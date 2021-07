Profil de marin de l'exercice SEA BREEZE: Voici le matelot de 1re classe Jesse Gisborne de la Marine royale canadienne

Courtesy Photo | 210629-F-CJ719-0060 ODESA, Ukraine (June 29, 2021) Sailor First Class (S1) Jesse...... read more read more Courtesy Photo | 210629-F-CJ719-0060 ODESA, Ukraine (June 29, 2021) Sailor First Class (S1) Jesse Gisborne, a Clearance Diver from Fleet Diving Unit (Pacific), is one of the 24 Canadian Armed Forces (CAF) personnel participating in Exercise SEA BREEZE 21 in Odesa, Ukraine from June 28 to July 10, 2021. Co-hosted by the United States Navy (USN) and the Ukrainian Navy (UN) with the support of NATO’s Partnership for Peace program, Exercise SEA BREEZE is about training together and making new friends based on a shared commitment to peace and stability in Europe. The deployment of CAF personnel to support Exercise SEA BREEZE 21 is part of Operation UNIFIER, the CAF military training and capacity-building mission in Ukraine. (CAF photo by Corporal Daniel Chiasson, JTF-U Imagery Technician) see less | View Image Page

Le matelot de 1re classe (mat 1) Jesse Gisborne, un plongeur-démineur de l’Unité de plongée de la Flotte (Pacifique), est déployé dans le cadre de l’opération Unifier dans le cadre de l’exercice Sea Breeze 2021 à Odesa, en Ukraine. Sea Breeze, qui se déroule cette année du 28 juin au 10 juillet, est un exercice annuel multinational organisé conjointement par les Forces navales des États-Unis et la marine ukrainienne, avec l’appui du programme de Partenariat pour la paix de l’OTAN.



Ayant grandi à Abbotsford, en Colombie-Britannique, et résidant à Victoria, le mat 1 Gisborne a toujours rêvé de parcourir le monde et de vivre une vie d’aventure.



« J’étais un jeune homme en quête d’aventure en haute mer. Il s’avère que l’aventure se passe au port », a-t-il déclaré.



Les plongeurs-démineurs comme le mat 1 Gisborne sont les experts de la Marine royale du Canada en matière de neutralisation des explosifs et munitions en surface et dans les milieux sous-marins et ils se spécialisent dans la démolition sous-marine, la neutralisation des munitions explosives non explosées classiques et avancées et la neutralisation des dispositifs explosifs de circonstance. Ils sont également experts en matière de sauvetage, d’inspection, de formation, de recherche et de relevé, de médecine hyperbare, de sauvetage de sous-marin, de maintenance de la flotte et de soutien de l’arsenal maritime. De plus, ils fournissent un soutien à la protection de la force de la Flotte et à d’autres organismes gouvernementaux. Les équipes de plongeurs-démineurs sont employées par l’Unité de plongée de la Flotte (Pacifique) et l’Unité de plongée de la Flotte (Atlantique) à Victoria et Halifax, respectivement.



Parmi les nombreuses missions de plongée mémorables du mat 1 Gisborne, mentionnons sa mission à Tofino, en Colombie-Britannique.



« Une expérience difficile que je n’oublierai jamais a été la navigation de notre annexe de plongée jusqu’à Tofino pour récupérer des munitions d’une épave de la Première Guerre mondiale », a-t-il indiqué. « Le câble de remorquage de notre embarcation pneumatique à coque rigide s’est rompu au milieu de la nuit dans une mer agitée. Je me souviens que le saut du pont de notre bateau à l’embarcation pneumatique à coque rigide par une houle de trois mètres était risqué. Se rendre au point de travail est parfois la partie la plus dangereuse! »



Il a également été déployé au large des côtes de la Libye pendant le Printemps arabe en 2011 à bord du navire canadien de Sa Majesté (NCSM) Vancouver, ainsi que lors de nombreux exercices nationaux et internationaux.



« Les expériences que vous partagez avec votre équipe vous permettront de nouer des amitiés qui dureront toute votre vie », a déclaré le mat 1 Gisborne au sujet de ses déploiements.



L’équipe de plongeurs-démineurs déployée dans le cadre de l’exercice Sea Breeze 2021 est composée de membres des Unités de plongée des Flottes du Pacifique et de l’Atlantique. Pendant l’exercice, le mat 1 Gisborne échange des pratiques exemplaires avec les forces navales partenaires en matière de lutte contre les mines.



« Nous sommes en Ukraine pour transmettre notre expertise en matière de plongée à nos nations partenaires et pour devenir nous-mêmes de meilleurs plongeurs. Nous sommes ici pour améliorer notre interopérabilité avec nos partenaires mondiaux et soutenir la capacité de plongée de la marine ukrainienne. J’ai hâte de nouer des liens avec des plongeurs d’autres nations. Le monde est petit », a-t-il déclaré.



L’exercice Sea Breeze consiste à s’entraîner ensemble et à se faire de nouveaux amis grâce à un engagement commun en faveur de la paix et de la stabilité en Europe. Le déploiement de personnel de la MRC pour soutenir l’édition de Sea Breeze de cette année s’inscrit dans le cadre de l’opération Unifier, la mission d’instruction militaire et de renforcement des capacités menée par les FAC en Ukraine.