    USS Abraham Lincoln (CVN 72) Supports Operation Epic Fury

    USS Abraham Lincoln (CVN 72) Supports Operation Epic Fury

    (UNDISCLOSED LOCATION)

    03.02.2026

    Courtesy Photo

    U.S. Central Command Public Affairs           

    An MH-60S Sea Hawk helicopter, attached to Helicopter Sea Combat Squadron (HSC) 14, prepares to take off on the flight deck of Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72) in support of Operation Epic Fury, March. 2, 2026. (U.S. Navy photo)

    Date Taken: 03.02.2026
    Date Posted: 03.03.2026 08:21
    Photo ID: 9546074
    VIRIN: 260302-N-NO146-7043
    Resolution: 5883x3922
    Size: 1.75 MB
    Location: (UNDISCLOSED LOCATION)
    Web Views: 8
    Downloads: 2

    This work, USS Abraham Lincoln (CVN 72) Supports Operation Epic Fury [Image 4 of 4], must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    epicfury

