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    Italian Air Force History Museum - Italian: I Cimeli: Tecnologia e Coraggio in Esposizione

    Italian Air Force History Museum - Italian: I Cimeli: Tecnologia e Coraggio in Esposizione

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    ITALY

    03.31.2026

    Audio by 2nd Lt. Hannah Malone 

    31st Fighter Wing

    La sala espositiva non racconta la storia solo con le immagini, ma anche attraverso oggetti iconici che testimoniano l'evoluzione tecnologica e il coraggio dei piloti.

    Il Siluro dell'SM.79: Pezzo centrale della collezione, un siluro originale utilizzato dal leggendario bombardiere Savoia-Marchetti SM.79 "Sparviero". Questo reperto evoca le audaci missioni degli aerosiluranti italiani durante la Seconda Guerra Mondiale.

    L'Evoluzione dell'Equipaggiamento da Volo: Una serie di manichini illustra come sia cambiato l'abbigliamento dei piloti: dalla tuta bianca estiva del primo dopoguerra, alle tute termiche della Seconda Guerra Mondiale come la celebre "Marus" invernale, fino alle moderne tute ignifughe e anti-G dell'era jet, complete di casco e maschera per l'ossigeno. L'esposizione include anche la cloche originale di un caccia Tornado.

    Il Seggiolino Eiettabile dell'F-104: È esposto un seggiolino eiettabile dell'iconico caccia F-104 "Starfighter", un sistema di emergenza potentissimo che rappresentava l'ultima via di salvezza per i piloti che volavano a velocità supersoniche.

    La Mitragliatrice del "Gobbo Maledetto": Infine, è presente una mitragliatrice calibro 7.7, l'arma difensiva posizionata sulla postazione dorsale dell'SM.79. Fu proprio questa caratteristica "gobba" armata a far guadagnare al velivolo il soprannome di "Gobbo Maledetto" da parte dei piloti avversari.

    AUDIO INFO

    Date Taken: 03.31.2026
    Date Posted: 04.06.2026 10:32
    Category: Recording
    Audio ID: 91133
    Filename: 2604/DOD_111612467.mp3
    Length: 00:01:33
    Location: IT
    Web Views: 4
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Italian Air Force History Museum - Italian: I Cimeli: Tecnologia e Coraggio in Esposizione, by 2nd Lt. Hannah Malone, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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