er einer von nur zwei Angestellten war, denen während des Übergangs vorübergehend Zugangskontrolle zur Anlage gegeben wurde.



Auch heute noch stellt er die feste Konstante der Tower Barracks dar, in der Menschen kommen und gehen. Pavey nutzt sein Schreinertalent, um jedes hölzerne Abschiedsgeschenk anzufertigen, das die Garnison denen, die abreisen, übergibt.



Diese Spotlight-Reihe wird weiterhin die Geschichten unserer Belegschaft in und um die Benelux-Länder erzählen. Wir sind die Heimat der Armee – wir sind IMCOM.