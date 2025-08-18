Coast Guard, partners conclude Operation Ika Moana in Samoa [Image 3 of 5]
Issued by: on
APIA, SAMOA
08.12.2025
Courtesy Photo
Operation Ika Moana participants approach Samoa Police Headquarters in Apia, Samoa, Aug. 12, 2025. The Samoan Police Maritime Wing hosted Operation Ika Moana, a collaborative maritime surveillance initiative intended to combat illegal, unreported, and unregulated fishing and transnational crimes across Oceania. (U.S. Coast Guard photo)
|Date Taken:
|08.12.2025
|Date Posted:
|08.22.2025 19:04
|Photo ID:
|9273215
|VIRIN:
|250812-G-G0214-1003
|Resolution:
|1600x1200
|Size:
|1.06 MB
|Location:
|APIA, WS
|Web Views:
|1
|Downloads:
|0
PUBLIC DOMAIN
GALLERY
MORE LIKE THIS
CONTROLLED VOCABULARY KEYWORDS
TAGS