USS Abraham Lincoln (CVN 72) Supports Operation Epic Fury

An MH-60S Sea Hawk helicopter, attached to Helicopter Sea Combat Squadron (HSC) 14, lands on the flight deck of Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72) in support of Operation Epic Fury, March. 2, 2026. (U.S. Navy photo)
|Date Taken:
|03.02.2026
|Date Posted:
|03.03.2026 08:22
|Photo ID:
|9546068
|VIRIN:
|260302-N-NO146-7017
|Resolution:
|5367x3578
|Size:
|2.01 MB
|Location:
|(UNDISCLOSED LOCATION)
|Web Views:
|8
|Downloads:
|2
