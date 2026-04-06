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    Italian Air Force History Museum - Italian: Banner 5 - 1937 – Verso il Conflitto: Il 18th Stormo Bombardamento Terrestre

    Italian Air Force History Museum - Italian: Banner 5 - 1937 – Verso il Conflitto: Il 18th Stormo Bombardamento Terrestre

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    ITALY

    03.31.2026

    Audio by 2nd Lt. Hannah Malone 

    31st Fighter Wing

    Nel 1937, con l'aumentare delle tensioni internazionali, l'Aeroporto di Aviano subisce una trasformazione cruciale, passando da scuola di addestramento a base operativa. Il 1° gennaio di quell'anno viene ufficialmente costituito il 18° Stormo Bombardamento Terrestre, un reparto da combattimento che segna l'ingresso della base nell'era del bombardamento strategico.
    In questo periodo, la base "Pagliano e Gori" ospita i più moderni bombardieri della Regia Aeronautica, tra cui il trimotore Savoia-Marchetti S.81 "Pipistrello" e il Fiat BR.20 "Cicogna", primo bombardiere italiano interamente metallico.
    Le fotografie dell'epoca non mostrano solo i velivoli, ma anche un'organizzazione complessa e in pieno assetto di guerra, con equipaggi in costante addestramento per il volo in formazione e il bombardamento di precisione. La creazione dello Stormo trasforma Aviano in una vera e propria cittadella militare, anticipando il suo ruolo centrale nell'imminente Seconda Guerra Mondiale.

    AUDIO INFO

    Date Taken: 03.31.2026
    Date Posted: 04.06.2026 10:27
    Category: Recording
    Audio ID: 91127
    Filename: 2604/DOD_111612452.mp3
    Length: 00:01:11
    Location: IT
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

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