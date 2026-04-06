Italian Air Force History Museum - Italian: Banner 5 - 1937 – Verso il Conflitto: Il 18th Stormo Bombardamento Terrestre

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Nel 1937, con l'aumentare delle tensioni internazionali, l'Aeroporto di Aviano subisce una trasformazione cruciale, passando da scuola di addestramento a base operativa. Il 1° gennaio di quell'anno viene ufficialmente costituito il 18° Stormo Bombardamento Terrestre, un reparto da combattimento che segna l'ingresso della base nell'era del bombardamento strategico.

In questo periodo, la base "Pagliano e Gori" ospita i più moderni bombardieri della Regia Aeronautica, tra cui il trimotore Savoia-Marchetti S.81 "Pipistrello" e il Fiat BR.20 "Cicogna", primo bombardiere italiano interamente metallico.

Le fotografie dell'epoca non mostrano solo i velivoli, ma anche un'organizzazione complessa e in pieno assetto di guerra, con equipaggi in costante addestramento per il volo in formazione e il bombardamento di precisione. La creazione dello Stormo trasforma Aviano in una vera e propria cittadella militare, anticipando il suo ruolo centrale nell'imminente Seconda Guerra Mondiale.