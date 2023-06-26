Womack Army Medical Center Recognizes Healthcare Providers, Staff During Monthly Awards

Colonel David R. Zinnante, WAMC Commander, and Command Sgt. Maj. Kasandra Boulier, command sergeant major, presented awards to more than 80 staff members during the monthly awards ceremony in the Weaver Auditorium.
The awards included: Joint Commission accomplishments, outstanding achievement awards, coin recognition, certificate of achievements, and service-length awards.
The following healthcare providers and staff were recognized for their dedication and commitment to their patients:
Commanders Coin of Excellence (1)
Department of Nursing
Aften Gross
Outstanding Achievement Certificate (21)
Department of Nursing
1. Donahoo Hileri
2. David Francis
3. Kim Howard
4. Erika Jackson
5. Karen Rose
Outcomes Management
6. Kriestin Kleinschmidt
7. Eric Cole
8. Beth Trucksa
9. Geneva Watson
10.Jamie Weiss
11. Keisha Speller-Person
12. Sandra Frizelle
13. Lisa Carpenter-Woodham
14. Karen DeWitt
15. Jennifer Martin
16. Monica Regan
17. Traci DeWitt
18. Alicia Sinclair
19. Cynthia Bumgarner
20. Cynthia Sherin
21. Erica Hokett
Certificate of Achievement (10)
QSD
1. Candi Haffner
2. John Urso
3. Rebecca Jules-Macquet
4. Randy Knight
5. Ken Mehus,
6. Paula May-Scott
7. Shakira Johnston
8. Edna Zimmerman
9. Josette Skinner,
10. Kenyetta Jones
Service Length Awards (50)
MELISSA REY BEJARANO AMBULANCE DEM 4/2/2018 5
MARIA DEL CARMEN CARABALLO DIR OF NURSING MOTHER / BABY UNIT 4/30/2018 5
BRETT EUGENE CLINGERMAN SRU 4/15/2018 5
GINALYN DALUMPINES CORBELLO DIR OF CLINICAL SUPPORT DEPT OF PATHOLOGY 4/1/2018 5
MELISSA JEAN DAVIES DIR OF CLINICAL SUPPORT NUTRITION CARE 4/16/2018 5
ELLEN NIXON DAVIS DIR OF NURSING NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT 4/16/2018 5
ANRAY V. FIERS DIR OF EXEC QUALITY MANAGEMENT 4/10/2018 5
PAIGE AMBER GALLAGHER AMBULANCE DEM 4/16/2018 5
CASSANDRA GEDDES DIR OF MEDICINE DEPT OF EMERGENCY MEDICINE 4/30/2018 5
BRENDA A. GOODEN DIR OF RM CLINICAL OPS DIV 3/4/2018 5
HELGA A. RUIZ CARO DIR OF RM CLINICAL OPS DIV 3/20/2018 5
CYNTHIA DAVIS SHERIN DIR OF EXEC QUALITY MANAGEMENT 4/30/2018 5
ELIZABETH MARY CORLEY DIR OF MEDICINE DEPT OF MEDICINE 5/17/2018 5
JOHNISHA NICOLE GAGUM-WILSON DIR OF MEDICINE FAMILY MEDICINE 5/14/2018 5
GHERMANY NICOLE HENTON DIR OF MEDICINE FAMILY MEDICINE 5/8/2018 5
PATRICIA ANN JACKSON DIR OF MEDICINE FAMILY MEDICINE 5/14/2018 5
PEGGY ANN JONES DIR OF MEDICINE FAMILY MEDICINE 5/14/2018 5
CASSIE DELICIA BELLAMY DIR OF CLINICAL SUPPORT DEPT OF RADIOLOGY 5/10/2018 5
DAVID MARTIN HARTZOG DIR OF CLINICAL SUPPORT NUTRITION CARE 5/26/2018 5
JESSICA TALLEY JACOBS DIR OF CLINICAL SUPPORT PREVENTIVE MEDICINE 5/29/2018 5
CHRISTINE BANKS GREENE DIR OF SURGERY DEPT OF SURGERY 5/29/2018 5
