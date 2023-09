USAG Benelux Spotlight: Michel De Clercq

[Editor’s Note: In this series, we are shining a light on our workforce in and around the Benelux. This Spotlight is on Michel De Clercq, who is retiring after 38 years at U.S. Army Garrison Benelux.]



CHIEVRES AIR BASE, Belgium – If you have visited any sites in the USAG Benelux footprint, you have come across Michel De Clercq’s work. As paint shop lead with the Directorate of Public Works at Chièvres Air Base, he has produced signage at Dülmen Tower Barracks in Germany, Eygelshoven Army Depot and USAG Benelux-Brunssum in the Netherlands, and at USAG Benelux-Brussels, Zutendaal Army Prepositioned Stock-2 site and Chièvres Air Base in Belgium.



In recent years, Chièvres Air Base has opened to the public multiple times, and visitors have seen his work not only in directional signs leading up to the base, but also in the official posters for each event.



De Clercq often has to use his artistic eye at work, but outside of work, he has many hobbies – he sketches, he paints, and he experiments with lithography and other artistic materials. He also enjoys communicating with friends around the world via Morse code on old radios from World War II.



It is no surprise that De Clercq has taken on a new project – a comic book!



After his father, Gilbert De Clercq, passed away, De Clercq found some documents with an “AS” symbol on them referencing the “Armée Secrète,” or the Secret Army in English. Inspired by his father, he started doing research into the Secret Army during WWII.



De Clercq took artistic inspiration for his book from an American cartoonist he grew up with – Alexander Raymond. Known largely for his “Flash Gordon” comic strip, Raymond also enlisted and served as a Capt. for the U.S. Marine Corps during WWII.



Starting the project in 2019, De Clercq has not only hand drawn 40 pages of artwork – some pages taking up to 20 hours to complete – but he also took time to interview resistance fighters, visit Bletchley Park in England, and conduct research with a French linguist about what to say to exclude historical errors from his text.



The story his comic book follows is of the resistance fighters from Binche, Belgium. Written in French, his book highlights some of the difficulties of war including a story of resupplying ammunition by a dangerous parachute drop.



A big congratulations to our very own Benelux employee on his retirement after 38 years of service and this important artistic endeavor.



This Spotlight series will continue to tell the stories of our workforce in and around the Benelux. We are the Army’s home - we are IMCOM.





USAG Benelux Spotlight: Michel De Clercq



[Note de l’éditeur responsable: Dans cette série, nous mettons des membres de notre personnel dans le Benelux sous les projecteurs. Ce Spotlight vous décrit Michel De Clercq, qui prend sa retraite après une carrière de 38 ans au sein de l’U.S. Army Garrison Benelux.



BASE DE CHIEVRES, Belgique – Si vous nous avez rendu visite sur l’un de nos sites dans l’ensemble de l’USAG Benelux, vous avez sans aucun doute vu le travail de Michel De Clercq. En tant que responsable de la section de peinture du Directorate of Public Works sur la base de Chièvres, Michel a produit des panneaux de signalisation pour Tower Barracks à Dülmen en Allemagne, pour l’Eygelshoven Army Depot et l’USAG Benelux-Brunssum aux Pays-Bas, pour l’USAG Benelux-Brussels, le Zutendaal Army Prepositioned Stock-2 site and et pour la base de Chièvres en Belgique.



Récemment, lorsque la base de Chièvres a ouvert ses portes au public à maintes reprises, les visiteurs ont pu voir son travail, non seulement grâce aux panneaux de signalisation vers la base, mais aussi dans les affiches officielles annonçant l’évènement.



Michel De Clercq a souvent recours à son œil critique au travail, mais aussi dans son temps libre, quand il s’adonne à ses nombreux hobbies. Il esquisse, peint, teste ses talents en lithographie et en d’autres formes artistiques. Il aime aussi communiquer en Morse avec ses amis dans le monde, en utilisant de vieilles radios datant de la Seconde Guerre Mondiale.



Il n’est pas bien surprenant que Michel se soit voué à un nouveau projet – une bande dessinée!



Après la mort de son père Gilbert, Michel a trouvé des documents portant les lettres AS, se référant à l’Armée Secrète. Inspiré par son père, il se lança alors dans des recherches sur le rôle de l’Armée Secrète pendant la Seconde Guerre Mondiale.



