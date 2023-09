20th Eco-Challenge Competition at NSA Souda Bay

Photo By Nicholas Tenorio | NAVAL SUPPORT ACTIVITY SOUDA BAY, Greece (Sept. 9, 2023) Competitors affiliated with...... read more read more Photo By Nicholas Tenorio | NAVAL SUPPORT ACTIVITY SOUDA BAY, Greece (Sept. 9, 2023) Competitors affiliated with Navy Support Activity (NSA) Souda Bay, NATO and Hellenic armed forces take part in a 38.5-kilometer cycle as part of the 20th Eco-Challenge event hosted by NSA Souda Bay and organized and executed by the Morale, Welfare and Recreation team on Sept. 9, 2023. Eco-Challenge is an outdoor sports competition held across the Akrotiri Peninsula that is designed to build camaraderie and strengthen the U.S. relationship with NATO and Hellenic military partners. NSA Souda Bay is an operational ashore installation which enables and supports U.S., Allied, Coalition, and Partner nation forces to preserve security and stability in the European, African, and Central Command areas of responsibility. (U.S. Navy photo by Nicholas S. Tenorio) see less | View Image Page

NAVAL SUPPORT ACTIVITY SOUDA BAY, Greece (Sept. 9, 2023) Naval Support Activity (NSA) Souda Bay hosted the 20th Eco-Challenge, a five-event sports competition held across Crete’s Akrotiri Peninsula on Sept. 9, 2023. The outdoor event, organized and executed by NSA Souda Bay’s Morale, Welfare and Recreation (MWR) team, is designed to build camaraderie and strengthen relationships among U.S., NATO and Hellenic partners.



“The Eco-Challenge is very symbolic of what we do together with our Greek partners,” said Capt. Odin J. Klug, NSA Souda Bay’s commanding officer who competed in the 2023 Eco-Challenge by completing the 2-kilometer swim. “It truly is a partnership. Not just on the military side, but it spans across diplomacy, it spans across economies, and it spans across this right here: the human connection, the human dynamic, the human interpersonal relationships. You all make the magic happen.”



Eleven teams accepted this year's challenge, including athletes from Commander, Navy Region Europe, Africa, Central (EURAFCENT); NSA Souda Bay; NATO Maritime Interdiction Training Center (NMIOTC); NATO Missile Firing Installation (NAMFI); Hellenic Naval Base in Souda; and Hellenic Army’s 5th Airborne Brigade. The competition included a 10.4-kilometer hike, a 14.5-kilometer run, a 38.5-kilometer cycle, a 4.3-kilometer kayak and a 2,000-meter swim.



“The competition is fierce, it is every year, but it’s the friendships that last forever,” said Rear Adm. Brad J. Collins, commander, EURAFCENT, who completed the 38.5-kilometer cycle as a member of a team from EURAFCENT. Collins was the commanding officer of NSA Souda Bay from 2016-18 and was participating in his third Eco-Challenge. “We leave the competition on the field, but it’s the friendships from the past and the new friends that we’ve made now: That’s what lasts forever. That’s what draws us back.”



Andreas Markakis, a firefighter assigned to NSA Souda Bay Fire & Emergency Services (F&ES) department, participated in the 14.5-kilometer run as a member of the F&ES team that won first place. Markakis was competing in the event for the sixth time and individually placed second in this year’s run.



“Sports unites people,” said Markakis. “This event gives us the opportunity to come together with our families outside of the work place and have a good time. It reminds us that we all share a mission.”



Cmdr. Thanos Kournis from the Hellenic Navy Base at Souda Bay participated in this year’s 4.3-kilometer kayak and participated in two previous Eco-Challenge competitions as a swimmer.



“This event is about healthy competition and making new friends,” said Kournis. “The bottom line is that those are the things that unite us and make us all equal.”



