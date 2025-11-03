A U.S. Air Force B-52H Stratofortress assigned to the 2nd Bomb Wing, Barksdale Air Force Base, Louisiana, prepares to land at Morón Air Base, Spain, Nov. 8, 2025, as part of Bomber Task Force 26-1. BTF deployments showcase the U.S. Air Force’s ability to rapidly deploy strategic assets from U.S. bases to Europe and beyond, demonstrating global reach. (U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Codie Trimble)
|Date Taken:
|11.08.2025
|Date Posted:
|11.08.2025 17:02
|Photo ID:
|9381953
|VIRIN:
|251108-F-PG806-1028
|Resolution:
|3206x2133
|Size:
|572.38 KB
|Location:
|MORóN AIR BASE, ES
|Web Views:
|7
|Downloads:
|0
This work, U.S. Air Force B-52s arrive in Spain for Bomber Task Force Europe 26-1 [Image 6 of 6], must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
U.S. Air Force B-52s arrive in Spain for Bomber Task Force Europe 26-1
No keywords found.