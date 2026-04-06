La sala espositiva non racconta la storia solo con le immagini, ma anche attraverso oggetti iconici che testimoniano l'evoluzione tecnologica e il coraggio dei piloti.
Il Siluro dell'SM.79: Pezzo centrale della collezione, un siluro originale utilizzato dal leggendario bombardiere Savoia-Marchetti SM.79 "Sparviero". Questo reperto evoca le audaci missioni degli aerosiluranti italiani durante la Seconda Guerra Mondiale.
L'Evoluzione dell'Equipaggiamento da Volo: Una serie di manichini illustra come sia cambiato l'abbigliamento dei piloti: dalla tuta bianca estiva del primo dopoguerra, alle tute termiche della Seconda Guerra Mondiale come la celebre "Marus" invernale, fino alle moderne tute ignifughe e anti-G dell'era jet, complete di casco e maschera per l'ossigeno. L'esposizione include anche la cloche originale di un caccia Tornado.
Il Seggiolino Eiettabile dell'F-104: È esposto un seggiolino eiettabile dell'iconico caccia F-104 "Starfighter", un sistema di emergenza potentissimo che rappresentava l'ultima via di salvezza per i piloti che volavano a velocità supersoniche.
La Mitragliatrice del "Gobbo Maledetto": Infine, è presente una mitragliatrice calibro 7.7, l'arma difensiva posizionata sulla postazione dorsale dell'SM.79. Fu proprio questa caratteristica "gobba" armata a far guadagnare al velivolo il soprannome di "Gobbo Maledetto" da parte dei piloti avversari.
|Date Taken:
|03.31.2026
|Date Posted:
|04.06.2026 10:32
|Category:
|Recording
|Audio ID:
|91133
|Filename:
|2604/DOD_111612467.mp3
|Length:
|00:01:33
|Location:
|IT
|Web Views:
|4
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
This work, Italian Air Force History Museum - Italian: I Cimeli: Tecnologia e Coraggio in Esposizione, by 2nd Lt. Hannah Malone, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
No keywords found.