While the event was organized and executed by NSA Souda Bay’s MWR, our Hellenic partners helped make this a safe and successful event. The Hellenic Air Force, Hellenic Coast Guard, Hellenic Navy, and NAMFI all provided direct support that included standby emergency medical personnel, escort vehicles, motor vehicle and boat traffic closures, the use of the NAMFI beach club at Marathi for the award ceremony, and parking and venue security.



Team Results:



1. Fire & Emergency Services, Team 1 (04:47:55)

2. Hellenic Navy Base at Souda Bay (04:59:45)

3. NATO Maritime Interdiction Operational Training Centre (NMIOTC), (05:02:05)



Individual Athlete Awards:



10.4-kilometer hike: Ioannis Charalambidis, Hellenic Navy (01:05:00)

14.5-kilometer run: Georgios Gkolis, 5th Airborne Bridgade (00:59:54)

38.5-kilometer cycle: Andrew Hayne, NMIOTC (01:19:14)

4-kilometer kayak: Anastasios Anagnostopoulos, 5th Airborne Brigade (00:29:47)

2-kilometer swim: Ioannis Tsampanakis, NAMFI (00:32:55)



Editor's Note: This story appears below in Greek.



Αθλητική Διοργάνωση 20ο Eco Challenge της Αμερικανικής Ευκολίας, Αεροπορικής Βάσης Σούδας



Η Αμερικανική Ευκολία, Αεροπορικής Βάσης Σούδας (NSA Souda Bay) διοργάνωσε και φέτος το 20ο Eco-Challenge, έναν αθλητικό διαγωνισμό πέντε αθλημάτων που πραγματοποιήθηκε σε όλη τη περιοχή του Ακρωτηρίου της Κρήτης στις 9 Σεπτεμβρίου 2023. Η διοργάνωση, που οργανώνεται και εκτελείται από την ομάδα Ψυχαγωγίας (MWR) της Ευκολίας, έχει σχεδιαστεί για να οικοδομήσει συντροφικότητα και να ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ των εταίρων των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ελλάδας.



"Το Eco-Challenge είναι πολύ συμβολικό για όλα όσα κάνουμε μαζί με τους Έλληνες εταίρους μας", δήλωσε ο Πλοίαρχος Odin J. Klug, διοικητής της Αμερικανικής Ευκολίας Αεροπορικής Βάσης Σούδας που διαγωνίστηκε στο Eco-Challenge του 2023 ολοκληρώνοντας το άθλημα της κολύμβησης 2 χιλιομέτρων. «Είναι πραγματικά μια συνεργασία. Όχι μόνο από τη στρατιωτική πλευρά, αλλά επεκτείνεται πέρα από την διπλωματία, τις οικονομικές σχέσεις και επικεντρώνεται στους ανθρώπινους δεσμούς, την ανθρώπινη δυναμική, τις ανθρώπινες διαπροσωπικές σχέσεις. Όλοι σας κάνετε τις μαγικές αυτές στιγμές πραγματικότητα».



Έντεκα ομάδες δέχτηκαν τη φετινή πρόκληση, συμπεριλαμβανομένων αθλητών από την Διοίκηση Ναυτικής Περιοχής Ευρώπης, Αφρικής, Κεντρικής (Commander, Navy Region Europe, Africa, Central), την Αμερικανική Ευκολία, το Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (NMIOTC) του ΝΑΤΟ, το Πεδίο Βολής Κρήτης (NAMFI), τον Ναύσταθμο Κρήτης και της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας. Η διοργάνωση περιλάμβανε πεζοπορία 10,4 χιλιομέτρων, τρέξιμο 14,5 χιλιομέτρων, ποδήλατο 38,5 χιλιομέτρων, καγιάκ 4,3 χιλιομέτρων και κολύμβηση 2.000 μέτρων.



«Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός όπως κάθε χρόνο, αλλά είναι οι φιλίες που διαρκούν για πάντα», δήλωσε ο υποναύαρχος Brad J. Collins, Διοικητής, Διοικητής Περιοχής Ναυτικού Ευρώπης, Αφρικής και Κεντρικής (EURAFCENT), ο οποίος ολοκλήρωσε το διαγωνισμό ποδηλασίας των 38,5 χιλιομέτρων ως μέλος ομάδας της EURAFCENT. Ο Collins υπηρέτησε ως διοικητής της Ευκολίας από το 2016-18 και αυτή ήταν η τρίτη συμμετοχή του στο Eco-Challenge. «Αφήνουμε τον ανταγωνισμό στον αγωνιστικό χώρο, αλλά αυτό που διαρκεί για πάντα είναι οι φιλίες από το παρελθόν και οι νέοι φίλοι που έχουμε κάνει τώρα. Αυτό είναι που μας κάνει να επιστρέφουμε πίσω».



Ο Ανδρέας Μαρκάκης, ένας πυροσβέστης από το τμήμα Πυροσβεστικής & Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης (F&ES) της Ευκολίας, συμμετείχε στο τρέξιμο 14,5 χιλιομέτρων ως μέλος της ομάδας F&ES που κέρδισε την πρώτη θέση. Ο Μαρκάκης αγωνίστηκε στη διοργάνωση για έκτη φορά και κατετάγη δεύτερος ατομικά στη φετινή διαδρομή.



«Ο αθλητισμός ενώνει τους ανθρώπους», είπε ο Μαρκάκης. «Αυτή η εκδήλωση, μας δίνει την ευκαιρία να βρεθούμε μαζί με τις οικογένειές μας εκτός του χώρου εργασίας και να περάσουμε καλά. Μας υπενθυμίζει ότι όλοι μοιραζόμαστε μια αποστολή».



Ο Θάνος Κουρνής από τον Ναύσταθμο Κρήτης συμμετείχε στο φετινό άθλημα του καγιάκ μήκους 4,3 χιλιομέτρων και συμμετείχε σε δύο προηγούμενους αγώνες Eco-Challenge ως κολυμβητής.



«Αυτή η εκδήλωση αφορά τον υγιή ανταγωνισμό και την απόκτηση νέων φίλων», είπε ο Κουρνής. «Η ουσία είναι ότι αυτά είναι τα πράγματα που μας ενώνουν και μας κάνουν όλους ίσους».



Ενώ η εκδήλωση οργανώθηκε από το τμήμα MWR της Ευκολίας, οι Έλληνες συνεργάτες βοήθησαν ώστε να γίνει αυτή η εκδήλωση ασφαλής και επιτυχημένη. Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, η Ελληνική Ακτοφυλακή, το Ελληνικό Ναυτικό και το NAMFI παρείχαν άμεση υποστήριξη που περιελάμβανε ιατρικό προσωπικό έκτακτης ανάγκης σε ετοιμότητα, οχήματα συνοδείας, απαγόρευση κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων και σκαφών, τη χρήση του παραλιακού κέντρου αναψυχής NAMFI στο Μαράθι για την τελετή απονομής αλλά και πάρκινγκ και υπηρεσίες ασφάλειας.



Ομαδικά Αποτελέσματα:



1. Πυροσβεστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης Αμερικανικής Ευκολίας, Ομάδα 1 (04:47:55)

2. Ναύσταθμος Κρήτης (04:59:45)

3. Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (NMIOTC), (05:02:05)



Ατομικά Βραβεία Αθλητών:



Πεζοπορία 10,4 χιλιομέτρων: Ιωάννης Χαραλαμπίδης, Ναύσταθμος Κρήτης (01:05:00)

Τρέξιμο 14,5 χιλιομέτρων: Γεώργιος Γκόλης, 5η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία (00:59:54)

Ποδηλασία 38,5 χιλιομέτρων: Andrew Hayne, NMIOTC (01:19:14)

Καγιάκ 4 χιλιομέτρων: Αναστάσιος Αναγνωστόπουλος, 5η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία (00:29:47)

Κολύμβηση 2 χιλιομέτρων: Ιωάννης Τσαμπανάκης, NAMFI (00:32:55)