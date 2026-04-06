Italian Air Force History Museum - Italian: I Cimeli: Tecnologia e Coraggio in Esposizione

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La sala espositiva non racconta la storia solo con le immagini, ma anche attraverso oggetti iconici che testimoniano l'evoluzione tecnologica e il coraggio dei piloti.



Il Siluro dell'SM.79: Pezzo centrale della collezione, un siluro originale utilizzato dal leggendario bombardiere Savoia-Marchetti SM.79 "Sparviero". Questo reperto evoca le audaci missioni degli aerosiluranti italiani durante la Seconda Guerra Mondiale.



L'Evoluzione dell'Equipaggiamento da Volo: Una serie di manichini illustra come sia cambiato l'abbigliamento dei piloti: dalla tuta bianca estiva del primo dopoguerra, alle tute termiche della Seconda Guerra Mondiale come la celebre "Marus" invernale, fino alle moderne tute ignifughe e anti-G dell'era jet, complete di casco e maschera per l'ossigeno. L'esposizione include anche la cloche originale di un caccia Tornado.



Il Seggiolino Eiettabile dell'F-104: È esposto un seggiolino eiettabile dell'iconico caccia F-104 "Starfighter", un sistema di emergenza potentissimo che rappresentava l'ultima via di salvezza per i piloti che volavano a velocità supersoniche.



La Mitragliatrice del "Gobbo Maledetto": Infine, è presente una mitragliatrice calibro 7.7, l'arma difensiva posizionata sulla postazione dorsale dell'SM.79. Fu proprio questa caratteristica "gobba" armata a far guadagnare al velivolo il soprannome di "Gobbo Maledetto" da parte dei piloti avversari.