L’inspiration artistique pour son livre lui vient d’un dessinateur américain qu’il a suivi dans sa jeunesse – Alexander Raymond. Connu surtout pour sa bande dessinée “Flash Gordon”, Raymond était aussi militaire et a servi comme capitaine dans le Corps des Marines pendant la Seconde Guerre Mondiale.



Depuis le début du projet en 2019, De Clercq n’a pas seulement dessiné les 40 pages de dessins – dont certaines ont pris jusqu’à 20 heures de travail – mais il a aussi pris le temps d’interviewer des Résistants, de se rendre à Betchley Park en Angleterre, et de faire des recherches avec un linguiste français pour s’assurer d’exclure des erreurs historiques de son texte.



L’histoire de sa bande dessinée suit des Résistants de Binche, en Belgique. Ecrit en français, le livre illustre certaines des difficultés de la guerre, y compris la fourniture de munitions au cours d’un dangereux parachutage.



Nous félicitons notre collègue du Benelux pour sa retraite après cette carrière longue de 38 ans et pour cette aventure artistique considérable.



Cette série Spotlight continuera à vous raconter l’histoire des membres de notre personnel dans le Benelux. Nous sommes la maison de l’Armée, nous sommes IMCOM.





USAG Benelux Spotlight: Michel De Clercq



In deze nieuwe serie zetten we onze werknemers in en rondom de Benelux in de schijnwerpers. Deze Spotlight gaat over Michel De Clercq, die na 38 jaar dienst bij U.S. Army Garrison Benelux met pensioen gaat.



CHIEVRES AIR BASE, België – Als je locaties van de USAG Benelux hebt bezocht, ben je het werk van Michel De Clerq wel een tegengekomen. Als leidinggevende van de schilderwerkplaats bij het Directorate of Public Works (DPW) op de Chièvres Airbasis heeft hij de bewegwijzering gemaakt op de Dülmen Tower Barracks in Duitsland, Eygelshoven Army Depot en USAG Benelux-Brunssum in Nederland, en op de USAG Benelux-Brussel, Zutendaal Army Prepositioned Stock-2 site en Chièvres Air Base in België.



De afgelopen jaren is de basis van Chièvres meerdere keren opengesteld voor het publiek. De bezoekers hebben zijn werk niet alleen gezien in de richtingborden die naar de basis leiden, maar ook in de officiële posters voor elk evenement.



De Clercq gebruikt zijn artistieke oog tijdens zijn werk dit past hij ook toe in zijn vele hobby's - hij schetst, hij schildert en hij experimenteert met lithografie en andere artistieke materialen. Hij communiceert ook graag met vrienden over de hele wereld via Morsecode op oude radio's uit de Tweede Wereldoorlog.



Het is geen verrassing dat De Clercq een nieuw project op zich heeft genomen - een stripboek!



Na het overlijden van zijn vader, Gilbert De Clercq, vond De Clercq enkele documenten met een "AS"-symbool erop die verwezen naar het "Armée Secrète", of het Geheim Leger in het Nederlands. Geïnspireerd door zijn vader begon hij onderzoek te doen naar het Geheim Leger tijdens WO II.



De Clercq haalde zijn artistieke inspiratie voor zijn boek van een Amerikaanse striptekenaar met wie hij opgroeide - Alexander Raymond. Raymond, vooral bekend om zijn stripverhaal "Flash Gordon", nam ook dienst als kapitein bij het Amerikaanse Korps Mariniers tijdens de Tweede Wereldoorlog.



De Clercq startte het project in 2019 en tekende niet alleen 40 pagina's met de hand - sommige pagina's namen wel 20 uur in beslag - maar hij nam ook de tijd om verzetsstrijders te interviewen, Bletchley Park in Engeland te bezoeken en onderzoek te doen met een Franse taalkundige over wat hij moest zeggen om historische fouten uit zijn tekst te weren.



Het verhaal dat zijn strip volgt gaat over de verzetsstrijders uit Binche, België. Zijn boek is geschreven in het Frans en belicht een aantal van de moeilijkheden van de oorlog, waaronder een verhaal over het bevoorraden van munitie door middel van een gevaarlijke parachutedrop.



