COMMANDER, FLEET ACTIVITIES SASEBO, Japan (June 12, 2026) - Mass Communication Specialist 2nd Class Jack Pridham reports on III Marine Expeditionary Force Information Group (III MIG) concluding exercise Kaiju Rain 2026 in Okinawa, Japan, recorded onboard Commander, Fleet Activities Sasebo, Japan, June 12, 2026. The American Forces Network produces and delivers unique, immediate and uninterrupted media services to inform and entertain overseas DoW personnel and families. (U.S. Navy audio by Mass Communication Specialist 2nd Class Jack Pridham)
|Date Taken:
|06.11.2026
|Date Posted:
|06.12.2026 02:36
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|92250
|Filename:
|2606/DOD_111769106.mp3
|Length:
|00:01:00
|Location:
|SASEBO, NAGASAKI, JP
|Web Views:
|5
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|High-Res. Downloads:
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This work, AFN Sasebo High Noon: III MIG Marines Conclude Kaiju Rain 26, by PO2 Jack Pridham, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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