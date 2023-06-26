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    Womack Army Medical Center Recognizes Healthcare Providers, Staff During Monthly Awards

    WAMC Army Medical Recognizes Healthcare Providers and Staff During Monthly Awards Ceremony

    Photo By Jerome Mapp | Womack Army Medical Center Commander Col. David R. Zinnante and Command Sgt. Maj....... read more read more

    FORT LIBERTY, NC, UNITED STATES

    06.28.2023

    Story by Jerome Mapp 

    Womack Army Medical Center

    Colonel David R. Zinnante, WAMC Commander, and Command Sgt. Maj. Kasandra Boulier, command sergeant major, presented awards to more than 80 staff members during the monthly awards ceremony in the Weaver Auditorium.

    The awards included: Joint Commission accomplishments, outstanding achievement awards, coin recognition, certificate of achievements, and service-length awards.

    The following healthcare providers and staff were recognized for their dedication and commitment to their patients:

    Commanders Coin of Excellence (1)
    Department of Nursing
    Aften Gross

    Outstanding Achievement Certificate (21)
    Department of Nursing
    1. Donahoo Hileri
    2. David Francis
    3. Kim Howard
    4. Erika Jackson
    5. Karen Rose

    Outcomes Management
    6. Kriestin Kleinschmidt
    7. Eric Cole
    8. Beth Trucksa
    9. Geneva Watson
    10.Jamie Weiss
    11. Keisha Speller-Person
    12. Sandra Frizelle
    13. Lisa Carpenter-Woodham
    14. Karen DeWitt
    15. Jennifer Martin
    16. Monica Regan
    17. Traci DeWitt
    18. Alicia Sinclair
    19. Cynthia Bumgarner
    20. Cynthia Sherin
    21. Erica Hokett

    Certificate of Achievement (10)
    QSD
    1. Candi Haffner
    2. John Urso
    3. Rebecca Jules-Macquet
    4. Randy Knight
    5. Ken Mehus,
    6. Paula May-Scott
    7. Shakira Johnston
    8. Edna Zimmerman
    9. Josette Skinner,
    10. Kenyetta Jones

    Service Length Awards (50)

