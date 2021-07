Profil de marin de l'exercice Sea Breeze: Voici le matelot de 1re classe Michael P. Gallant de la Marine royale canadienne

Courtesy Photo | 210629-F-CJ719-902 ODESA, Ukraine (June 29, 2021) Sailor First Class (S1) Michael P....... read more read more Courtesy Photo | 210629-F-CJ719-902 ODESA, Ukraine (June 29, 2021) Sailor First Class (S1) Michael P. Gallant, a Marine Systems Engineer from Fleet Diving Unit (Atlantic), is one of the 24 Canadian Armed Forces (CAF) personnel participating in Exercise SEA BREEZE 21 in Odesa, Ukraine from June 28 to July 10, 2021. Co-hosted by the United States Navy (USN) and the Ukrainian Navy (UN) with the support of NATO’s Partnership for Peace program, Exercise SEA BREEZE is about training together and making new friends based on a shared commitment to peace and stability in Europe. The deployment of CAF personnel to support Exercise SEA BREEZE 21 is part of Operation UNIFIER, the CAF military training and capacity-building mission in Ukraine. (CAF photo by Corporal Daniel Chiasson) see less | View Image Page

Le matelot de 1re classe (mat 1) Michael P. Gallant, un génie des systèmes de marine de l’Unité de plongée de la Flotte (Atlantique), est l’un des 24 membres des Forces armées canadiennes (FAC) qui participent à l’exercice Sea Breeze 2021 à Odesa, en Ukraine, du 28 juin au 10 juillet 2021. La participation des FAC à l’édition de cette année de l’exercice s’inscrit dans le cadre de l’opération Unifier, la mission d’instruction militaire et de renforcement des capacités menée par les FAC en Ukraine.



Le mat 1 Gallant est né et a grandi en Nouvelle-Écosse et il s’est enrôlé dans la Marine royale du Canada (MRC) pour suivre les traces de son père.



« Ce qui m’a poussé à m’enrôler dans la MRC c’est que j’ai toujours voulu voyager, et puisque mon père était dans la Marine, ça m’a incité à le suivre », a-t-il déclaré.



Le génie des systèmes de marine exerce un métier important dans la marine, car il est responsable de la disponibilité opérationnelle, du fonctionnement et de l’entretien des systèmes de propulsion et des systèmes accessoires, de la production et de la distribution d’énergie, des systèmes auxiliaires, des systèmes de service de bord, de contrôle du navire et de la machinerie, de la structure de la coque, de la stabilité du navire et de la lutte contre les avaries.



« Mon travail au sein de l’Unité de plongée de la Flotte consiste à entretenir les bateaux hydropropulsés, les embarcations-support pour plongeur, les embarcations pneumatiques à coque rigide et les mambas (canots pneumatiques), ainsi que l’équipement de soutien, comme les génératrices, les moteurs hors-bord et les compresseurs », explique le mat 1 Gallant. « Le plus grand défi dans mon métier, c’est qu’on ne cesse jamais d’apprendre; pour les grades, vous devez passer devant un comité pour avancer. De plus, comme la technologie ne cesse d’évoluer, on n’arrête jamais d’apprendre. »



Au fil des ans, la MRC a emmené le mat 1 Gallant aux quatre coins du monde. Marin très expérimenté, il compte parmi certains de ces déploiements les opérations Endeavour 2012, Reassurance 2012 et 2016, Nanook 2016, Projection 2017 et 2018, et Nanook-Nunalivut 2020, et les exercices Bold Alligator 2017 et Neptune Trident 2017.



« Chaque déploiement présentait son propre défi selon l’endroit où nous nous trouvions dans le monde. Mais c’était formidable de pouvoir travailler aux côtés de personnes de différentes régions du monde », a-t-il indiqué.



Au cours de cet exercice, le mat 1 Gallant fournit un soutien technique à l’équipe de plongeurs-démineurs.



« Mon rôle dans le cadre de l’exercice Sea Breeze est d’entretenir les mambas et les moteurs hors-bord, les génératrices et le compresseur afin de permettre aux plongeurs d’accomplir leur mission », a-t-il souligné.



Organisé conjointement par les Forces navales des États-Unis et la marine ukrainienne, avec l’appui du programme de Partenariat pour la paix de l’OTAN, l’exercice Sea Breeze 2021 consiste à s’entraîner ensemble et à se faire de nouveaux amis grâce à un engagement commun en faveur de la paix et de la stabilité en Europe. Cet exercice jouit d’une participation mondiale, alors que plus de 30 pays s’entraînent ensemble pour permettre de réaliser les opérations navales de collaboration entre les partenaires de la sécurité maritime en mer Noire et les améliorer.



« C’est un véritable honneur pour moi de participer à cet exercice multinational », a déclaré le mat 1 Gallant.



Interrogé sur son message aux jeunes Canadiens qui envisagent peut-être de se joindre à la MRC, le mat 1 Gallant a répondu : « La MRC offre de nombreux emplois stimulants qui peuvent vous amener à de nombreux endroits dans le monde. Elle vous fournit également les outils et vous forme pour répondre aux normes élevées qu’elle vous impose. Être marin dans la Marine constitue une carrière gratifiante pour de nombreuses personnes, et je la recommande aux personnes qui aiment relever des défis. »