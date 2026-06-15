Salaknib 2026: Task Force Saber Conducts Joint Air Assault

A U.S. Army CH-47 Chinook helicopter assigned to Task Force Saber, 25th Combat Aviation Brigade, 25th Infantry Division, flies over open water conducting a joint air assault operation as part of Operational Maneuver during Exercise Salaknib 2026 near Cagayan North International Airport, Lal-lo, Philippines, June 13, 2026. Exercise Salaknib highlights the enduring U.S.-Philippine alliance, enhancing interoperability and readiness through combined-arms operations, multi-domain integration, and humanitarian assistance efforts to support regional stability. (U.S. Army photo by Sgt. Olivia Cowart)
|Date Taken:
|06.12.2026
|Date Posted:
|06.19.2026 00:14
|Photo ID:
|9761568
|VIRIN:
|260613-A-XD912-1024
|Resolution:
|6582x4390
|Size:
|2.32 MB
|Location:
|PH
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