    MELISSA REY BEJARANO AMBULANCE DEM 4/2/2018 5
    MARIA DEL CARMEN CARABALLO DIR OF NURSING MOTHER / BABY UNIT 4/30/2018 5
    BRETT EUGENE CLINGERMAN SRU 4/15/2018 5
    GINALYN DALUMPINES CORBELLO DIR OF CLINICAL SUPPORT DEPT OF PATHOLOGY 4/1/2018 5
    MELISSA JEAN DAVIES DIR OF CLINICAL SUPPORT NUTRITION CARE 4/16/2018 5
    ELLEN NIXON DAVIS DIR OF NURSING NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT 4/16/2018 5
    ANRAY V. FIERS DIR OF EXEC QUALITY MANAGEMENT 4/10/2018 5
    PAIGE AMBER GALLAGHER AMBULANCE DEM 4/16/2018 5
    CASSANDRA GEDDES DIR OF MEDICINE DEPT OF EMERGENCY MEDICINE 4/30/2018 5
    BRENDA A. GOODEN DIR OF RM CLINICAL OPS DIV 3/4/2018 5
    HELGA A. RUIZ CARO DIR OF RM CLINICAL OPS DIV 3/20/2018 5
    CYNTHIA DAVIS SHERIN DIR OF EXEC QUALITY MANAGEMENT 4/30/2018 5
    ELIZABETH MARY CORLEY DIR OF MEDICINE DEPT OF MEDICINE 5/17/2018 5
    JOHNISHA NICOLE GAGUM-WILSON DIR OF MEDICINE FAMILY MEDICINE 5/14/2018 5
    GHERMANY NICOLE HENTON DIR OF MEDICINE FAMILY MEDICINE 5/8/2018 5
    PATRICIA ANN JACKSON DIR OF MEDICINE FAMILY MEDICINE 5/14/2018 5
    PEGGY ANN JONES DIR OF MEDICINE FAMILY MEDICINE 5/14/2018 5
    CASSIE DELICIA BELLAMY DIR OF CLINICAL SUPPORT DEPT OF RADIOLOGY 5/10/2018 5
    DAVID MARTIN HARTZOG DIR OF CLINICAL SUPPORT NUTRITION CARE 5/26/2018 5
    JESSICA TALLEY JACOBS DIR OF CLINICAL SUPPORT PREVENTIVE MEDICINE 5/29/2018 5
    CHRISTINE BANKS GREENE DIR OF SURGERY DEPT OF SURGERY 5/29/2018 5
    KELLY COURTNEY SHADWICK DIR OF SURGERY DEPT OF SURGERY 5/14/2018 5
    ARLIN RAQUEL FERNANDEZ DIR OF SURGERY DEPT OF SURGERY 5/14/2018 5
    TERRI ELIZABETH DANDRIDGE DIR OF CLINICAL SUPPORT DEPT OF RADIOLOGY 4/7/2013 10
    MONICA LASHANNON PREW DIR OF SURGERY DEPT OF SURGERY 4/16/2013 10
    MONIQUE RAMOS DIR OF CLINICAL SUPPORT DEPT OF RADIOLOGY 4/22/2013 10
    KATHRYN M. ZIETKIEWICZ DIR OF BEHAVIORAL HEALTH PSYCHIATRY SERVICES 4/8/2013 10
    TAYESHAWN LARRAINE SEMBLY DIR OF MEDICINE FAMILY MEDICINE 5/20/2013 10
    ASHLEY DAWN YOUNGBLOOD, DIR OF CLINICAL SUPPORT DEPT OF PATHOLOGY 5/31/2013 10
    ROBERT B. CARROLL DIR OF SURGERY DEPT OF SURGERY 5/6/2013 10
    EDUARDO RODRIGUEZ-DAVILA DIR OF SURGERY OCCUPATIONAL THERAPY SERVICE 5/19/2013 10
    ERICA H. BLUE DIR OF MEDICINE DEPT OF PRIMARY CARE 4/27/2008 15
    KAREN L. DEWITT DIR OF EXEC QUALITY MANAGEMENT 4/1/2008 15
    PIERRE M DOLCINEY FAMILY MEMBER BEHAVIORAL HEALTH LINE FAMILY ADVOCACY PROGRAM 4/7/2008 15
    TAHESHA L. KING-DABNEY DIR OF MEDICINE DEPT OF MEDICINE 4/10/2008 15
    ASHLEI S. MILLER DIR OF CLINICAL SUPPORT DEPT OF RADIOLOGY 4/7/2008 15
    VALENCIA R. RAY DIR OF NURSING NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT 4/7/2008 15
    JOSHUA D SANDS AMBULANCE DEM 4/28/2008 15
    THOMAS JOHN VAN LANDUIT DIR OF SURGERY DEPT OF SURGERY 4/17/2008 15
    BARBARA N. MILES DIR OF ADMIN PATIENT ADMINISTRATION 5/27/2008 15
    SHARON E. REYNOLDS DIR OF CLINICAL SUPPORT PREVENTIVE MEDICINE 5/6/2008 15
    GEORGE KROLICK DIR OF BEHAVIORAL HEALTH DEPT OF BEHAVIORAL HEALTH 5/12/2008 15
    TIMOTHY A. LARRY DIR OF RM SECURITY 5/7/2008 15
    CHARISSA D. HECK DIR OF ADMIN HUMAN RESOURCE 4/3/2003 20
    SHANNON M. HOUCHINS DIR OF CLINICAL SUPPORT DEPT OF PATHOLOGY 4/29/2003 20
    MICHAEL B. WOODY DIR OF SURGERY PHYSICAL MEDICINE AND REHAB 4/25/2003 20
    FRANTCY DIEGUE DIR OF RM LOGISTICS 5/9/2003 20
    MICHELLE MELANIE JACOBS DIR OF EXEC QUALITY MANAGEMENT 4/22/1998 25
    TRYVONIA E. WILLIAMS DIR OF MEDICINE FAMILY MEDICINE 4/5/1998 25
    JANICE M. FULMORE, DIR OF MEDICINE DEPT OF MEDICINE 5/26/1998 25
    MARY E. MARSHALL DIR OF ADMIN PATIENT ADMINISTRATION 5/20/1998 25
    BRUCE C. AUE DIR OF SURGERY DEPT OF SURGERY 5/17/1998 25
    RENEE EDWARDS DIR OF ADMIN PATIENT ADMINISTRATION 4/18/1993 30
    KARRIE MAE GREIVE, DIR OF MEDICINE DEPT OF MEDICINE 4/17/1993 30
    SHARRON LAVERNE EMANUEL, DIR OF CLINICAL SUPPORT DEPT OF RADIOLOGY 5/24/1988 35
    JIMMIE LEE WHITFIELD DIR OF MEDICINE DEPT OF PRIMARY CARE 4/9/1988 35
    GERALD WHARTON DIR OF CLINICAL SUPPORT NUTRITION CARE 5/27/1983 40
    BENJAMIN F. SIMMONS, JR DIR OF CLINICAL SUPPORT PREVENTIVE MEDICINE 4/6/1983 40
    WALTER REYNOLDS, DIR OF EXEC QUALITY MANAGEMENT 5/7/1978 45
    WANDA L. MCCANTS, DIR OF NURSING LDRP UNIT 4/5/1978 45

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    NEWS INFO

    Date Taken: 06.28.2023
    Date Posted: 06.28.2023 16:39
    Story ID: 448229
    Location: FORT LIBERTY, NC, US 
    Web Views: 11
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