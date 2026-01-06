251230-N-RO855-1001 NAPLES, Italy (Dec. 30, 2025) Live on-air broadcast from AFN Naples covering local events and command information. (U.S. Navy audio by Mass Communication Specialist 2nd Class Caleb Foote)
|Date Taken:
|12.30.2025
|Date Posted:
|01.05.2026 08:47
|Category:
|Recording
|Audio ID:
|89810
|Filename:
|2601/DOD_111467712.mp3
|Length:
|00:03:52
|Year
|2025
|Location:
|NAPLES, IT
|Web Views:
|2
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
This work, AFN Naples Live On-Air Radio - MC2 Caleb "DJ Footeloose" Foote, by PO2 Caleb Foote, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
No keywords found.