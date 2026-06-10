COMMANDER, FLEET ACTIVITIES SASEBO, Japan (June 10, 2026) - Mass Communication Specialist 2nd Class Jack Pridham reports on Royal New Zealand Air Force support for Marine Rotational Force Darwin 2026 Special Purpose Marine Air-Ground Task Force (MRF-D 26 SPMAGTF) exercises in Australia and New Caledonia, recorded onboard Commander, Fleet Activities Sasebo, Japan, June 10, 2026. The American Forces Network produces and delivers unique, immediate and uninterrupted media services to inform and entertain overseas DoW personnel and families. (U.S. Navy audio by Mass Communication Specialist 2nd Class Jack Pridham)
|Date Taken:
|06.09.2026
|Date Posted:
|06.12.2026 01:47
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|92249
|Filename:
|2606/DOD_111769001.mp3
|Length:
|00:01:00
|Location:
|SASEBO, NAGASAKI, JP
|Web Views:
|5
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|High-Res. Downloads:
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This work, AFN Sasebo High Noon: MRF-D RNZAF Flight Support, by PO2 Jack Pridham, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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