Een dikke proficiat aan onze eigen Benelux-medewerker met zijn pensioen na 38 jaar dienst en deze belangrijke artistieke onderneming.



Deze nieuwe Spotlight-serie blijft de verhalen vertellen van onze medewerkers in en rondom de Benelux. Wij zijn het thuis van het leger, wij zijn IMCOM.





USAG Benelux Rampenlicht: Michel De Clercq



[Anmerkung des Redaktuerin: In dieser Serie beleuchten wir unsere Belegschaft in und um die Benelux-Länder. Dieses Rampenlicht richtet sich an Michel De Clercq, der nach 38 Jahren in der U.S. Army Garrison Benelux in den Ruhestand geht.]



CHIEVRES AIR BASE, Belgien – Wenn Sie Standorte im USAG Benelux-Fußabdruck besucht haben, sind Sie auf die Arbeit von Michel De Clercq gestoßen. Als Leiter der Lackiererei bei der Abteilung von öffentlichen Arbeiten (Directorate of Public Works – DPW) auf dem Luftwaffenstützpunkt Chièvres hat er Schilder für die Dülmen Tower Barracks in Deutschland, das Eygelshoven Army Depot und die USAG Benelux-Brunssum in den Niederlanden sowie für die USAG Benelux-Brüssel, Zutendaal Army Prepositioned Stock- angefertigt. 2-Standort und der Luftwaffenstützpunkt Chièvres in Belgien.



In den letzten Jahren wurde der Luftwaffenstützpunkt Chièvres mehrfach für die Öffentlichkeit geöffnet, und Besucher konnten seine Arbeit nicht nur in den Wegweisern zum Stützpunkt sehen, sondern auch auf den offiziellen Plakaten jeder Veranstaltung.



De Clercq muss sein künstlerisches Auge oft bei der Arbeit einsetzen, aber außerhalb der Arbeit hat er viele Hobbys – er skizziert, er malt und experimentiert mit Lithografie und anderen künstlerischen Materialien. Außerdem kommuniziert er gerne mit Freunden auf der ganzen Welt über Morsezeichen auf alten Radios aus dem Zweiten Weltkrieg.



Es ist keine Überraschung, dass De Clercq ein neues Projekt in Angriff genommen hat – ein Comicbuch!



Nach dem Tod seines Vaters, Gilbert De Clercq, fand De Clercq einige Dokumente mit einem „AS“-Symbol, das sich auf die „Armée Secrète“ oder die Geheimarmee auf Englisch bezog. Inspiriert durch seinen Vater begann er während des Zweiten Weltkriegs mit der Erforschung der Geheimarmee.



De Clercq ließ sich für sein Buch von einem amerikanischen Cartoonisten inspirieren, mit dem er aufwuchs: Alexander Raymond. Raymond, der vor allem für seinen „Flash Gordon“-Comic bekannt ist, meldete sich während des Zweiten Weltkriegs auch als Kapitän des U.S. Marine Corps und diente dort.



De Clercq begann das Projekt im Jahr 2019 und hat nicht nur 40 Seiten mit Kunstwerken von Hand gezeichnet – einige Seiten dauerten bis zu 20 Stunden –, sondern er nahm sich auch die Zeit, Widerstandskämpfer zu interviewen, Bletchley Park in England zu besuchen und mit einem Franzosen Recherchen durchzuführen Linguist darüber, was er sagen soll, um historische Fehler aus seinem Text auszuschließen.



Die Geschichte, die sein Comic erzählt, handelt von den Widerstandskämpfern aus Binche, Belgien. Sein auf Französisch verfasstes Buch beleuchtet einige der Schwierigkeiten des Krieges, einschließlich einer Geschichte über die Nachschubversorgung mit Munition durch einen gefährlichen Fallschirmabwurf.



Herzlichen Glückwunsch an unseren Benelux-Mitarbeiter zu seinem Ruhestand nach 38 Dienstjahren und diesem wichtigen künstlerischen Unterfangen.



Diese Rampenlicht-Reihe wird weiterhin die Geschichten unserer Belegschaft in und um die Benelux-Länder erzählen. Wir sind die Heimat der Armee – wir sind IMCOM.

