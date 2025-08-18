Maintenance window scheduled to begin at February 14th 2200 est. until 0400 est. February 15th

    Coast Guard, partners conclude Operation Ika Moana in Samoa [Image 3 of 5]

    Coast Guard, partners conclude Operation Ika Moana in Samoa

    APIA, SAMOA

    08.12.2025

    U.S. Coast Guard Oceania District

    Operation Ika Moana participants approach Samoa Police Headquarters in Apia, Samoa, Aug. 12, 2025. The Samoan Police Maritime Wing hosted Operation Ika Moana, a collaborative maritime surveillance initiative intended to combat illegal, unreported, and unregulated fishing and transnational crimes across Oceania. (U.S. Coast Guard photo)

    Date Taken: 08.12.2025
    Date Posted: 08.22.2025 19:04
    Photo ID: 9273215
    VIRIN: 250812-G-G0214-1003
    Resolution: 1600x1200
    Size: 1.06 MB
    Location: APIA, WS
    Samoa
    oceania
    apia
    training
    boat
    Uscg