KELLY COURTNEY SHADWICK DIR OF SURGERY DEPT OF SURGERY 5/14/2018 5
ARLIN RAQUEL FERNANDEZ DIR OF SURGERY DEPT OF SURGERY 5/14/2018 5
TERRI ELIZABETH DANDRIDGE DIR OF CLINICAL SUPPORT DEPT OF RADIOLOGY 4/7/2013 10
MONICA LASHANNON PREW DIR OF SURGERY DEPT OF SURGERY 4/16/2013 10
MONIQUE RAMOS DIR OF CLINICAL SUPPORT DEPT OF RADIOLOGY 4/22/2013 10
KATHRYN M. ZIETKIEWICZ DIR OF BEHAVIORAL HEALTH PSYCHIATRY SERVICES 4/8/2013 10
TAYESHAWN LARRAINE SEMBLY DIR OF MEDICINE FAMILY MEDICINE 5/20/2013 10
ASHLEY DAWN YOUNGBLOOD, DIR OF CLINICAL SUPPORT DEPT OF PATHOLOGY 5/31/2013 10
ROBERT B. CARROLL DIR OF SURGERY DEPT OF SURGERY 5/6/2013 10
EDUARDO RODRIGUEZ-DAVILA DIR OF SURGERY OCCUPATIONAL THERAPY SERVICE 5/19/2013 10
ERICA H. BLUE DIR OF MEDICINE DEPT OF PRIMARY CARE 4/27/2008 15
KAREN L. DEWITT DIR OF EXEC QUALITY MANAGEMENT 4/1/2008 15
PIERRE M DOLCINEY FAMILY MEMBER BEHAVIORAL HEALTH LINE FAMILY ADVOCACY PROGRAM 4/7/2008 15
TAHESHA L. KING-DABNEY DIR OF MEDICINE DEPT OF MEDICINE 4/10/2008 15
ASHLEI S. MILLER DIR OF CLINICAL SUPPORT DEPT OF RADIOLOGY 4/7/2008 15
VALENCIA R. RAY DIR OF NURSING NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT 4/7/2008 15
JOSHUA D SANDS AMBULANCE DEM 4/28/2008 15
THOMAS JOHN VAN LANDUIT DIR OF SURGERY DEPT OF SURGERY 4/17/2008 15
BARBARA N. MILES DIR OF ADMIN PATIENT ADMINISTRATION 5/27/2008 15
SHARON E. REYNOLDS DIR OF CLINICAL SUPPORT PREVENTIVE MEDICINE 5/6/2008 15
GEORGE KROLICK DIR OF BEHAVIORAL HEALTH DEPT OF BEHAVIORAL HEALTH 5/12/2008 15
TIMOTHY A. LARRY DIR OF RM SECURITY 5/7/2008 15
CHARISSA D. HECK DIR OF ADMIN HUMAN RESOURCE 4/3/2003 20
SHANNON M. HOUCHINS DIR OF CLINICAL SUPPORT DEPT OF PATHOLOGY 4/29/2003 20
MICHAEL B. WOODY DIR OF SURGERY PHYSICAL MEDICINE AND REHAB 4/25/2003 20
FRANTCY DIEGUE DIR OF RM LOGISTICS 5/9/2003 20
MICHELLE MELANIE JACOBS DIR OF EXEC QUALITY MANAGEMENT 4/22/1998 25
TRYVONIA E. WILLIAMS DIR OF MEDICINE FAMILY MEDICINE 4/5/1998 25
JANICE M. FULMORE, DIR OF MEDICINE DEPT OF MEDICINE 5/26/1998 25
MARY E. MARSHALL DIR OF ADMIN PATIENT ADMINISTRATION 5/20/1998 25
BRUCE C. AUE DIR OF SURGERY DEPT OF SURGERY 5/17/1998 25
RENEE EDWARDS DIR OF ADMIN PATIENT ADMINISTRATION 4/18/1993 30
KARRIE MAE GREIVE, DIR OF MEDICINE DEPT OF MEDICINE 4/17/1993 30
SHARRON LAVERNE EMANUEL, DIR OF CLINICAL SUPPORT DEPT OF RADIOLOGY 5/24/1988 35
JIMMIE LEE WHITFIELD DIR OF MEDICINE DEPT OF PRIMARY CARE 4/9/1988 35
GERALD WHARTON DIR OF CLINICAL SUPPORT NUTRITION CARE 5/27/1983 40
BENJAMIN F. SIMMONS, JR DIR OF CLINICAL SUPPORT PREVENTIVE MEDICINE 4/6/1983 40
WALTER REYNOLDS, DIR OF EXEC QUALITY MANAGEMENT 5/7/1978 45
WANDA L. MCCANTS, DIR OF NURSING LDRP UNIT 4/5/1978 45
|Date Taken:
|06.28.2023
|Date Posted:
|06.28.2023 16:39
|Story ID:
|448229
|Location:
|FORT LIBERTY, NC, US
|Web Views:
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